Un blocus du détroit d'Ormuz pourrait-il faire passer le prix du pétrole au-dessus de 100 dollars ?

Le conflit au Moyen-Orient a été le sujet le plus important de ces derniers jours après l'escalade de mardi dernier, lorsque l'Iran, en réponse à l'invasion israélienne du Liban, a lancé une attaque de missiles sur Tel-Aviv. La situation actuelle est marquée par un calme tendu, dans l'attente de la réponse d'Israël. Netanyahou semble subir de très fortes pressions pour attaquer des points clés de l'économie iranienne et il n'est pas exclu qu'il prenne une décision dans les prochaines heures.

Dans ce scénario, l'un des principaux centres d'attention du marché est le pétrole, qui a été impacté par la tension croissante dans la région. Ces derniers mois, le prix du baril a souffert des désaccords entre les membres de l'OPEP, de la baisse de la demande mondiale et de la possible victoire de Donald Trump aux prochaines élections. Cependant, l'instabilité au Moyen-Orient a de nouveau fait grimper le prix du pétrole : après l'attaque iranienne de mardi, le prix du pétrole a augmenté de plus de 4 %, une tendance qui s'est poursuivie le lendemain, où il a encore augmenté de 2 %.

Derrière ces hausses se cache une crainte : un éventuel blocage du détroit d'Ormuz, l'une des plus importantes plateformes de transport de pétrole au monde. Mais quel est le rôle de ce détroit et comment peut-il affecter le prix du pétrole ?

Le prix du Brent a augmenté de plus de 6 % depuis le début du conflit actuel entre Israël et l'Iran. Historiquement, l'impact de tels événements a été limité en raison de l'absence d'escalade. Toutefois, la possibilité d'actions de représailles israéliennes ce week-end n'est pas à exclure, ce qui pourrait entraîner un choc plus important sur les marchés financiers. Source : Bloomberg Finance LP : Bloomberg Finance LP, XTB

Qu'est-ce que le détroit d'Ormuz ?

Le détroit d'Ormuz est l'un des passages maritimes les plus importants et les plus stratégiques au monde et l'une des plus importantes plaques tournantes pour le transport du pétrole à l'échelle mondiale. Situé entre Oman et l'Iran et long de seulement trois kilomètres, ce détroit relie le passage maritime des pays du Golfe (Iran, Koweït, Arabie saoudite, Bahreïn, Qatar et Émirats arabes unis) à la mer d'Arabie et à d'autres régions au-delà et sert de jonction entre les producteurs de pétrole du Moyen-Orient et les principaux marchés d'Asie-Pacifique, d'Europe et d'Amérique du Nord.

L'Iran n'est responsable que d'environ 3 millions de barils par jour de production et de 1,7 million de barils par jour d'exportations. La question clé concernant le pétrole est de savoir si le détroit d'Ormuz, qui assure 20 % de l'approvisionnement mondial en pétrole, sera bloqué. Source : Bloomberg FInance LP : Bloomberg FInance LP, XTB

Pourquoi le détroit d'Ormuz est-il si important pour la production de pétrole ?

Le détroit d'Ormuz est l'une des principales routes commerciales maritimes à l'échelle mondiale. En fait, on estime que ce détroit est responsable d'environ 11,1 % du commerce maritime mondial. Dans le cas du pétrole, cette influence est encore plus grande. Selon les dernières données de l'AIE (Agence internationale de l'énergie), on estime qu'environ 30 % du total du commerce mondial du pétrole passe par cette zone, bien qu'entre janvier et octobre 2023, ce chiffre soit passé à près de 40 %.

Selon les données de l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EAI) , environ 21 millions de barils de pétrole par jour ont transité par le détroit d'Ormuz en 2022, ce qui équivaut à 21 % de la consommation mondiale de liquides pétroliers. Entre 2022 et le premier semestre 2023, le flux de pétrole empruntant ce canal a représenté plus d'un quart du total du pétrole échangé par voie maritime dans le monde. Et si l'on ajoute les volumes de pétrole, de brut et de condensat qui ont transité par le détroit d'Ormuz entre 2020 et 2022, on arrive à plus de 2,4 milliards de barils par jour, des chiffres qui soulignent le poids énorme de cette enclave dans le trade mondial de pétrole brut.

Le détroit d'Ormuz est la principale voie d'exportation du pétrole de l'Iran, de l'Arabie saoudite, de l'Irak, des Émirats arabes unis, du Koweït et du Qatar. Ces exportations sont principalement dirigées vers l'Asie, et en particulier vers la Chine, le Japon et l'Inde, bien qu'après la guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie, le détroit ait également pris du poids dans les importations européennes de pétrole brut : plus précisément, on estime qu'environ 5 % du flux de pétrole qui passe par le détroit d'Ormuz est désormais dirigé vers l'Europe, ce qui équivaut à environ 900 000 barils par jour. Avant le conflit russo-ukrainien, ces importations représentaient environ 700 000 barils par jour, ce qui signifie que l 'Europe a augmenté ses importations de pétrole d'environ 25 %.

Outre le pétrole, le détroit d'Ormuz joue également un rôle important dans le transport d'autres matières premières, comme le propane ou le gaz naturel. Dans le cas du propane, on estime qu'environ 31 % du commerce mondial passe par cette zone, tandis que dans le cas du gaz naturel, ce chiffre représente environ 20 %. Un blocus dans cette zone pourrait donc avoir de graves conséquences non seulement pour le pétrole, qui a déjà subi les premières hausses de prix, mais aussi pour le commerce d'autres matières premières.

Que se passerait-il si le détroit d'Ormuz était bloqué ?

L'Iran a menacé de bloquer le détroit d'Ormuz à plusieurs reprises ces dernières années, en 2011, 2012 et 2016. Toutefois, à ce jour, le détroit n'a fait l'objet d'aucun blocus important, à l'exception de celui de 1984, au plus fort de la guerre Iran-Irak.

Un éventuel blocus d'Ormuz pourrait toutefois avoir des conséquences très importantes sur le commerce mondial. Plus précisément, on estime qu'en cas de blocage du détroit d'Ormuz, le prix du pétrole pourrait même atteindre entre 150 et 200 dollars environ.

Dans ce scénario, il est toutefois difficile de prédire l'évolution du prix du pétrole : tout dépend de la réponse d'Israël à l'attaque de l'Iran. Pour l'instant, nous pensons que la possibilité d'un apaisement du conflit est limitée, bien que nous l'ayons déjà constaté en avril et il y a un an en octobre : la réponse des deux parties a été limitée, ce qui a réduit les hausses initiales subies par le pétrole brut.

Actuellement, le prix du pétrole se situe autour de 75 dollars le baril, après les hausses subies suite à l'escalade du conflit au Moyen-Orient. Cependant, il est possible que le pétrole brut descende en spirale jusqu'à 60 dollars, grâce à l'augmentation de la production dans les pays de l'OPEP ou à l'augmentation des véhicules électriques en Chine. Le détroit d'Ormuz jouera un rôle clé dans la détermination de l'évolution du pétrole dans les prochains jours.

Le risque d'une hausse significative des prix, compte tenu des fondamentaux actuels du marché, est faible. Toutefois, un blocus du détroit d'Ormuz changerait la donne. Bien que le marché ne soit pas encore trop préoccupé par ce scénario, une surprise en fin de semaine n'est pas à exclure. Actuellement, il n'y a que 8 contrats d'intérêt ouvert pour l'option WTI d'octobre à 100 dollars le baril. Néanmoins, les prix de ces options ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis la mi-août. Source : Bloomberg Finance LP Bloomberg Finance LP