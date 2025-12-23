Calme de fin d'année sur les marchés (23.12.2025)

Points clés Marchés attentistes : Volumes faibles avant les fêtes, futures US en léger repli et focus sur le PIB américain du T3 à 14h30

Japon en soutien : Nikkei en hausse et yen leader du G10, tandis que la Chine renforce ses investissements dans l’IA.

Métaux précieux en feu : Or et argent proches de records, portés par un dollar faible et les tensions géopolitiques.

Aux Etats-Unis, les indices à terme sont en légère baisse ce matin. À l’approche des fêtes de fin d’année, c’est le calme qui règne et les volumes sont en relativement bas sur les indices actions. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent remet désormais en cause la pertinence de la cible d’inflation de la Fed, illustrant la volonté des autorités de se ménager davantage de flexibilité sur ce front. Cette évolution n’est guère surprenante, la Réserve fédérale ayant récemment adopté une posture moins rigide dans sa lutte contre l’inflation. Sur le plan géopolitique, Donald Trump réaffirme son intérêt pour le Groenland et a annoncé que les Etats-Unis s’approprieraient les actifs saisis au Venezuela dans les Caraïbes, incluant le pétrole et les navires. Le PIB pour le 3ème trimestre constitue l’évènement de la journée, à 14h30. En Europe, les contrats à terme évoluent à l’équilibre, suggérant une ouverture de séance sans grand relief. Sur le front des entreprises, Sanofi a obtenu l’approbation de son traitement Dupilumab contre l’asthme bronchique sur le marché japonais, Alstom a décroché un contrat d’environ €400m en Grèce, tandis qu’Elis, spécialiste du blanchissage industriel, procède au rachat d’Adrett en Allemagne. En Asie-Pacifique, les marchés japonais évoluent en territoire positif, avec un Nikkei (JP225) en progression de 0,30% à 50 500 points, porté par le repli des rendements obligataires, tandis que le yen s’impose comme la devise la plus performante du G10, gagnant entre 0,4 et 0,6% face à ses homologues après de nouveaux avertissements officiels contre les mouvements spéculatifs. La Première ministre Sanae Takaichi a tenté de rassurer les investisseurs en rappelant le niveau élevé de la dette publique et en excluant toute émission de dette jugée irresponsable ou toute baisse d’impôts. En Chine, ByteDance, maison mère de TikTok, envisagerait 160 milliards de CNY d’investissements en 2026, contre 150 milliards de CNY en 2025, dont près de 50% consacrés aux semi-conducteurs avancés et environ 85 milliards de CNY aux processeurs dédiés à l’IA. Sur le marché des matières premières, les métaux précieux enchaînent les records, avec un or proche d’un seuil clé à 4 500$ et un argent qui s’approche des 70$, une dynamique portée par la faiblesse du dollar américain, la montée des tensions géopolitiques et un déséquilibre durable entre l’offre et la demande. Sentiment Calendrier économique



