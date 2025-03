WALL STREET ATTEND POWELL AU TOURNANT

Après une réaction positive et attendue des actifs risqués à l’élection de Donald Trump, suivie d’une phase d’essoufflement prolongée, les marchés actions se sont violemment retournés avec le S&P 500 ayant répliqué l’amplitude de la correction d’août 2024 (-10%). Bitcoin, actif hautement spéculatif et souvent perçu comme un indicateur avancé des indices, avait donné le ton en amorçant son repli en amont. Le groupe des 7 Magnifiques dont les indices dépendent, va mal, alors que ces géants de la Tech sont généralement les moteurs de Wall Street.

L’actualité en provenance des États-Unis a été particulièrement dense en 2025, avec des répercussions notables sur les plans géopolitique, politique et économique, nécessitant d’être assimilées. Le marché n’apprécie guère d’être autant bousculé surtout à des niveaux de valorisation si élevés. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Ce matin, Wall Street retient son souffle à l’approche d’une séance – surtout sa fin – potentiellement sous tension. La conférence de Jerome Powell, prévue après l’annonce des taux directeurs de la Fed, est attendue avec prudence. Le consensus des analystes s’accorde sur un maintien des taux dans la fourchette de 4,25%-4,5%, tandis que la première baisse de 25 points de base n’est pas anticipée avant la réunion du 18 juin. Néanmoins, les commentaires de Powell, notamment sur le sujet de l’inflation ou le dot plot, pourraient servir de prétexte à Wall Street pour augmenter la pression vendeuse. Le marché craint actuellement une entrée en récession des Etats-Unis, et une augmentation des prix trop rapide pourrait contrarier l’allègement des conditions de financement qui pèsent défavorablement sur l’économie américaine. En tant que spécialiste de l’indice de la volatilité (VIX) que j’utilise comme un indicateur avancé, deux signaux m’inquiètent. L’indice de la peur est actuellement situé à un support majeur juste avant un événement d’ampleur. S’il venait à être brisé, cela représenterait une excellente nouvelle pour Wall Street. En revanche, si le VIX reprenait sa hausse interrompue le 11 mars, cela pèserait mécaniquement sur les actifs risqués. Autre mauvaise nouvelle : depuis cette même date, le VIX est descendu beaucoup plus vite que les indices US ne sont montés. Ceci est historiquement atypique précédant un creux majeur, selon nos analyses statistiques.



Cette boîte verte dans le S&P 500 comprise entre 5325 et 5650 doit soutenir les prix. Nous sommes haussiers sur les indices US au-dessus des 5325 points, et baissiers en dessous. US500 en période W1. Source : xStation. Par Antoine Andreani, Head of Research chez XTB France

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."