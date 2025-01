Les marchés américains montrent une volatilité marquée en début de séance ce mardi, oscillant entre gains initiaux et replis avant un rebond. Cette instabilité reflète les attentes des investisseurs, qui surveillent de nombreux catalyseurs potentiels dans les jours à venir. Parmi les éléments clés, la réunion du FOMC demain pourrait marquer une pause dans le cycle de hausses des taux d'intérêt amorcé en septembre. De plus, les publications trimestrielles d’entreprises phares comme Apple, Meta, Microsoft et Tesla, ainsi que les données économiques sur le PIB (jeudi) et l'inflation PCE (vendredi), suscitent une attention accrue. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Incertitudes autour des tarifs et de l'IA L’attention se porte également sur les déclarations du président Trump concernant une possible mise en place de tarifs universels sur les importations américaines. Selon le Financial Times, ces tarifs pourraient débuter à 2,5 % pour augmenter progressivement jusqu'à 20 %, une approche graduelle soutenue par le secrétaire au Trésor, Bessent. Cette perspective a renforcé le dollar, qui s'apprécie face à la plupart des devises majeures, tout en alimentant une hausse des rendements obligataires, le 10 ans américain atteignant 4,55 %. Dans le secteur technologique, les investisseurs digèrent encore l’impact des récentes annonces concernant DeepSeek, une startup chinoise d’IA. Ce contexte a contribué à la pression sur les valeurs technologiques lundi, avant un léger rebond grâce à des rachats opportunistes sur les semi-conducteurs et les fournisseurs d'énergie. Indicateurs économiques mitigés Du côté des données macroéconomiques, l’indice de confiance des consommateurs pour janvier s’établit à 104,1, en deçà des attentes (105,6). Les commandes de biens durables hors transport ont progressé de +0,3 % en décembre (contre une prévision de +0,4 %), tandis que les commandes hors défense reculent de -2,4 %. En revanche, les commandes de biens d’équipement hors aéronautique affichent une hausse de +0,5 %, dépassant légèrement les attentes (+0,3 %). Les prix de l’immobilier continuent de grimper, avec une augmentation annuelle de +4,3 % dans les 20 principales métropoles américaines en novembre, confirmant les estimations. En bref, les marchés restent suspendus aux annonces de la Fed et aux résultats d’entreprises clés, dans un contexte d’incertitudes tarifaires et technologiques. La volatilité actuelle pourrait se prolonger jusqu’à l’éclaircissement de ces multiples enjeux. Graphique du S&P 500 (intervalle D1) Malgré toutes les tensions actuelles sur le marché, l’aperçu sur le plus long terme révèle qu’il n’y a en réalité que peu de raisons de s’alarmer. Le cours évolue toujours dans une tendance haussière techniquement validée, au-delà même de sa moyenne mobile à 20 périodes. Pour le moment, ces baisses ne font que caractériser un prix en consolidation, avec un RSI oscillant autour des 50 points. Source : xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."