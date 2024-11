Super Micro Computer plonge de 24 % en raison de résultats et de prévisions plus faibles 📉.

Les actions du producteur de baies de serveurs Super Micro Computer (SMCI.US) sont en baisse de 23% aujourd'hui et se situent à des niveaux jamais atteints depuis mai 2023, alors que les marchés pèsent sur des résultats plus faibles, des prévisions sous pression et un risque de fraude avec une incertitude accrue parmi les cotations des indices S&P 500 et Nasdaq. Bien que le chiffre d'affaires ait légèrement dépassé les attentes, les prévisions de BPA et de marge montrent la résistance de l'efficacité opérationnelle. Les prévisions pour le deuxième trimestre restent prudentes, reflétant probablement les conditions du marché ou les tendances d'achat des clients, mais l'accent mis par la société sur le contrôle des coûts et la gestion de la trésorerie reste évident.

Le conseil d'administration a indiqué qu'aucune fraude ou erreur n'a été détectée dans les documents financiers analysés. La société affirme que ses relations avec Nvidia sont toujours aussi étroites et s'attend à de nouveaux développements dans le cadre de la présentation de la puce AI Blackwell.

Voici les faits saillants et les informations tirées du rapport préliminaire sur les résultats de Super Micro Computer, Inc. pour le premier trimestre de l'exercice 2025 (trimestre terminé en septembre 2024). Chiffre d'affaires net: Attendu dans la fourchette de 5,9 milliards de dollars à 6,0 milliards de dollars, ce qui est inférieur à la fourchette d'orientation précédente de 6,0 milliards de dollars à 7,0 milliards de dollars. Cela indique un léger manque à gagner, probablement influencé par une demande plus faible que prévu ou un retard dans les habitudes d'achat des clients. Marges: Marge brute GAAP et non GAAP: Environ 13,3 %, reflétant une performance stable en matière de gestion des coûts. Ajustements non GAAP: Comprend un supplément de 4 millions de dollars pour les rémunérations à base d'actions, ce qui témoigne des mesures proactives prises par l'entreprise pour gérer ses dépenses d'exploitation. Résultat net par action: Revenu net GAAP : Estimé entre 0,68 $ et 0,70 $ , légèrement supérieur au point médian des prévisions précédentes de 0,60 $ à 0,77 $ .

: Estimé entre , légèrement supérieur au point médian des prévisions précédentes de . Revenu net non conforme aux PCGR : Prévu entre 0,75 $ et 0,76 $ , ce qui est supérieur au point médian des prévisions précédentes de 0,67 $ à 0,83 $ .

: Prévu entre , ce qui est supérieur au point médian des prévisions précédentes de . Malgré le manque à gagner, les chiffres du BPA dépassent légèrement le point médian des prévisions, probablement grâce au contrôle des coûts ou à l'allocation efficace des actifs. Situation de la trésorerie et de l'endettement: Total des liquidités et des équivalents : Environ 2,1 milliards de dollars , avec une dette totale de 2,3 milliards de dollars, dont 0,6 milliard de dollars de dette bancaire et 1,7 milliard de dollars d'obligations convertibles.

: Environ , avec une milliards de dollars, dont 0,6 milliard de dollars de dette bancaire et 1,7 milliard de dollars d'obligations convertibles. Le rapport entre les liquidités et la dette reflète une position à fort effet de levier, les liquidités couvrant à peine les obligations de la dette. Cet équilibre pourrait avoir une incidence sur la flexibilité future, en particulier si les taux d'intérêt augmentent ou si la croissance des bénéfices ralentit. Prévisions plus faibles que prévu (T2 2025 se terminant le 31 décembre 2024) Chiffre d'affaires net: Prévu entre 5,5 milliards de dollars et 6,1 milliards de dollars, signalant un possible ralentissement saisonnier ou des perspectives prudentes sur la demande à court terme. Wall Street s'attendait à 6,86 milliards de dollars. Prévisions concernant le bénéfice par action: Revenu net GAAP : De 0,48 $ à 0,58 $ . Les analystes s'attendaient à un bénéfice par action de 0,83 $.

: De . Les analystes s'attendaient à un bénéfice par action de 0,83 $. Bénéfice net non conforme aux PCGR : Prévu entre 0,56 $ et 0,65 $ , à l'exclusion des charges de rémunération à base d'actions de 54 millions de dollars et d'autres charges, nettes d'effets fiscaux connexes.

: Prévu entre , à l'exclusion des charges de rémunération à base d'actions de et d'autres charges, nettes d'effets fiscaux connexes. Ces prévisions impliquent une pression potentielle sur les bénéfices au deuxième trimestre, ce qui pourrait indiquer la poursuite des stratégies de maîtrise des coûts. Les prévisions sont clairement plus faibles que celles du premier trimestre 2025. Commentaires sur les problèmes de sécurité : Le comité spécial a transmis aujourd'hui la déclaration suivante à Super Micro, mais n'a pas fourni d'autres détails ou informations : « Le comité spécial a achevé son enquête sur la base d'une série de préoccupations initiales soulevées par EY. À l'issue d'une enquête de trois mois menée par l'avocat indépendant, le comité a constaté que le comité d'audit avait agi en toute indépendance et qu'il n'existait aucune preuve de fraude ou d'inconduite de la part de la direction ou du conseil d'administration. Le comité recommande une série de mesures correctives pour la société afin de renforcer sa gouvernance interne et ses fonctions de contrôle, et il prévoit de remettre le rapport complet sur les travaux achevés cette semaine ou la semaine prochaine. Le comité spécial a d'autres travaux en cours, mais il s'attend à ce qu'ils soient bientôt terminés. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Graphique SMCI (intervalle D1) Source: xStation5

