L’assemblée générale de Vivendi, prévue pour le 9 décembre, pourrait potentiellement valider la scission du groupe. Ce projet de restructuration ambitieux prévoit plusieurs changements notables, notamment la cotation de Canal+ sur le London Stock Exchange tout en maintenant son siège social à Paris, ainsi que celle de Havas à Amsterdam et du Louis Hachette Group sur le marché Euronext Growth à Paris. Ces nouvelles cotations sont programmées pour débuter le 16 décembre. Le projet de scission vise à séparer les différentes entités du groupe pour optimiser leur gestion. Selon les estimations de JP Morgan, Canal+ devrait être valorisé à 6 milliards d'euros, Havas à 2,5 milliards d'euros et Louis Hachette à 2,2 milliards d'euros. Cette réorganisation pourrait permettre à chaque entité de mieux se concentrer sur ses marchés respectifs tout en bénéficiant de la liquidité apportée par leur cotation en bourse. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'opposition des investisseurs minoritaires Avant l’assemblée générale, des voix se sont élevées contre le projet de scission. Les investisseurs minoritaires CIAM et Phitrust ont publiquement exhorté les actionnaires à voter contre la scission. Ces derniers critiquent notamment la répartition du contrôle, estimant que le projet servirait avant tout les intérêts de l'actionnaire principal, le groupe Bolloré, qui conserve un pouvoir décisionnel important. Dans un communiqué récent, Vivendi a salué la décision du Tribunal de Commerce de Paris qui a rejeté la demande de CIAM Luxembourg, détenteur de 0,025 % du capital de Vivendi, visant à ajourner l’AG. Vivendi a réaffirmé son engagement envers la démocratie actionnariale et a confirmé que l'assemblée se tiendrait le 9 décembre au Folies Bergère à Paris, à 15h. Cette décision judiciaire a renforcé la position du groupe en vue de la validation du projet de scission. Les tensions autour du contrôle de Vivendi Le fond CIAM n’a pas tardé à réagir, dénonçant ce qu’il appelle un contrôle de facto par le groupe Bolloré. Selon CIAM, malgré les apparences d’une démarche vertueuse, la mise en œuvre de ce projet de scission sert avant tout les intérêts de l’actionnaire de contrôle, Vincent Bolloré. Le groupe a souligné que la famille Bolloré détient 31% des parts dans chacune des trois nouvelles entités à l’issue de la scission, ce qui lui permet de maintenir une influence prépondérante dans la gestion des nouvelles structures. Pour que le projet de scission soit validé, une majorité des deux tiers des voix est nécessaire lors de l’assemblée générale. Si l’AG confirme le projet, Vivendi entamera une nouvelle phase de transformation avec la division de ses actifs et la création de trois sociétés cotées indépendantes. Le futur de Canal+, Havas, et Louis Hachette pourrait ainsi prendre un nouveau tournant stratégique. Source : AOF Graphique de Vivendi (intervalle D1) L’action est actuellement en pleine chute, évoluant sous la limite inférieure des bandes de Bollinger. Toutefois, le RSI semble marquer plusieurs divergences haussières successives en zone de survente, ce qui signale une potentielle fin de tendance. Source : xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."