Trump Media s'associe à Crypto.com pour lancer des ETF crypto pro-US ; Bitcoin dépasse les 80 000 dollars 📄🖋️

Trump Media & Technology Group (DJT.US), la société derrière Truth Social et détenue majoritairement par Donald Trump, a annoncé un partenariat stratégique avec Crypto.com pour lancer une série de fonds négociés en bourse (ETF) par l'intermédiaire de sa marque financière, Truth.Fi. L'action a augmenté de +13 % à l'ouverture du marché et a maintenant réduit ses gains à +9 %.

Ces ETF, dont le lancement est prévu dans le courant de l'année, incluront des actifs numériques tels que le bitcoin et le cronos, ainsi que des titres axés sur des secteurs américains tels que l'énergie et l'industrie manufacturière. Crypto.com gérera l'infrastructure et la distribution via son courtier, Foris Capital, rendant les fonds accessibles aux États-Unis, en Europe et en Asie. DJT considère cette initiative comme un moyen d'étendre son empreinte financière sur un marché des crypto-monnaies en plein essor, après avoir déjà autorisé 250 millions de dollars d'investissements diversifiés et déposé des marques pour plusieurs ETF sur les crypto-monnaies et sur le thème de l'Amérique.

L'annonce a déclenché une forte hausse de 10 à 11 % de l'action Trump Media (DJT), bien que les actions restent en baisse de plus de 30 % en 2025. Le partenariat est considéré comme un coup de pouce potentiel pour une action qui a récemment connu des difficultés, malgré l'enthousiasme suscité par le succès politique de Trump. Les critiques, cependant, ont soulevé des préoccupations concernant les conflits d'intérêts entourant l'implication croissante de Trump dans le domaine des crypto-monnaies.

Bitcoin rebondit après la pression vendeuse

Bien que la nouvelle du partenariat entre DJT et Crypto.com n'ait pas eu d'impact significatif sur le marché des crypto-monnaies, le simple fait que Donald Trump s'implique davantage dans ce secteur, notamment en y injectant des capitaux, pourrait inspirer l'optimisme dans les mois à venir. La progression du Bitcoin est probablement due à des facteurs macroéconomiques plus larges, tels que les récentes spéculations sur une position plus souple de Trump via à vis des accords avec les partenaires commerciaux des États-Unis. Le Bitcoin est en hausse de 0,57 % aujourd'hui, s'échangeant à 88 000 $.

Source: xStation 5