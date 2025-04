Trump effraie Wall Street avec la guerre commerciale. L'ère du protectionnisme est-elle là?

Le jour de la Libération, tant attendu, n'a pas apporté de bonnes nouvelles aux investisseurs. Donald Trump a tenu toutes les menaces qu'il avait proférées. Le spectre d'une guerre commerciale plane désormais sur le monde, et plusieurs grandes économies, dont l'Union européenne et la Chine, n'ont pas encore réagi aux droits de douane « draconiens » des États-Unis. Par sa décision, Trump impose un droit de douane minimum de 10 % à tous les partenaires commerciaux, et dans les cas où les pays imposent des droits de douane particulièrement élevés aux États-Unis, Washington ripostera par des droits de douane équivalents à la moitié de leur niveau. De plus, Trump a annoncé un droit de douane de 20 % sur les importations en provenance de l'Union européenne et de 34 % sur les marchandises chinoises. Ces mesures ne concernent pas que ces deux économies. Taïwan, plaque tournante mondiale de l'exportation de semi-conducteurs, a été frappée d'un droit de douane de 32 % ; le Japon, l'un des plus proches alliés des États-Unis, a reçu un droit de douane de 24 % ; et l'Inde, de 26 %.

Dans le contexte de l'économie américaine, où l'incertitude quant à l'avenir et la crainte d'une récession se sont installées, parler de « Jour de la Libération » semble excessif. Cependant, le nom peut avoir une signification plus subtile. Trump a souligné qu'au cours des dernières décennies, les États-Unis sont devenus beaucoup trop dépendants des biens étrangers et des économies voisines. En conséquence, le pays a perdu son autosuffisance et sa puissance est devenue « fragile ». Aujourd'hui, les États-Unis sont une nation vulnérable à une série d'événements mondiaux extrêmes. Il semble maintenant que ces « guerres tarifaires » visent à mettre fin à l'ère du capitalisme « débridé » qui, à la recherche de marges plus élevées, s'est fortement appuyé sur le libre-échange.

On ne peut ignorer la rivalité avec la Chine. Dans ce contexte, la relance de l'industrie américaine semble nécessaire pour que les intérêts des États-Unis - et leur puissance militaire - soient pris au sérieux. Pas seulement maintenant, mais au cours des prochaines années, pendant lesquelles la base industrielle chinoise en pleine croissance continuerait sinon à établir une domination asymétrique et systématique sur celle des États-Unis. Trump veut mettre un terme à cela.

Il semble que Trump soit prêt à prendre le risque de subir des difficultés économiques à court terme, juste pour s'assurer que les États-Unis pourront un jour véritablement rivaliser avec les empires émergents, principalement la Chine, et conserver leur domination mondiale. Sans une base industrielle solide et un secteur manufacturier national, les États-Unis seraient probablement incapables de conserver leur rôle d'hégémonie mondiale. Un rôle qu'ils ont autrefois acquis grâce à leur supériorité industrielle, puis échangé contre un capitalisme axé sur les services en temps de paix et de prospérité. L'inversion de ce modèle aura de nombreuses conséquences, pour le monde et pour Wall Street.

Donald Trump a clairement indiqué qu'il donnerait la priorité au marché américain et aux entreprises nationales, mais pas à n'importe quel prix. Le président américain a annoncé que les géants de la technologie tels que Nvidia, Apple et Oracle devront faire face à des coûts énormes pour construire des installations de fabrication de pointe aux États-Unis.

La perspective d'exemptions tarifaires pourrait en effet inciter de nombreuses entreprises à envisager une relocalisation coûteuse. Cependant, il serait simpliste de supposer que cela suffirait à inciter les entreprises à relocaliser. Il faut également tenir compte des taux d'imposition des sociétés, des coûts de main-d'œuvre et d'autres variables, telles que la rationalisation des chaînes d'approvisionnement et des infrastructures. Le lancement d'une production industrielle à grande échelle aux États-Unis prendra des années et coûtera une fortune, tant pour le budget fédéral que pour les entreprises. Dans un tel scénario, les principaux bénéficiaires seront probablement les entreprises qui produisent déjà aux États-Unis, car elles ne supporteront pas les coûts supplémentaires imposés par les droits de douane.

Pour l'économie américaine, un scénario impliquant des droits de douane aussi agressifs entraînera probablement une hausse des prix des produits électroniques, que les États-Unis importent à grande échelle. La Réserve fédérale américaine mettra probablement fin à tout discours conciliant sur d'éventuelles baisses de taux cette année, du moins jusqu'à ce que la faiblesse des attentes des consommateurs, des entreprises et des dirigeants se reflète dans les données économiques concrètes. L'inflation va presque certainement augmenter, et la question est de savoir si le « libre marché » peut y faire face, car toutes les entreprises ne seront pas en mesure de répercuter les coûts sur les consommateurs dans la même mesure. Certaines pourraient être contraintes d'absorber les coûts, ce qui éroderait leurs marges bénéficiaires.

Les indices boursiers ont plongé après l'annonce de Trump. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont terminé la séance de bourse en baisse de près de 2,5 %, malgré des gains enregistrés avant le discours de Trump. Pendant ce temps, l'indice de la peur, le VIX, a bondi de près de 6 %, et l'incertitude avant l'ouverture des marchés demain continue de croître. La paire EUR/USD a glissé de 1,091 à 1,083.

Eryk Szmyd, analyste des marchés financiers chez XTB