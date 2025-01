TSMC publiera ses résultats jeudi. Doit-on attendre une nouvelle performance record ?

Dès jeudi 16 janvier, avant l'ouverture des marchés européens, le géant taïwanais de la fabrication de semi-conducteurs, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), publiera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de 2024. Les analystes prévoient une croissance du bénéfice la plus importante depuis 2022, soutenue par une forte demande pour les systèmes liés à l'intelligence artificielle. Les données de ventes récentes pour le mois de décembre suggèrent une accélération de cette tendance en 2025.

Attentes clés :

Bénéfice par action (EPS) : Attendu entre 2,20 $ et 2,22 $ (les prévisions indiquent une augmentation de 51 % par rapport à l'année précédente).

Chiffre d'affaires : 25,92 milliards de dollars (la prévision de TSMC est de 26,1-26,9 milliards de dollars, les données réelles basées sur les ventes mensuelles indiquent 26,3 milliards de dollars).

Croissance du revenu net : Environ 55 % par rapport à l'année précédente (croissance moyenne observée par les analystes de Wall Street).

Attentes en monnaie taïwanaise :

Chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre 2024 : 868,5 milliards de NT$ (soit 26,3 milliards de dollars), en ligne avec les prévisions de TSMC (835-861 milliards de NT$), représentant une augmentation d'environ 39 % par rapport à l'année précédente.

Chiffre d'affaires pour 2024 : 2,894 trillions de NT$ (87,4 milliards de dollars), une augmentation de 33,9 % par rapport à l'année précédente – le meilleur résultat depuis l'introduction en bourse de l'entreprise.

Revenu net estimé pour le quatrième trimestre (consensus Bloomberg) : 369,84 milliards de NT$.

Marge brute estimée : 58,5 %.

Marge d'exploitation estimée : 48,1 %.

Prévisions pour l'avenir :

Ventes estimées pour le premier trimestre : 24,43 milliards de dollars.

Marge brute estimée pour le premier trimestre : 56,9 %.

Marge d'exploitation estimée pour le premier trimestre : 46,4 %.

Dépenses en capital estimées pour l'année : 35,14 milliards de dollars.

EPS estimé pour 2025 : 9,05 $, ce qui implique une augmentation de 29 % par rapport à l'année précédente.

Au troisième trimestre, l'entreprise a publié des résultats record en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices, avec une amélioration significative des marges. En même temps, la société présente encore des évaluations relativement faibles d'un point de vue des ratios. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Ce qui plaide en faveur d'un rapport solide :

Demande forte et accélérée pour les systèmes liés à l'intelligence artificielle : Les données de ventes de décembre, montrant une augmentation de 58 % par rapport à l'année précédente, indiquent une poursuite de la dynamique de croissance dans ce segment et confirment que TSMC est le principal bénéficiaire de cette tendance. Le segment des ordinateurs haute performance (HPC) reste un moteur de croissance important pour TSMC.

Atteinte des prévisions de ventes du quatrième trimestre : Les données publiées confirment que TSMC a atteint ses objectifs prévus.

Tendances positives des bénéfices : TSMC dépasse régulièrement les prévisions de bénéfices des analystes.

Évaluation relativement basse par rapport à la concurrence : Le ratio C/B (prévu pour 2025) pour TSMC est de 23x, inférieur à celui de Nvidia (31x) et ASML (30x), et comparable à celui d'AMD (23x). Cela, combiné aux perspectives de croissance, fait de TSMC une entreprise relativement attrayante.

Défis potentiels :

Freins à court terme dans l'industrie des semi-conducteurs : Les analystes de Needham pointent un ralentissement dans les secteurs automobile et industriel, une pression sur les prix des mémoires et une demande faible de la part des consommateurs.

Pression sur les marges en raison des technologies plus anciennes : Bloomberg Intelligence indique une pression potentielle sur les marges due à une demande plus faible pour les semi-conducteurs plus anciens.

Présidence de Trump : Trump pourrait vouloir imposer des tarifs douaniers sur Taïwan. De plus, les relations avec la Chine pourraient se détériorer. Ainsi, bien que l'évaluation basse soit attractive, elle comporte également des risques géopolitiques.

Points clés à observer lors de la conférence des résultats :

Perspectives de développement de la capacité de production et des revenus liés aux emballages CoWoS avancés : Ces éléments donneront un aperçu de la demande attendue pour les puces AI au cours des 12 à 18 prochains mois.

Progrès de l'usine d'Arizona : Cruciale pour répondre aux besoins en production de puces d'Apple, Nvidia et d'autres entreprises américaines. Cela pourrait permettre de réduire les risques liés aux tensions avec la Chine et aux nouveaux tarifs douaniers potentiels.

Plans de dépenses en capital pour 2025 : Cela indiquera la confiance de TSMC dans la demande pour la technologie N2 de nouvelle génération.

TSMC est le plus grand acteur du marché des semi-conducteurs au monde. Source : TSMC

TSMC entamera probablement 2025 avec une forte dynamique, et compte tenu du développement de l'intelligence artificielle, les produits de l'entreprise devraient connaître une demande croissante. L'entreprise détient plus de 60 % du marché mondial des semi-conducteurs et propose les produits les plus avancés, qui sont fournis à des entreprises telles que Nvidia et Apple. Cependant, il existe des risques associés à la Chine et aux tarifs douaniers, bien qu'en construisant une usine aux États-Unis, une partie de ce risque puisse être neutralisée, ce qui attirera l'attention des investisseurs.



Depuis la publication des résultats du quatrième trimestre 2023, les actions de TSMC ont augmenté de plus de 80 %. Toutefois, en examinant de près le retour sur un an (avant la publication des résultats mentionnés), les actions ont augmenté de plus de 100 %. Cela signifie que la surprise concernant les résultats de l'année dernière a été très forte, ce qui est également attendu de la part de TSMC cette fois-ci. Pendant cette même période, les actions de Nvidia ont augmenté de 137 %. Les actions de TSMC gagnent 1,7 % aujourd'hui lors des échanges sur le NYSE. Si l'entreprise atteint ou dépasse les attentes, une hausse similaire à celle de l'année dernière est possible, ce qui porterait les actions à de nouveaux sommets au-dessus de 220 $ par action. En revanche, la volatilité implicite suggère également que, en cas de déception, les actions pourraient chuter sous les 190 $, ce qui marquerait les niveaux les plus bas depuis début décembre 2024. Source : xStation5