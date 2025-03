Vanguard, le nouveau roi des ETF

Les ETF ont énormément gagné en popularité ces dernières années. Ce n'est pas étonnant, cet outil d'investissement passif est réputé pour ses frais très bas, sa flexibilité et sa simplicité. Par rapport aux fonds gérés activement, les ETF sont beaucoup moins chers et obtiennent généralement de meilleures performances. Les investisseurs peuvent effectuer leurs achats ou ventes en temps réel directement via des applications mobiles. Pendant de nombreuses années, le leader mondial des ETF pour l'indice américain le plus célèbre, le S&P 500, était le fonds SPY de State Street. Cependant, il y a quelques jours, le fonds VOO de la société rivale Vanguard l'a dépassé en volume d'actifs gérés. Actuellement, le fonds Vanguard détient 632 milliards de dollars, dont 23 milliards sont entrés depuis le début de cette année. Le fonds SPY, quant à lui, détient actuellement 630 milliards de dollars.

Cette étape est significative, car le fonds SPY a été créé en 1993 et a essentiellement défini ce à quoi ressemblerait l'investissement passif pour les décennies à venir. Techniquement, ce n'était pas le premier ETF au monde, ce titre revient à un fonds canadien créé quelques années plus tôt, mais il a véritablement lancé la révolution de l'investissement passif. Pendant de nombreuses années, ce fonds a bénéficié d'être le premier de son genre dans le monde, et les investisseurs le considéraient automatiquement comme leur premier choix. Cependant, au fil des ans, plusieurs concurrents ont émergé, les plus célèbres étant Vanguard et BlackRock. Ces derniers se distinguent par le fait qu'ils offrent pratiquement le même produit, mais avec des frais beaucoup plus bas. SPY facture des frais annuels de 0,095 % (ce qui reste nettement inférieur aux fonds gérés activement), tandis que les principaux ETF concurrents des deux sociétés mentionnées ne facturent que 0,03 % par an.

Les frais seront probablement l'un des facteurs qui déplaceront l'argent de SPY vers d'autres ETF sur l'indice S&P 500. En troisième position de cette liste en termes de volume d'actifs détenus se trouve le fonds iShares de BlackRock, qui gère environ 611 milliards de dollars. Il est donc possible que nous voyions bientôt le fonds SPY descendre à la troisième place. En fin de compte, cette guerre des prix sur les frais signifie que le principal bénéficiaire est le client. Grâce à la concurrence, il peut accéder à des ETF sur cet indice (bien que légèrement différents, car la réglementation européenne n'autorise pas l'offre d'ETF américains en Europe, mais en pratique, des fonds presque identiques sont proposés en Europe et sont même négociés en euros) pour des frais extrêmement bas, tout en conservant une grande flexibilité et liquidité. Bien sûr, chez XTB, nous proposons également plusieurs fonds ETF émis par divers fournisseurs. Le rendement nominal à long terme de cet indice a été d'environ 10 % par an au cours des 100 dernières années, soit environ 7 % par an après inflation, ce qui signifie que la valeur d'un investissement dans le S&P 500 a doublé en moyenne tous les 10 ans. Au cours des 15 dernières années, les rendements ont même été légèrement plus élevés, ce qui attire de nouveaux investisseurs et accroît la popularité de ce véhicule d'investissement.

Malgré le fait que VOO soit devenu le nouveau roi, SPY reste un instrument très populaire pour les investisseurs et les fonds. Les volumes de transactions quotidiens sur SPY sont encore beaucoup plus élevés que sur les autres ETF. Les investisseurs utilisent donc encore largement SPY pour des transactions plus actives en raison de sa réputation et de sa grande liquidité.