Ces dernières semaines ont été marquées par un renversement rapide du sentiment et de la tendance à court terme sur le marché boursier. Au cours des trois dernières semaines, l’indice large S&P 500 a perdu plus de 5 % et le Nasdaq 100 plus de 7 %. Bien qu’il n’existe pas de cause unique à cette correction et que la saison des résultats aux États-Unis ait été relativement solide, il semble que les principales raisons demeurent : incertitude sur l’état de l’économie en l’absence des dernières données (suite à la fermeture du gouvernement), valorisations boursières élevées et risque de concentration excessive du capital dans un groupe restreint d’actions sélectionnées.

Les investisseurs commencent à anticiper des scénarios moins optimistes et restent incertains quant à la poursuite du marché haussier lié à l’IA, comme le montrent, par exemple, les baisses de CoreWeave (CRWV.US) et de Softbank au Japon — perçus comme les acteurs « les plus agressifs » dans l’industrie des infrastructures d’intelligence artificielle.

Les inquiétudes portent également sur l’impact de la fermeture du gouvernement sur l’économie, un sentiment des consommateurs plus faible et un marché du travail en affaiblissement. Une indication claire de cette faiblesse est le récent résultat de Home Depot (HD.US), qui met clairement en garde contre un ralentissement économique.

Dans ce contexte, le FOMC a commencé à signaler ces dernières semaines qu’une baisse des taux en décembre n’est pas aussi certaine qu’elle semblait l’être récemment pour le marché. Les probabilités d’une baisse des taux en décembre sont passées d’environ 40 % la semaine dernière à 20 % cette semaine. Les valorisations boursières ont réagi « allergiquement » à ce scénario. Après que l’indice S&P 500 soit tombé sous les 6 728 points, les fonds CTA se sont joints aux vendeurs. En raison de la nature spécifique de leurs activités et stratégies, ils ne contribuaient pas aux baisses tant que l’indice restait au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Aujourd’hui, cependant, les stratégies dites « systémiques » compliquent les chances d’un renversement soudain du sentiment et d’un rebond sur Wall Street, car les CTA doivent vendre « en suivant le marché ». À court terme, les résultats de Nvidia et la position du FOMC, que la banque centrale communiquera mercredi, restent des indicateurs clés pour la direction future du marché. Source: Goldman Sachs FICC US500 (D1) Les contrats à terme sur le S&P500 (US 500) reculent de plus de 1% aujourd'hui, glissant sous la moyenne mobile à 50 jours.

