📈US100 poursuit ses gains après le rollover, un pas de plus vers les 20 000 points

Les contrats Ă terme sur le Nasdaq 100 (US100) gagnent aujourd'hui prĂšs de 3 % (prĂšs de la moitiĂ© de ce mouvement est un rollover), atteignant 20 000 points. Le marchĂ© boursier est stimulĂ© par les baisses de taux de 50 points de base d'hier, les remarques dovish de Powell et l'optimisme gĂ©nĂ©ral quant au cycle agressif de baisse des taux de la Fed, alors que l'Ă©conomie est encore forte. La Fed prĂ©voit des taux d'intĂ©rĂȘt de 3,4 % Ă la fin de l'annĂ©e 2025, contre 5 % actuellement. La « petite euphorie » Ă Wall Street est dĂ©sormais trĂšs largement alimentĂ©e par le rebond des valeurs des semi-conducteurs, qui pourraient ĂȘtre d'Ă©normes bĂ©nĂ©ficiaires de l'atterrissage en douceur, avec une forte demande d'IA et peut-ĂȘtre une demande « cyclique » plus Ă©levĂ©e pour les semi-conducteurs, utilisĂ©s non seulement dans les centres de donnĂ©es, mais aussi dans le secteur industriel.

Les actions Qualcomm, Intel et AMD sont en hausse de prĂšs de 3 %, avec Nvidia (NVDA.US) en hausse de plus de 3 % en prĂ©-marchĂ©. Les investisseurs attendent aujourd'hui les demandes d'allocations chĂŽmage amĂ©ricaines et la Fed de Philadelphie Ă 13h30 BST et l'indicateur avancĂ© Conference Boards index prĂ©vu Ă 15h BST. Pour l'instant, l'US30 et l'US500 gagnent prĂšs de 2%, tandis que l'US2000 progresse de 3,5%, les taux d'intĂ©rĂȘt bas soutenant les sentiments des actions amĂ©ricaines Ă faible et moyenne capitalisation. Cependant, la dĂ©cision de la Fed a Ă©tĂ© « favorable » Ă Wall Street et signale l'optimisme gĂ©nĂ©ral de la Fed quant Ă l'Ă©quilibre entre la tendance inflationniste et l'Ă©conomie amĂ©ricaine. Les marchĂ©s seront extrĂȘmement sensibles Ă toute lecture « rĂ©cessionniste » et inflationniste, en particulier si celles-ci montrent que la Fed pourrait se tromper (en rĂ©duisant les taux trop tard ou trop fortement lors de la premiĂšre rĂ©union, en particulier si les chiffres de l'IPC / PCE sont plus Ă©levĂ©s que prĂ©vu). Nous pouvons nous attendre Ă ce que l'attention de Wall Street se porte Ă nouveau sur les donnĂ©es relatives Ă l'inflation. Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile Source: xStation5

