Points clés Santé : Les titres Managed Care (UNH, ELV, CI, HUM, MOH) chutent après les propos de Trump sur le financement direct des citoyens et la critique des assureurs.

Multi-industries : Honeywell (HON) subit une double dégradation, tandis qu’ITW est relevé à neutre avec des perspectives de marges solides pour 2026.

Crypto/IA/Chine : Bitcoin sous 90 000 $, affectant COIN et miners, Anthropic investit massivement avec MSFT et NVDA, et BIDU/PDD publient des résultats Q3 solides malgré certaines pressions concurrentielles.

Santé / Managed Care UnitedHealth (UNH), Elevance (ELV), Cigna (CI), Humana (HUM) et Molina Healthcare (MOH) reculent après que Trump ait déclaré sur Truth Social que le seul système de santé acceptable est le paiement direct aux citoyens , excluant les grandes compagnies d’assurance.

Le message appelle le Congrès à agir rapidement pour permettre aux citoyens de négocier et acheter leur propre assurance. Multi-industries Honeywell (HON) a été doublement abaissé à Underperform par Bank of America, objectif réduit à 205 $ vs 265 $ , le chemin des catalyseurs jugé difficile suite à la séparation entre Aerospace et Automation.

Illinois Tool Works (ITW) a été relevé à Neutral (objectif 255 $ vs 220 $), attendu pour une expansion de marge en 2026 et une croissance du BPA en ligne avec ses pairs en 2026-2027. Crypto / Blockchain Bitcoin est tombé sous 90 000 $ pour la première fois en 7 mois, pesant sur COIN, HOOD, MSTR et les miners CIFR, CLSK, MARA, RIOT, IREN .

Canaan (CAN) prévoit revenus T4 175-205 M$, au-dessus des 160,3 M$ estimés, après un T3 à +104,4 % Y/Y, porté par la vente de machines de minage et l’exploitation propre. Intelligence Artificielle (IA) MSFT, NVDA et Anthropic annoncent des partenariats stratégiques , Anthropic s’engage à acheter 30 Mds$ de capacité Azure et contracter jusqu’à 1 GW additionnel.

MSFT et NVDA investissent jusqu’à 5 Mds$ et 10 Mds$ respectivement dans Anthropic. Actions chinoises US Baidu (BIDU) publie revenus Q3 31,174B RMB vs 30,7B estimé , avec revenus IA +50 % Y/Y (~10B RMB) et revenus non marketing +21 % à 9,3B RMB .

Pinduoduo (PDD) Q3 revenus +9 % Y/Y à 108,28B RMB vs 108,41B estimé, bénéfice net ajusté 31,38B RMB vs 27,46B l’an passé, la croissance modérée par la concurrence et les investissements dans l’écosystème.

