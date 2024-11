🗳️ Trump prend l'avantage alors que la Floride passe au rouge

Donald Trump a pris la tête de l'élection présidentielle américaine de 2024 en obtenant 95 voix de grands électeurs contre 35 pour Kamala Harris à 1 heure du matin (GMT). En outre, M. Trump a revendiqué les 30 voix des grands électeurs de Floride, tandis que de fausses alertes à la bombe ont retardé le vote dans certaines parties de la Géorgie, un autre État clé de la campagne électorale.  Source: Bloomberg Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile   Points clés : - Trump est en tête avec 95 voix de grands électeurs contre 35 pour Harris. - La Floride, un état crucial, a été déclarée favorable à Trump (30 votes électoraux). - Le vote en Géorgie a été retardé dans certains endroits en raison de fausses alertes à la bombe. - Les premières réactions du marché montrent un mouvement positif avec des échanges de contrats à terme à la hausse. - Trump est en tête en Géorgie (56 % après 37 % de dépouillement) - Harris est en tête en Caroline du Nord (52 % avec 9 % de dépouillement). Les premiers résultats reflètent largement les victoires des deux candidats dans des États traditionnellement sûrs, Trump ayant remporté des victoires dans des États comme le Kentucky, l'Indiana, la Virginie occidentale, le Tennessee, l'Alabama, l'Oklahoma, la Caroline du Sud et le Mississippi. Mme Harris a remporté des victoires dans des États traditionnellement démocrates tels que le Vermont, le Massachusetts, le Connecticut, le Rhode Island et le Maryland.   Source: Bloomberg, Polymarket  L'évolution décisive de la Floride en faveur de M. Trump représente l'un des premiers développements significatifs de la nuit, et pourrait être le signe de changements électoraux plus larges. Toutefois, l'issue finale de la course est loin d'être certaine, plusieurs États clés, dont la Pennsylvanie et le Michigan, n'ayant pas encore communiqué de résultats substantiels. Les marchés financiers ont réagi positivement aux premiers résultats, tous les principaux indices se négociant à la hausse : le S&P 500 a augmenté de 0,5 %, le Nasdaq 100 de 0,3 % et le Dow Jones de 0,7 %. En ce qui concerne les données de Polymarket, la Géorgie devrait basculer dans le rouge, l'avantage s'étendant à 70 points de pourcentage. De l'autre côté, la Pennsylvanie ressemble toujours à un match nul. Nous pouvons voir une réaction décente sur l'US500 après la fermeture des bureaux de vote en Géorgie et en Caroline du Nord. Source : xStation  L'impact de l'élection est déjà visible sur les marchés connexes, l'action Trump Media & Technology Group (DJT) ayant connu une volatilité importante, faisant d'abord un bond de 25 % dans les échanges après les heures de bureau avant de se stabiliser à un gain plus modeste de 10 %. À mesure que la nuit avance, l'attention reste concentrée sur les États clés qui détermineront probablement le candidat qui atteindra les 270 votes électoraux nécessaires à la victoire. Le bitcoin a progressé de 2,65 % après la fermeture des bureaux de vote. Il s'approche actuellement du sommet de juin, qui constitue une résistance cruciale. Source : xStation

