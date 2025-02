L’année 2024 marque une performance exceptionnelle pour le groupe, qui dépasse l’ensemble de ses objectifs financiers. Avec un résultat net part du groupe de 4,2 milliards d’euros, en hausse de 69 % par rapport à 2023, et des revenus annuels atteignant 26,8 milliards d’euros (+6,7 %), l’établissement affiche une croissance bien supérieure à la cible initiale de +5 %. Ce dynamisme a été porté par un fort rebond de la marge nette d’intérêt en France et une excellente performance des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, dont les revenus dépassent les 10 milliards d’euros. La gestion rigoureuse des coûts a permis d’afficher un coefficient d’exploitation de 69,0 %, en deçà de l’objectif fixé à moins de 71 % pour 2024. Le coût du risque s’établit à 26 points de base, dans le bas de la fourchette cible, confirmant une maîtrise des risques. Par ailleurs, la rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) s’élève à 6,9 %, au-dessus des attentes. Sur le plan de la solidité financière, le groupe affiche un ratio CET1 de 13,3 %, soit 310 points de base au-dessus des exigences réglementaires, un niveau qui lui permet d’aborder sereinement les prochaines échéances de régulation. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Forte de ces résultats, l’institution annonce une hausse de 75 % de la distribution aux actionnaires par rapport à 2023. Cette redistribution, d’un montant total de 1,74 milliard d’euros, comprend un dividende en numéraire de 1,09 euro par action, ainsi qu’un programme de rachat d’actions de 872 millions d’euros (1,09 euro par action). Avec un taux de distribution global porté à 50 % du résultat net, la politique de rémunération des actionnaires se renforce considérablement. En 2025, le groupe se fixe des objectifs ambitieux, avec une croissance des revenus supérieure à 3 %, une réduction des frais de gestion de plus de 1 %, et une amélioration du coefficient d’exploitation, attendu sous les 66 %. La rentabilité devrait poursuivre sa progression, avec un ROTE visé à plus de 8 %. Côté capital, l’objectif est de maintenir un ratio CET1 supérieur à 13 % tout au long de l’année, en tenant compte de la mise en place de Bâle IV. Ces solides perspectives permettent au groupe d’annoncer une poursuite de sa politique de retour aux actionnaires, avec un maintien du taux de distribution à 50 % du résultat net et une répartition équilibrée entre dividende et rachat d’actions. Avec ces performances en forte progression et une gestion disciplinée, l’établissement aborde 2025 avec confiance et ambition. Graphique de Société Générale (intervalle D1) Source : xStation5

