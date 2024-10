🎉US500 atteint un record, US100 teste 20k

Une baisse des taux plus agressive que prĂ©vu de la part de la RĂ©serve fĂ©dĂ©rale et des donnĂ©es Ă©conomiques solides ont propulsĂ© Wall Street vers de nouveaux sommets. La première heure de la sĂ©ance Ă Wall Street s’est dĂ©roulĂ©e dans un climat très optimiste. Le S&P 500 a atteint de nouveaux sommets historiques, tandis que le Nasdaq 100 s’approche dĂ©sormais des 20 000 points. Concernant les contrats Ă terme, il est important de rappeler le roll-over survenu hier. Cependant, mĂŞme en l'absence de ce facteur, l'US500 Ă©voluerait Ă des niveaux records et l'US100 atteindrait son plus haut niveau depuis la seconde moitiĂ© du mois d'aoĂ»t, tentant ainsi de franchir la rĂ©sistance associĂ©e Ă ces sommets. La raison de cette envolĂ©e est Ă©vidente : la Fed a abaissĂ© les taux d’intĂ©rĂŞt de 50 points de base, soit plus que prĂ©vu, et a presque proclamĂ© la victoire sur l’inflation. La banque centrale souligne que l’économie se porte bien et que la forte baisse de l’inflation justifie de nouvelles rĂ©ductions de taux significatives. C’est prĂ©cisĂ©ment ce dont l’économie, qui montre des signes de ralentissement, a besoin : des taux d’intĂ©rĂŞt plus bas. Il est Ă©galement important de noter qu’avec ces taux plus faibles, les valorisations de certaines entreprises, notamment dans le secteur technologique, qui ont subi des corrections substantielles ces dernières semaines, peuvent redevenir attrayantes. Investissez dès maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile Aujourd’hui, les donnĂ©es sur les demandes initiales d’allocations chĂ´mage ont Ă©galement Ă©tĂ© publiĂ©es, s’établissant Ă 219 000, un chiffre nettement infĂ©rieur au prĂ©cĂ©dent de 230 000. Il est intĂ©ressant de rappeler qu’historiquement, un signal de rĂ©cession apparaĂ®t lorsque ces demandes dĂ©passent les 300 000. Nous en sommes donc encore très loin. US500 Le roll-over a Ă©tĂ© d’environ 50 points. MĂŞme sans ce mouvement, l’indice US500 aurait atteint de nouveaux sommets historiques. Hier, nous avons observĂ© des prises de bĂ©nĂ©fices après la confĂ©rence de la Fed, mais aujourd’hui, le fort rebond amorcĂ© le 9 septembre se poursuit. La zone de support clĂ© se situe autour des 5 670-5 700 points. Les niveaux de rĂ©sistance Ă surveiller comprennent les 5 805 points, correspondant au retracement de Fibonacci de 113,0, et les 5 900 points, correspondant au retracement de Fibonacci de 127,2. Ce dernier niveau coĂŻncide Ă©galement avec la fourchette de la prĂ©cĂ©dente vague haussière.  US100 Le roll-over du Nasdaq 100 a Ă©tĂ© d’environ 250 points. Sans ce facteur, le contrat aurait probablement testĂ© les sommets atteints le 22 aoĂ»t. Actuellement, nous constatons une rupture au-dessus du seuil des 20 000 points, avec des gains, hors roll-over, d'environ 2,5%. La zone de support clĂ© se situe entre les niveaux de retracement de Fibonacci de 61,8 % et 78,6 % de la dernière vague de baisse. Les niveaux de rĂ©sistance Ă surveiller incluent les 2 500 points, correspondant au retracement de Fibonacci de 127,2 %, ainsi que les rĂ©cents sommets historiques autour de 20 900 points. Â

