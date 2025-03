Trois marchés à surveiller la semaine prochaine (21.03.2025)

Cette semaine, l'événement clé a été la conférence du FOMC et le discours de Jerome Powell. La Réserve fédérale a souligné le niveau élevé d'incertitude entourant les prévisions du marché pour les semaines à venir. Ce point de vue est également partagé par les investisseurs. Les capitaux tentent toujours de fuir vers des actifs refuges tels que l'or, qui enregistre des gains records. Au cours de la semaine à venir, nous apprendrons, entre autres, le rapport final du PIB des États-Unis pour le quatrième trimestre, les données sur l'inflation des dépenses de consommation personnelle (PCE) des États-Unis et les rapports préliminaires de l'indice PMI pour le mois de mars. Il sera intéressant d'observer des instruments tels que l'or, l'EURUSD et le DAX. OR Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Après la conférence du FOMC, les investisseurs anticipent une approche légèrement plus accommodante de la Réserve fédérale en matière de politique monétaire en 2025. Le taux d'intérêt implicite suggère un assouplissement de 71 points de base, ce qui signifie près de trois baisses de 25 points. Comme l'a noté Jerome Powell, nous sommes actuellement dans une phase très incertaine du cycle, ce qui rend les prévisions à long terme difficiles. La faible confiance est également visible sur le marché, où les capitaux mondiaux, y compris ceux de nombreuses banques centrales, se tournent vers l'or, convertissant une partie de leurs réserves en dollars. Cette semaine, l'or a franchi la barre des 3 000 dollars l'once, gagnant plus de 16 % depuis le début de l'année. Dans la semaine à venir, à l'approche de l'annonce de la politique tarifaire réciproque des États-Unis envers tous ses partenaires commerciaux le 2 avril, nous pouvons nous attendre à de nouvelles informations dans ce domaine. La montée des tensions entre les pays ou les décisions inattendues de l'administration Trump encourageront les capitaux à investir dans l'or - et l'inverse est également vrai. Avec le prix de cette matière première atteignant de nouveaux sommets, il sera intéressant de suivre de près ses performances. EURUSD En ce qui concerne le calendrier macroéconomique, la semaine à venir sera un peu plus calme que la précédente. Cependant, nous aurons encore quelques publications intéressantes, telles que les données PCE et PIB des États-Unis. En outre, tout au long de la journée de lundi, les rapports préliminaires des PMI pour le mois de mars seront publiés dans des pays tels que l'Allemagne, la France, la zone euro et les États-Unis. Toute surprise dans ces rapports aura un impact sur la volatilité du marché. En outre, pour le marché des devises, la politique commerciale de Trump mentionnée ci-dessus et l'escalade potentielle du conflit au Moyen-Orient restent des thèmes clés. DAX Cette semaine également, l'indice allemand DAX a atteint de nouveaux sommets. Ce rebond a été motivé par l'adoption par le gouvernement allemand d'un plan de relance de 500 milliards d'euros pour les dépenses de défense et d'infrastructure. Dans cette vague d'euphorie, les investisseurs ont poussé l'indice allemand au-dessus du niveau des 23 000 points. Désormais, le facteur clé pourrait être le rythme de mise en œuvre de ces plans et le calendrier de leur exécution. À mesure que le marché se familiarisera avec le plan de relance, il est possible que nous assistions à des prises de bénéfices, qui pourraient être encore renforcées par la détérioration du sentiment sur l'ensemble du marché boursier.

