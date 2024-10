Tesla est en hausse de 2 % alors que l'UE impose de nouveaux droits de douane sur les voitures en provenance de Chine

Le cours de l'action Tesla a grimpé en flèche malgré les nouveaux droits de douane imposés par l'Europe sur les véhicules électriques fabriqués en Chine. Bien que ces droits de douane soient conçus pour entraver la compétitivité des VE chinois sur le marché européen, Tesla a réussi à obtenir un taux tarifaire favorable en raison de ses investissements importants en Chine. L'impact des droits de douane européens Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La décision de l'Union européenne d'imposer des tarifs douaniers sur les VE chinois est une réponse directe aux préoccupations concernant les pratiques commerciales déloyales et les subventions gouvernementales. Ces droits de douane visent à protéger les constructeurs automobiles européens et à mettre sur un pied d'égalité les fabricants nationaux de VE. Toutefois, les droits de douane ont eu des effets variables selon les marques. Il est également important de souligner que ces droits de douane s'ajoutent aux droits d'importation standard de 10 % sur les voitures. Points clés concernant les droits de douane : Les droits de douane varient de 7,8 % à 35,3 % en fonction de facteurs tels que la coopération dans le cadre de l'enquête antisubventions et les accords de coentreprise avec des entreprises européennes.

Les droits de douane devraient entraîner une augmentation du prix des VE fabriqués en Chine en Europe, ce qui pourrait les rendre moins attrayants pour les consommateurs.

Certaines marques chinoises, en particulier celles dont les droits de douane sont plus élevés, pourraient avoir du mal à rester compétitives et voir leur part de marché diminuer. L'avantage de Tesla Tesla, avec ses importantes opérations de fabrication en Chine, a bénéficié d'un taux tarifaire inférieur de 7,8 %. Ce traitement favorable est le résultat de négociations et de considérations liées aux investissements et aux contributions de l'entreprise à l'économie chinoise, ainsi qu'à ses investissements en Europe, en particulier en Allemagne. Les livraisons de Tesla augmentent Outre l'avantage tarifaire, d'autres facteurs ont contribué à la récente progression des actions de Tesla : Des chiffres de livraisons solides : Les résultats des livraisons de Tesla au troisième trimestre, qui ont répondu aux attentes du marché, ont renforcé la confiance des investisseurs. Le fabricant de VE a livré près de 463 000 unités au troisième trimestre, ce qui est plus élevé qu'au deuxième trimestre et qu'il y a un an. Ce chiffre est conforme aux attentes du marché, mais inférieur aux chiffres de 465 000 à 470 000 unités évoqués à voix basse. Les livraisons ont augmenté au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre et à l'année précédente. Source : Bloomberg Finance LP : Bloomberg Finance LP Anticipation du Robotaxi Day : L'événement à venir, axé sur la technologie de conduite autonome de Tesla et les projets de robotaxi, a suscité de l'enthousiasme et un potentiel de croissance future.

L'événement à venir, axé sur la technologie de conduite autonome de Tesla et les projets de robotaxi, a suscité de l'enthousiasme et un potentiel de croissance future. Annonce du rappel : Bien que le rappel des véhicules Cybertruck ait constitué un revers mineur, il n'a pas eu d'impact significatif sur le cours de l'action. Il est également important de noter que Tesla prend des commandes pour une version moins chère du Cybertruck de la série Non-Fondation. Le rapport financier de Tesla pour le troisième trimestre est prévu pour le 23 octobre. Les attentes ne sont pas très élevées, donc en regardant les chiffres des livraisons, il y a une chance de surprise positive et le prix de l'action peut être considéré comme bon marché dans une perspective à court terme, en comparaison avec le S&P 500. Source: Bloomberg FInance LP Le prix est en hausse de plus de 2% aujourd'hui après une période de vente de 3 jours. Le cours reste dans une large consolidation entre 160 et 280. Si les développements récents continuent à soutenir la performance de l'entreprise, il est possible de casser le récent sommet de juillet et d'atteindre le niveau le plus élevé depuis septembre 2023. Source : xStation5.

