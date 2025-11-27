Trigano est un groupe européen spécialisé dans les véhicules de loisirs (camping-cars, caravanes, mobil-homes) et les équipements associés (accessoires, remorques, matériel de loisirs). L’entreprise est l’un des leaders du marché en Europe, avec une présence étendue dans la fabrication comme dans la distribution. Son positionnement repose sur une large gamme de produits destinés aux activités de plein air, un secteur porté par l’intérêt croissant des Européens pour un mode de vie actif et nomade. Trigano complète cette activité par des opérations d’acquisitions stratégiques, comme récemment celle de BIO Habitat, renforçant sa présence dans les mobil-homes. L’exercice 2024/2025 est marqué par une baisse de l’activité liée au nécessaire déstockage des réseaux de distribution, après un passage brutal d’une pénurie à un excédent de châssis début 2024. Le chiffre d’affaires recule de 6,8 %, principalement tiré par la baisse des ventes de camping-cars (-12,2 % à périmètre constant) et de caravanes (-32,4 %). À l’inverse, les mobil-homes progressent fortement, portés par l’intégration de BIO Habitat et une croissance organique de +8,7 %. Le résultat opérationnel courant s’établit à 335,9 M€, en baisse de 32,9 %, impacté par une réduction des volumes produits, une moins bonne absorption des coûts fixes et des opérations commerciales destinées à accélérer le déstockage. Le résultat net ressort à 239,4 M€ (-36,1 %). Malgré ce contexte défavorable, la trésorerie opérationnelle progresse fortement, atteignant 563,9 M€ contre seulement 40,6 M€ l’an dernier, grâce à l’amélioration du besoin en fonds de roulement. La structure financière se renforce nettement : la trésorerie nette atteint 279,2 M€ et les fonds propres 2,08 Md€. Trigano anticipe une amélioration de l’activité en 2026, soutenue par une reprise progressive des marchés, un carnet de commandes solide et une demande croissante pour les loisirs de plein air. Le groupe prévoit de remonter la production au premier semestre 2026 afin de l’aligner sur le cycle d’activité des distributeurs.

