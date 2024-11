Rheinmetall gagne 6 % grâce à des prévisions solides et à un carnet de commandes record

L'entreprise de défense allemande Rheinmetall (RHM.DE), basée à Düsseldorf, gagne 6% aujourd'hui, et ses actions atteignent leur plus haut niveau en un mois. Cette année, Rheinmetall est la deuxième meilleure performance du DAX (après Siemens Energy), avec une hausse de 80% depuis le début de l'année. La société a indiqué qu'elle connaissait une croissance « comme jamais auparavant dans le groupe » au milieu de la guerre en Ukraine ; la société a relevé son objectif de rentabilité pour l'exercice 2024. Rheinmetall ne s'attend pas à ce que la victoire de Trump ait un impact sur ses programmes de défense pour les États-Unis d'Amérique, avec le rachat de la société américaine Loc Performance. Le PDG Armin Papperger a déclaré que les États-Unis seront un marché de base très fort pour le groupe, qui construit une base industrielle dans le pays, et « Peu importe qui est président aux États-Unis. »

Les commandes entrantes ont augmenté de 48 % en glissement annuel pour atteindre 21 milliards d'euros (22,61 milliards de dollars) de janvier à septembre en raison des contrats de la Bundeswehr et liés à l'aide militaire à l'Ukraine. Le carnet de commandes a atteint un nouveau record à 52 milliards d'euros et devrait atteindre 60 milliards d'euros d'ici la fin de l'année. La société s'attend à atteindre le seuil des 10 milliards d'euros de ventes annuelles, pour la première fois cette année, après que les ventes ont augmenté de 36 % de janvier à septembre pour atteindre 6,3 milliards d'euros (les clients allemands représentant près d'un tiers des ventes).

Le carnet de commandes a atteint un nouveau record à 52 milliards d'euros et devrait atteindre 60 milliards d'euros d'ici la fin de l'année. La société s'attend à atteindre le seuil des 10 milliards d'euros de ventes annuelles, pour la première fois cette année, après que les ventes ont augmenté de 36 % de janvier à septembre pour atteindre 6,3 milliards d'euros (les clients allemands représentant près d'un tiers des ventes). Le groupe se prépare maintenant à doubler ses ventes annuelles pour atteindre 20 milliards d'euros dans quelques années. Les contracots allemands ont revu à la baisse leurs prévisions de marge d'exploitation pour l'ensemble de l'année, visant actuellement le haut de la fourchette de 14 à 15 % pour cette année (11,3 % pour les neuf premiers mois). Selon les analystes de J.P. Morgan, Rheinmetall sera probablement un gagnant à long terme, mais il est actuellement confronté à des incertitudes à court terme dans le contexte du cessez-le-feu Russie-Ukraine et de la tempête politique en Allemagne. Rheinmetall (intervalle D1) Sur le graphique, nous pouvons voir la formation d'une configuration en drapeau potentiellement haussière, avec des aspects techniques qui poussent à tester la zone de résistance du canal de prix près de 530 EUR. La zone de résistance majeure se situe à 570 EUR, avec deux précédents sommets locaux. Le titre a défendu la baisse, respectant le support EMA200 (la ligne rouge). Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."