Synthèse des matières premières - pétrole, gaz naturel, or, cacao (24.09.2024)

Pétrole : Une forte baisse des taux d’intérêt aux États-Unis et des mesures de relance de la Banque populaire de Chine ravivent le marché pétrolier.

Si les liquidités libérées dans les banques chinoises entraînent une augmentation des importations de pétrole, le déficit au quatrième trimestre de cette année pourrait être supérieur aux prévisions de l'EIA, qui table sur un déficit de 1 million de barils par jour.

UBS prévoit un prix supérieur à 80 dollars le baril d’ici la fin de l’année, sur la base de prévisions indiquant un déficit persistant du marché pétrolier jusqu'à la fin de l’année.

L'absence d’escalade au Moyen-Orient limite la hausse des prix, mais la volatilité sur le marché pétrolier pourrait rester à un niveau élevé. La Chine reste une grande inconnue en matière de demande. Toutefois, les données d'août montrent une reprise claire des importations à 49 millions de tonnes, soit au-dessus de la moyenne sur cinq ans pour cette période, bien qu'un peu en dessous du maximum enregistré pour un mois d'août ces cinq dernières années.

Les importations en août ont été les plus importantes cette année, atteignant 11,56 millions de barils par jour. En juillet, les importations étaient de 42,34 millions de tonnes, tandis qu'en août de l'année dernière, elles étaient de 52,8 millions de tonnes.

Le pétrole russe représente actuellement 25 % des approvisionnements vers la Chine. La Malaisie est le deuxième plus grand fournisseur de pétrole à la Chine, en partie en raison des importations accrues de pétrole en provenance d’Iran et du Venezuela.

Les stocks de pétrole des États-Unis ont récemment légèrement diminué et sont proches de leur niveau saisonnier le plus bas. Néanmoins, le déficit mondial suggère que les stocks continueront de baisser ou au moins resteront stables dans les semaines à venir. Les stocks de pétrole aux États-Unis sont proches de leur plus bas niveau en 5 ans. Malgré cela, les prix du pétrole WTI restent relativement bas. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le crack spread a repris sa baisse aux États-Unis, ce qui indique des problèmes de demande supplémentaires. Pendant ce temps, les prix ont rebondi, passant d'environ 66 $ à 72 $ par baril. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Les importations de pétrole de la Chine ont rebondi en août. Si la reprise se poursuit, les prix du pétrole pourraient revenir à des niveaux plus élevés d'ici la fin de l'année. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Gaz : Les prix du gaz connaissent une nette augmentation en raison de la consommation toujours élevée et des menaces pesant sur la production dans le golfe du Mexique.

Actuellement, la consommation est de 10 % supérieure à celle de l'année dernière.

Les prix des contrats à terme ont déjà augmenté de plus de 10 %.

Cependant, la saisonnalité liée à la saison de chauffage suggère que les pics de prix sont généralement atteints en novembre, avec une baisse des prix par la suite.

La courbe à terme indique que les prix les plus élevés devraient être observés en décembre (contrat de janvier). La consommation de gaz reste actuellement élevée. Octobre marque généralement le début de la saison de chauffage. Toutefois, le moment où la demande dépasse l'offre et où les réserves de gaz commencent à être utilisées survient habituellement au cours de la première semaine de novembre. Source : Bloomberg Finance LP, XTB La saisonnalité indique que le pic des prix devrait se situer en novembre. Source : Bloomberg Finance LP, XTB L'année dernière, les prix du gaz ont augmenté d'environ 0,6 USD par contrat après le rollover de septembre. Si la situation devait se reproduire, cela signifierait une égalisation des prix par rapport au pic de juin de cette année, au-dessus du niveau de 3,1 USD/MMBTU. Actuellement, le contrat de janvier est coté à 3,6 USD/MMBTU. Source : xStation5 Or : L'or atteint un nouveau sommet historique dans l'anticipation de nouvelles baisses des taux d’intérêt aux États-Unis.

À ce stade, la probabilité d'une baisse de 50 points de base en novembre a déjà augmenté à 50 %.

Austan Goolsbee de la Fed indique qu’une nouvelle baisse est possible, compte tenu du niveau restrictif actuel des taux d’intérêt. Kashkari souligne la nécessité de soutenir le marché du travail avec une réduction plus importante cette année.

Les ETF continuent d'acheter de l'or. Nous assistons maintenant à une croissance continue pour le troisième mois consécutif.

L’augmentation des prix de l’or en termes annuels dépasse déjà 25 %, ce qui s’est produit très rarement dans l'histoire. Néanmoins, l’or se détache de la saisonnalité à 5 et 10 ans, en suivant une tendance à long terme. La saisonnalité à long terme indique un pic maintenant, puis au début de novembre et à la fin décembre. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Les ETF continuent d'acheter de l'or, ce qui s'inscrit dans une tendance nette pour le troisième mois consécutif. Source : xStation5 Cacao : L’Association européenne du cacao a déclaré que la directive de la Commission européenne sur la déforestation, qui doit entrer en vigueur en décembre, pourrait bloquer une quantité importante de cacao et d'autres produits agricoles à destination de l'Europe.

La directive sur la déforestation exigera des commerçants de matières premières telles que le cacao, le café ou encore le soja de prouver que leurs marchandises ne proviennent pas de terres déboisées après 2020.

Théoriquement, cela pourrait entraîner une hausse des prix en Europe et accroître l'écart entre les marchés européens et américains.

Les stocks de cacao continuent de diminuer, juste avant la saison des récoltes qui commence généralement en octobre.

Les prix élevés du cacao depuis 2023 ont encouragé l’augmentation des plantations dans le monde, mais l’impact sur l’offre ne devrait pas être visible avant environ quatre ans. Les stocks de cacao sont au plus bas depuis 2008. Cependant, le prix reste en dessous de la résistance importante de 8 000 USD par tonne, juste avant le début de la saison proprement dite. Source : Bloomberg Finance LP, XTB La théorie veut que le début de la nouvelle saison soit négatif pour les prix, mais tout dépendra des premières livraisons de cacao. De plus, à partir de décembre, la directive européenne sur la déforestation sera en vigueur, interdisant l'utilisation de produits agricoles provenant de zones déboisées après 2020. Cela pourrait limiter l'offre disponible pour l'Europe et augmenter les prix du cacao de haute qualité. Source : xStation5

