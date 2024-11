Trump mise sur Bitcoin : vers une réserve nationale historique



Un projet audacieux pour le Bitcoin Au cœur de l’écosystème financier, l’élection de Donald Trump a secoué les marchés cryptos avec une proposition audacieuse : la création d’une « réserve stratégique de Bitcoin », représentant un million de jetons. Ce projet, le Bitcoin Act, prévoirait la vente d’or pour acquérir 800 000 Bitcoins supplémentaires, en plus des 200 000 déjà détenus par le gouvernement, atteignant ainsi 5% de l’offre en circulation. La détention de cette réserve serait fixée à 20 ans, et le texte, porté par la sénatrice Cynthia Lummis, sera prochainement soumis au Congrès. Le projet viserait à exploiter la puissance de cet actif numérique, perçu – à tort selon moi – comme une protection contre les fluctuations des marchés traditionnels, tout en positionnant les États-Unis en leader dans un secteur en pleine expansion. Le discours de Trump : Une position ferme sur le Bitcoin Lors d’un discours marquant en juillet, Trump déclarait : « Ne vendez JAMAIS vos Bitcoins… Mon administration conservera 100 % des Bitcoins acquis par le gouvernement ». Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les conséquences potentielles de la réserve stratégique de Bitcoin Si elle voit le jour, cette initiative pourrait transformer la perception du Bitcoin. Le soutien explicite du futur président conférerait une légitimité institutionnelle sans précédent, attirant tant les investisseurs particuliers que les grandes institutions. Une réserve nationale jouerait également un rôle stabilisateur pour le marché, agissant comme un tampon face aux fluctuations de l’offre et de la demande. Trois changements majeurs possibles pour le Bitcoin Si la Réserve Stratégique de Bitcoin voit le jour, elle pourrait entraîner trois changements majeurs. D’abord, elle pourrait inciter banques et fonds d’investissement à intégrer le Bitcoin dans leurs portefeuilles, stimulant ainsi la demande et augmentant sa valorisation. Ensuite, un tel projet pourrait favoriser des évolutions réglementaires, rendant le cadre juridique plus clair et accessible. Enfin, cette initiative pourrait encourager une adoption plus large du Bitcoin, le rendant progressivement incontournable dans la finance traditionnelle et les usages quotidiens. Un tournant historique pour le Bitcoin et les cryptomonnaies La proposition de Donald Trump va bien au-delà d’un simple projet. Elle pourrait marquer un tournant historique pour le Bitcoin et, plus largement, pour l’ensemble des cryptomonnaies, transformant un actif souvent perçu comme spéculatif en une pièce maîtresse des stratégies financières modernes. Pour les investisseurs avisés, cette opportunité pourrait s’avérer décisive. Optimisme croissant parmi les institutions financières Cette dynamique nourrit un optimisme croissant parmi les institutions financières. Bernstein, par exemple, exhorte les investisseurs à « s’exposer aux cryptomonnaies dès que possible », prédisant un Bitcoin à 200 000 $ d’ici fin 2025 et encourageant à « changer de perspective » sur les inquiétudes réglementaires. Parallèlement, l’intérêt pour les cryptomonnaies alternatives ne faiblit pas, à l’image du Dogecoin, dont la capitalisation dépasse désormais 53 milliards de dollars, surpassant celle de 319 sociétés du S&P 500. Mon objectif de valorisation du Bitcoin De mon côté, comme je l’annonce dans les médias depuis l’été 2023, mon objectif est 136 000 $. Cette valeur est la cible fixée par les robot traders utilisés par les plus grandes institutions financières, qui représentent 90% des transactions dans les contrats à terme.

Bitcoin en route vers 100k avant le graal des 136k ? Au sein de ce qui devrait être sa dernière vague haussière, Bitcoin semble destiné aux 100k. D’après mon analyse, sa destination finale pourrait être 136k. BITCOIN en période W1. Source : xStation.



Par Antoine Andreani, Head of Research chez XTB France

