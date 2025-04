Trois marchés à surveiller la semaine prochaine (11.04.2025)

La deuxième semaine d’avril a été marquée par une forte volatilité sur les marchés. Tout d’abord, les indices américains sont officiellement entrés en marché baissier, avant de connaître l’une des meilleures séances de l’histoire de Wall Street, grâce à l’annonce d’une suspension des droits de douane pendant 90 jours — à l’exception de ceux visant la Chine. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a atteint son paroxysme, rendant toute information liée aux droits de douane ou à un éventuel accord particulièrement décisive à l’approche du week-end de Pâques. Plusieurs rapports macroéconomiques importants sont également attendus, dont les données du PIB chinois. De son côté, la Banque centrale européenne (BCE) dévoilera sa décision concernant les taux d’intérêt. Dans ce contexte, il sera particulièrement pertinent de suivre de près les marchés comme l’EURUSD, le CHN.cash et l’or (GOLD). EURUSD La paire EURUSD a atteint son plus haut niveau en trois ans, portée par les inquiétudes croissantes concernant la santé de l’économie américaine et les sorties de capitaux qui en résultent. Les investisseurs se tournent vers d’autres valeurs refuges, notamment les obligations européennes, dont les rendements baissent en prévision d’une baisse des taux par la BCE, attendue ce jeudi. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La BCE devrait réduire ses taux de 25 points de base, les ramenant à 2,25 %, et de nouvelles baisses sont envisagées d’ici la fin de l’année, potentiellement jusqu’à 1,75 %. Malgré ces attentes fortes concernant une politique monétaire plus souple, l’euro pourrait rester attractif si les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ne s’apaisent pas. CHN.cash Au cours de la deuxième semaine d’avril, les données sur l’inflation en Chine ont été publiées, révélant que le pays est entré en situation de déflation. Cette semaine, les marchés attendent les chiffres du PIB chinois pour le premier trimestre 2025, qui seront annoncés mercredi pendant la session asiatique. Une légère décélération par rapport au quatrième trimestre 2024 est anticipée, avec une croissance annuelle attendue à 5,2 %, contre 5,4 % précédemment. Toutefois, plusieurs économistes estiment que la croissance réelle se situe plutôt entre 3 et 4 %. Malgré la guerre commerciale totale entre les États-Unis et la Chine — les droits de douane atteignant 145 % côté américain et 125 % côté chinois — les indices chinois montrent des signes de reprise. Des rumeurs circulent sur une possible réduction des avoirs chinois en dette américaine, ce qui pourrait stimuler les investissements sur le marché domestique. On observe également un renforcement du yuan. Cela dit, le sentiment de marché restera fortement influencé par les nouvelles liées aux relations commerciales entre les deux plus grandes puissances mondiales. Or (GOLD) L’or a atteint de nouveaux sommets historiques, dépassant les 3 200 dollars l’once. Avec une performance annuelle de +22 %, plusieurs sociétés d’investissement ont revu à la hausse leurs prévisions pour la fin de l’année, certaines visant des niveaux supérieurs à 4 000 dollars.



Dans un climat d’incertitude marqué par la guerre commerciale et la forte correction sur la dette américaine, l’or est perçu comme le meilleur refuge pour les capitaux. Sa volatilité pourrait persister, les marchés restant sensibles aux indicateurs macroéconomiques américains et à l’évolution du conflit commercial.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."