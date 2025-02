Wall Street démarre la séance en hausse, poursuivant son ascension vers de nouveaux sommets historiques, malgré des tensions commerciales persistantes et des signaux mitigés sur l’inflation. Le S&P 500 atteint un record absolu, tandis que les marchés européens et asiatiques suivent la tendance haussière, avec le STOXX 600 et le DAX également à des niveaux inédits cette semaine. Les investisseurs ont été rassurés par les dernières déclarations de l’administration américaine, indiquant que les tarifs de réciprocité sur les importations ne seraient pas appliqués avant avril au plus tôt, ce qui a allégé la pression sur les marchés. Par ailleurs, la volatilité des taux obligataires américains s’est atténuée après un pic en milieu de semaine à 4,65 % sur le 10 ans, tombant à 4,46 %, soutenant ainsi la dynamique des actions. Les investisseurs saluent également une amélioration des relations internationales, notamment avec les initiatives du président américain Donald Trump pour favoriser un dialogue entre l’Ukraine et la Russie. Cette détente perçue a stimulé les actions chinoises cotées aux États-Unis, Alibaba (BABA) gagnant 20 % cette semaine. Sur le front des résultats d’entreprises, plusieurs valeurs ont fortement progressé après leurs publications, notamment Airbnb (ABNB), DraftKings (DKNG), Goodyear (GT) et Roku (ROKU). À l’inverse, des reculs marqués ont été enregistrés pour Applied Materials (AMAT), DaVita (DVA), GoDaddy (GDDY), Informatica (INFA), Palo Alto Networks (PANW) et Twilio (TWLO). Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Sur le plan macroéconomique, les ventes au détail de janvier ont fortement déçu, reculant de 0,9 % contre -0,1 % attendu, signalant un ralentissement de la consommation. Hors automobiles, le repli est de 0,4 %, alors que le consensus tablait sur une hausse de 0,3 %. Les ventes de voitures ont chuté de 2,8 %, confirmant un ralentissement du secteur, tandis que les ventes d’essence ont progressé de 0,9 %, dans un contexte de hausse des prix. D’un autre côté, l’inflation à l’importation et à l’exportation en janvier montre une accélération des prix à l’export (+1,3 % contre +0,3 % attendu), tandis que les prix à l’importation augmentent de 0,3 %, légèrement en dessous du consensus. L’inflation importée, en hausse de 1,9 % sur un an, reste sous surveillance alors que la Réserve fédérale maintient une posture prudente quant à une éventuelle réduction des taux. Enfin, la production industrielle affiche une hausse de 0,5 % en janvier, dépassant les attentes du marché (+0,3 %), malgré un léger repli de -0,1 % de la production manufacturière. La capacité d’utilisation des usines a progressé à 77,8 %, un signal positif pour l’économie américaine, même si certains secteurs continuent de montrer des signes de faiblesse. Graphique du S&P 500 (intervalle H1) Source : xStation5

