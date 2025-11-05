Différenciation des résultats : le marché a récompensé la demande confirmée et le développement (MCD/GOOGL) tout en sanctionnant sévèrement les problèmes d’exécution et de coûts (SMCI/AXON).

Croissance inflationniste : les solides chiffres ISM Services (52,4) et les créations d’emplois ADP confirment la croissance, mais l’indice Prices Paid à 70,0 milite fortement contre des baisses de taux en décembre.

Rebond du marché : le US500 a fortement rebondi après la correction de 3 %, le niveau de retracement de 50 % tenant, ce qui indique un momentum haussier soutenu.

Les marchés actions américains ont ouvert légèrement en hausse aujourd’hui, mais le sentiment s’améliore nettement lorsqu’on l’observe à travers les contrats à terme. Le US500 avait connu un repli de 3 % par rapport à son sommet du 30 octobre jusqu’à son point le plus bas pendant la séance asiatique. Cependant, on observe maintenant un rebond solide, les contrats à terme sur le S&P 500 repassant au-dessus de 3 800 points. Point Technique sur l'US500 L'US500 a poursuivi son fort repli pendant la séance asiatique aujourd’hui, après une journée volatile marquée par des résultats d’entreprises mitigés : les mauvaises performances de SMCI et une légère déception d’Arista ont entraîné des baisses importantes, contrebalancées par les solides résultats d’AMD. Le rebond se poursuit aujourd’hui après des données économiques américaines meilleures que prévu. Le rebond depuis le retracement de Fibonacci à 50,0 % de la dernière grande tendance haussière suggère que l’impulsion haussière sous-jacente reste intacte. Une clôture aujourd’hui au-dessus de 6 800 points devrait confirmer la fin de la phase corrective en cours. Source: xStation5. Données macroéconomiques : des signes de résilience économique Les données macroéconomiques continuent de dessiner un tableau solide de l’économie américaine, malgré le blocage gouvernemental en cours : Emploi dans le secteur privé (ADP) : L’emploi dans le secteur privé aux États-Unis a augmenté de 42 000 postes en octobre, surprenant le marché après un recul précédent. Cela signale une certaine stabilisation du marché du travail, malgré le ralentissement général observé de la demande de main-d’œuvre.

: L’emploi dans le secteur privé aux États-Unis a augmenté de 42 000 postes en octobre, surprenant le marché après un recul précédent. Cela signale une certaine stabilisation du marché du travail, malgré le ralentissement général observé de la demande de main-d’œuvre. ISM Services PMI : L’indice a livré une surprise positive, atteignant 52,4 contre 50,8 attendus. Alors que le sous-indice des prix payés a grimpé à un niveau très élevé de 70 points, les principaux moteurs du rebond ont été la forte croissance de l’activité commerciale et des nouvelles commandes. Mouvements : gagnants et perdants Advanced Micro Devices (AMD) : Les investisseurs suivent de près les résultats trimestriels et les mises à jour des prévisions dans un contexte de pression sur les valorisations du secteur des semi-conducteurs. Malgré des bénéfices solides, l’action progresse marginalement, +0,6 % moins d’une heure après l’ouverture.

Super Micro Computer (SMCI) : Après des résultats et des perspectives décevants, l’entreprise est sous les projecteurs, les investisseurs débattant d’une reprise possible ou de nouvelles pertes. L’action perd près de 7 % à l’ouverture, reflétant la réaction du marché face aux retards de livraison.

Alphabet (Google) et Wiz : Le géant du Mag7 a obtenu l’autorisation du Département de la Justice pour acquérir la société de cybersécurité Wiz. L’action Alphabet gagne 2,5 %.

McDonald’s : Une surprise positive sur la croissance des ventes aux États-Unis fait de l’entreprise une action à surveiller pour ses performances et ses perspectives. L’action progresse de plus de 3 %.

Axon Enterprise et Pinterest : Des bénéfices et des prévisions décevants ont entraîné de fortes baisses du cours. Axon : -20 % en raison d’une déception sur les profits liée à l’augmentation des coûts dus aux tarifs. Pinterest : également -20 % après des résultats décevants sur les profits, malgré une croissance des revenus et du nombre d’utilisateurs.



