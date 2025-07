Trêve commerciale ou compromis difficile ?

L'accord conclu entre les États-Unis et l'Union européenne, sous la pression du président Trump et de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, établit un droit de douane uniforme de 15 % sur la plupart des produits européens exportés vers les États-Unis. Ce compromis évite une guerre tarifaire potentiellement catastrophique, mais il est loin d'être idéal pour les exportateurs européens. Avant le week-end, les chances de parvenir à un accord étaient jugées à 50/50 ; sans cet accord, tous les produits de l'UE auraient été soumis à des droits de douane de 30 % à partir du 1er août 2025. Par conséquent, cet accord peut être considéré comme ayant évité le pire scénario, même au prix d'une détérioration du paysage commercial actuel. L'absence d'accord avec les États-Unis aurait déclenché des mesures de rétorsion de la part de l'UE, pouvant conduire à une spirale de restrictions commerciales similaire à celle observée entre les États-Unis et la Chine il y a quelques mois.

Principe de proportionnalité : qui y gagne le plus ?

Le nouvel accord est asymétrique. L'UE a accepté un droit de douane de 15 % sur la grande majorité de ses exportations vers les États-Unis. En contrepartie, elle a obtenu des exemptions « zéro pour zéro », accordant un traitement en franchise de droits à plusieurs secteurs stratégiques, notamment les avions et les pièces détachées, certains produits chimiques, certains médicaments génériques, les équipements de fabrication de semi-conducteurs et certains produits agricoles et matières premières. L'acier et l'aluminium européens restent soumis à des droits de douane élevés de 50 %, même si des négociations sont prévues, principalement pour fixer un seuil en dessous duquel des taux plus bas s'appliqueraient. Néanmoins, avec un droit de douane général de 15 % et un taux de 50 % sur l'acier et l'aluminium, le trade entre les États-Unis et l'UE devrait encore reculer.

Concrètement, le principal avantage pour l'UE est d'éviter des droits de douane encore plus punitifs et de préserver son accès au marché américain, en particulier pour les constructeurs automobiles. Ces dernières semaines, les voitures et les pièces détachées ont été soumises à un droit de douane de 27,5 % (un droit de base de 2,5 % plus un droit supplémentaire de 25 % applicable à l'échelle mondiale). En échange, l'UE s'est engagée à acheter des quantités substantielles de GNL, de pétrole brut, de combustibles nucléaires et d'armements américains, tout en augmentant ses investissements aux États-Unis de plusieurs centaines de milliards de dollars. Ainsi, la majorité des concessions reviennent à l'UE, tandis que les États-Unis devraient gagner de nouveaux emplois, des investissements et des exportations. Il est important de rappeler que les États-Unis importent le plus de marchandises de l'UE, ce qui pourrait entraîner une hausse de l'inflation, bien que dans une moindre mesure que prévu initialement.

Près d'un cinquième des produits étrangers entrant aux États-Unis proviennent des pays de l'UE. Source : Bloomberg Finance LP

Il est essentiel de noter que l'UE n'a pas annoncé la suppression totale de ses droits de douane sur les produits américains. L'offre européenne prévoit une ouverture des marchés, principalement dans les secteurs où l'UE importe des produits américains, mais il ne s'agit pas d'une suppression inconditionnelle et unilatérale de tous les droits de douane. Les listes détaillées des produits concernés par les deux parties doivent encore être finalisées lors de la mise en œuvre de l'accord.

L'avenir de l'Europe dans un nouveau contexte commercial

L'accord actuel impose une nouvelle réalité à la position commerciale mondiale de l'Europe : d'un côté, la pression tarifaire des États-Unis et, de l'autre, le dumping et l'offre excédentaire de la Chine. L'Europe se trouve donc « entre le marteau et l'enclume », n'ayant éliminé aucun de ces deux risques. En raison des droits de douane américains sur la Chine, certaines exportations chinoises ont été redirigées vers l'Europe, exerçant une pression à la baisse encore plus forte sur les prix, en particulier dans l'industrie de transformation et le secteur automobile.

L'UE devra réagir activement aux menaces que représentent les exportations chinoises (par exemple, les voitures électriques ou l'acier bon marché) : un système d'alerte précoce européen est déjà en place et l'UE a lancé des enquêtes antidumping. À l'inverse, la poursuite de l'ouverture des marchés selon les conditions imposées par les États-Unis oblige les entreprises européennes à s'adapter à de nouvelles conditions d'exportation moins favorables.

Naviguer « entre le marteau et l'enclume »

Pour naviguer dans ce paysage difficile, l'UE devrait :

Se concentrer sur la protection des secteurs stratégiques : automobile, aviation, technologies de pointe et produits chimiques spécialisés, et s'efforcer d'obtenir le maximum d'exemptions tarifaires dans ces domaines.

: automobile, aviation, technologies de pointe et produits chimiques spécialisés, et s'efforcer d'obtenir le maximum d'exemptions tarifaires dans ces domaines. Contrôler l'afflux de produits bon marché en provenance de Chine : par le biais de droits antidumping, de normes de qualité et d'une surveillance des investissements.

: par le biais de droits antidumping, de normes de qualité et d'une surveillance des investissements. Diversifier les marchés d'exportation : rechercher des partenaires au-delà des États-Unis et de la Chine, tels que les pays d'Asie du Sud-Est, l'Afrique et l'Inde. L'UE a manqué des occasions de conclure des accords plus larges entre les pays touchés par les droits de douane américains.

: rechercher des partenaires au-delà des États-Unis et de la Chine, tels que les pays d'Asie du Sud-Est, l'Afrique et l'Inde. L'UE a manqué des occasions de conclure des accords plus larges entre les pays touchés par les droits de douane américains. Maintenir le dialogue bilatéral avec les États-Unis : concernant de nouvelles exemptions tarifaires pour les produits européens, en mettant l'accent sur le principe de réciprocité.

: concernant de nouvelles exemptions tarifaires pour les produits européens, en mettant l'accent sur le principe de réciprocité. Renforcer la politique industrielle et les investissements dans l'innovation : afin de compenser la hausse des coûts d'accès aux principaux marchés.

Réaction des marchés

Le marché estime clairement que cet accord profite principalement aux États-Unis, même s'il comporte un risque de hausse de la pression inflationniste. L'Europe évite le pire scénario, mais la croissance économique sera néanmoins freinée. La limitation des droits de douane actuels sur les voitures et la garantie que les droits de douane sur les produits pharmaceutiques ne seront pas portés à 200 %, comme l'avait récemment indiqué Donald Trump, constituent sans aucun doute une victoire importante pour l'Europe. Il convient toutefois de rappeler que la propension de Donald Trump à changer d'avis et à se retirer unilatéralement des accords, sans conséquence, ne peut être exclue, car il a habitué les investisseurs à ce type d'actions au cours des derniers mois.

Avec cet accord, la pression sur la Banque centrale européenne (BCE) pour qu'elle poursuive ses baisses de taux d'intérêt va s'intensifier. À l'inverse, aux États-Unis, le risque d'une inflation élevée pourrait remettre en question une baisse des taux en septembre. Le scénario actuel prévoit une baisse de l'EURUSD vers une ligne de cou potentielle à 1,1600. Si cette ligne de tendance venait à être franchie, la formation suggère des niveaux proches de 1,1250. Source : xStation5