Trois marchés à surveiller la semaine prochaine (04.04.2025)

L’escalade de la guerre commerciale mondiale relègue au second plan les dernières données macroéconomiques. Actuellement, l’attention des marchés est entièrement tournée vers la situation commerciale internationale et les potentielles mesures de représailles en réponse aux tarifs annoncés par l’administration Trump, mercredi. Ce sujet devrait continuer à dominer les marchés au cours de la semaine à venir. De nombreuses questions restent en suspens et il est probable que d’autres décisions soient prises prochainement par les partenaires commerciaux des États-Unis. Par ailleurs, jeudi, nous attendrons la publication de l’indice des prix à la consommation (CPI) pour le mois de mars, suivi vendredi de celle de l’indice des prix à la production (PPI).

US500

Les tensions dans le commerce international affectent principalement les entreprises opérant à l’échelle mondiale. L’indice US500, qui regroupe précisément ce type d’entreprises, pourrait être directement impacté par une éventuelle intensification du conflit dans les jours à venir. La Chine a déjà réagi rapidement vendredi dernier. De son côté, l’Union européenne a indiqué que si les discussions bilatérales avec les États-Unis n’aboutissaient pas, elle présenterait sa propre proposition de tarifs de représailles. Si d’autres partenaires commerciaux adoptent une approche similaire et qu’aucune solution rapide ne se profile, le climat négatif pourrait perdurer sur les marchés boursiers. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile

USDJPY

Dans ce contexte d’incertitude, le yen japonais pourrait retrouver son rôle de valeur refuge. Un premier mouvement en ce sens a déjà été observé cette semaine, avec une nette baisse du dollar américain et une appréciation du yen après l’annonce des nouveaux tarifs mercredi. Le marché anticipe également un retour de la Réserve fédérale à une politique de baisse des taux, avec près de cinq baisses de 25 points de base intégrées dans les prévisions pour 2025. Le principal enjeu pour la Fed reste le risque d’un retour de l’inflation, ce qui rendra le rapport sur le CPI de mars, attendu ce jeudi, particulièrement crucial.

PÉTROLE

Les risques croissants de ralentissement économique et la détérioration des échanges entre la Chine et les États-Unis exercent une forte pression sur l’offre sur le marché pétrolier. En seulement deux jours après l’annonce des tarifs, les prix du pétrole ont chuté de plus de 14 %. Les craintes d’une baisse de la demande mondiale dominent les échanges, même si l’énergie a, pour l’instant, été exclue des mesures américaines. Bien que ces exclusions temporaires protègent le marché pétrolier d’un choc immédiat sur l’offre, l’incertitude persistante autour de l’escalade du conflit continue de peser sur le moral des investisseurs.

Conclusion

Au vu de ces facteurs, nous recommandons de surveiller de près les instruments suivants au cours de la semaine à venir : US500, USDJPY et le pétrole (OIL). Compte tenu de l’évolution de la situation commerciale mondiale et de la publication à venir du rapport sur l’inflation aux États-Unis, ces actifs devraient être particulièrement sensibles aux développements à venir.

