Snowflake s'envole après d'excellents résultats pour le troisième trimestre 2024 📈

Snowflake (SNOW.US) a annoncé des revenus records, continuant à afficher une croissance des ventes d'année en année et de trimestre en trimestre depuis le quatrième trimestre 2020. De plus, l'entreprise a revu à la hausse ses prévisions pour le quatrième trimestre, dépassant de manière significative le consensus du marché. En conséquence, l'action a bondi aujourd'hui, enregistrant une hausse de plus de 33 %. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 942,1 millions de dollars, soit une augmentation de 28 % par rapport à l'année précédente. Le taux de croissance des ventes a légèrement ralenti en raison de l'effet de base élevé, mais il reste à un niveau élevé. Concernant les ventes de produits (principal segment d'activité de l'entreprise), Snowflake a enregistré une augmentation à 900,3 millions de dollars (+29 % en glissement annuel), franchissant ainsi la barre des 900 millions de dollars pour la première fois de son histoire, et dépassant largement les 856,6 millions de dollars prévus. En outre, l'entreprise prévoit de maintenir des tendances de ventes positives au quatrième trimestre, en révisant ses estimations de revenus pour les ventes de produits à une fourchette de 906 à 911 millions de dollars, contre un niveau estimé par les analystes de 882 millions de dollars. Cela signifie que, pour l'ensemble de l'exercice fiscal, elle prévoit des revenus de produits de 3,43 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 0,07 milliard par rapport aux prévisions. L'entreprise investit massivement dans le développement de projets d'intelligence artificielle, et il est évident que les attentes des investisseurs pour maintenir ces tendances positives demeurent très élevées. L'étendue de la confiance des investisseurs dans la politique de réduction des coûts de l'entreprise, tout en élargissant simultanément sa gamme de produits et de services, est indiquée par le ratio C/B à terme, qui montre actuellement que l'entreprise se négocie à 202 fois les bénéfices estimés pour l'année à venir. Ces valorisations apparemment très élevées résultent principalement de la nature orientée vers la croissance de l'entreprise et du fait qu'elle est en train d'entrer dans une phase de marges bénéficiaires nettes positives. Par conséquent, si elle réussit, les actionnaires actuels ont la possibilité d'anticiper la tendance. Le ratio C/A à terme présente une image beaucoup plus stable, avec un multiple de 14,1x pour l'entreprise. Résultats financiers du troisième trimestre 2024 : Chiffre d'affaires : 942,1 millions de dollars, +28 % en glissement annuel, prévision : 898,6 millions de dollars

Revenus des produits : 900,3 millions de dollars, +29 % en glissement annuel, prévision : 856,6 millions de dollars

Revenus des services professionnels et autres : 41,8 millions de dollars, +17 % en glissement annuel, prévision : 40,8 millions de dollars Perte par action : 0,98 $ contre une perte par action de 0,65 $ l'année dernière

Taux de rétention des revenus nets : 127 % contre 135 % l'année dernière, prévision : 124,2 %

Obligation de performance restante actuelle : 5,7 milliards de dollars, +54 % en glissement annuel, prévision : 5,22 milliards de dollars

Marge brute ajustée : 73 % contre 75 % l'année dernière, prévision : 71,8 %

Bénéfice par action ajusté dilué : 0,20 $ contre 0,25 $ l'année dernière, prévision : 0,15 $ Prévisions pour le quatrième trimestre 2024 : Revenus des produits : entre 906 et 911 millions de dollars, prévision : 890,7 millions de dollars

Marge d'exploitation ajustée : 4 % Prévisions pour 2025 : Revenus des produits : 3,43 milliards de dollars, auparavant : 3,36 milliards de dollars, prévision : 3,36 milliards de dollars

Marge d'exploitation ajustée : 4 % (prévision précédente : 3 %) Graphique de Snowflake (1 jour) L'action de l'entreprise a franchi les sommets locaux de mai de cette année et atteint son plus haut niveau depuis février lors de la séance d'aujourd'hui. Le mouvement haussier prononcé pourrait signaler une correction potentielle demain, mais sur le moyen terme, les indicateurs techniques montrent un potentiel de croissance supplémentaire. La consolidation dans laquelle l'action se trouvait depuis septembre de cette année a été rompue, et les investisseurs devraient prêter attention au niveau de 191 $, qui constitue actuellement une résistance clé. Source: xStation

