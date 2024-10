📈USDJPY bondit de 1,3 %

đŸš©L'incertitude Ă l'approche des Ă©lections japonaises, la position de la BoJ, la vigueur du dollar et les prĂ©visions de croissance atone affaiblissent le yen japonais. Le yen perd prĂšs de 1,3 % aujourd'hui par rapport au dollar amĂ©ricain, en raison de plusieurs facteurs. Les Ă©lections japonaises du 27 octobre

La décision de la Banque du Japon le 31 octobre

Les Ă©lections aux États-Unis

La décision de la Fed

Les faibles prĂ©visions Ă©conomiques du FMI Des temps difficiles pour le yen ? ... Les Ă©lections japonaises se tiendront ce dimanche et les derniers sondages indiquent que la coalition actuellement au pouvoir pourrait perdre sa majoritĂ©. Les marchĂ©s n’apprĂ©cient guĂšre l’incertitude, et un changement de gouvernement pourrait apporter une nouvelle approche Ă©conomique face Ă la conjoncture actuelle.

À l’issue des Ă©lections, la Banque du Japon devra prendre une dĂ©cision clĂ©. Les rĂ©cents discours de la BoJ ne laissent pas entrevoir de hausse imminente des taux d’intĂ©rĂȘt, une Ă©ventualitĂ© que les marchĂ©s n’anticipent pas avant mars, bien que cette probabilitĂ© soit Ă©valuĂ©e Ă 80%.

Le yen s’affaiblit Ă©galement sous l’effet de la montĂ©e en puissance des chances de victoire de Donald Trump lors des Ă©lections prĂ©sidentielles amĂ©ricaines. Selon les portails de paris, l’ancien prĂ©sident bĂ©nĂ©ficie de 60 Ă 64% de chances de succĂšs. Trump a par le passĂ© exprimĂ© son mĂ©contentement face Ă la politique japonaise visant Ă maintenir un yen faible et a Ă©tĂ© prompt Ă imposer des droits de douane sur les produits japonais.

Le FMI a revu Ă la baisse ses perspectives de croissance pour le Japon, les ramenant Ă 0,3% pour cette annĂ©e, contre 0,7% prĂ©cĂ©demment. L’institution souligne que l’augmentation du tourisme liĂ©e Ă la faiblesse du yen n’a Ă©tĂ© qu’un phĂ©nomĂšne temporaire, tandis que le secteur automobile reste en difficultĂ©. ... Et de bons moments pour le dollar amĂ©ricain Une partie de cette liquidation du yen est Ă©galement due Ă la vigueur du dollar amĂ©ricain. Les rendements des obligations du TrĂ©sor amĂ©ricain Ă 10 ans ont atteint 4,2% hier, un niveau inĂ©galĂ© depuis juillet, illustrant la perception par les marchĂ©s que la Fed ne s’engage pas dans un cycle agressif de rĂ©ductions de taux dans les prochains trimestres. Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile Bien que le FMI ait abaissĂ© les prĂ©visions de croissance pour la plupart des Ă©conomies dĂ©veloppĂ©es, il a rĂ©visĂ© Ă la hausse ses perspectives de croissance Ă©conomique pour les États-Unis Ă l’horizon 2025. Actuellement, le marchĂ© estime Ă prĂšs de 13% la probabilitĂ© que la Fed ne procĂšde pas Ă une rĂ©duction des taux en novembre, les anticipations Ă©tant davantage tournĂ©es vers l’annĂ©e prochaine.

Selon le « dotplot » de septembre, une rĂ©duction de 100 points de base des taux est envisagĂ©e pour l’annĂ©e prochaine. Cependant, au vu des solides indicateurs macroĂ©conomiques amĂ©ricains et du risque de hausse des prix du pĂ©trole, ce scĂ©nario semble moins probable. Le marchĂ© du travail ne montre pas de signes inquiĂ©tants de ralentissement, et la Fed ne semble pas sous pression pour accĂ©lĂ©rer un cycle d’assouplissement. USDJPY (intervalle D1) La paire USD/JPY a rĂ©cemment franchi la moyenne mobile sur 200 jours, aprĂšs un rebond sur celle des 100 jours. Elle se situe actuellement Ă son plus haut niveau depuis juillet. On observe Ă©galement une baisse des positions acheteuses au profit des positions vendeuses, ce qui suggĂšre que les investisseurs spĂ©culatifs doutent de la capacitĂ© du yen Ă se maintenir. La paire teste actuellement le retracement de 61,8% de la derniĂšre vague de baisse. Si ce niveau est franchi, le prochain objectif majeur serait le seuil des 155. Une inversion de tendance nĂ©cessiterait une hausse des taux d’intĂ©rĂȘt au Japon accompagnĂ©e d’une victoire nette du parti LDP lors des Ă©lections.



Source: xStation5

