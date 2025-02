Les marchés boursiers américains connaissent un début de semaine tonitruant, effaçant les pertes enregistrées vendredi et sur l’ensemble de la semaine précédente. La tendance haussière est largement portée par les secteurs technologique et énergétique, tous deux en progression de plus de 1,5 %, tandis que les valeurs financières, qui ont dominé depuis le début de l’année, marquent une pause. Malgré un climat de plus en plus tendu entre les États-Unis et la Chine, les investisseurs semblent peu affectés par les menaces protectionnistes du président Donald Trump. Ce dernier a réaffirmé son intention d’imposer des droits de douane de 25 % sur l’ensemble des importations d’acier et d’aluminium, ce qui a dopé les valeurs américaines du secteur des métaux. Il a également annoncé qu’une nouvelle série de taxes réciproques serait dévoilée cette semaine, une mesure qui a immédiatement suscité la mise en garde du chancelier allemand Olaf Scholz. Ce dernier a prévenu que l’Union européenne était prête à réagir si les produits européens venaient à être ciblés par ces barrières tarifaires. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Dans ce contexte, le dollar américain s’est renforcé, tandis que l’or a bondi à un niveau record, franchissant pour la première fois les 2 930 dollars l’once. Cette envolée traduit un regain d’incertitude sur les marchés internationaux, où les investisseurs privilégient les valeurs refuges face aux incertitudes commerciales et monétaires. La semaine s’annonce riche en événements et en publications économiques majeures. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, sera auditionné mardi et mercredi au Congrès, où il devra répondre aux interrogations des parlementaires sur l’état de l’économie et la politique monétaire. En parallèle, les chiffres de l’inflation CPI seront publiés mercredi 12 février, tandis que les ventes au détail, baromètre clé de la consommation américaine, seront attendues vendredi 14 février. Par ailleurs, une nouvelle vague de résultats d’entreprises viendra compléter cette semaine à fort potentiel volatil. Avec un tel enchaînement de catalyseurs macroéconomiques et géopolitiques, les marchés pourraient connaître une volatilité accrue dans les jours à venir, bien que l’élan haussier observé aujourd’hui témoigne d’un certain optimisme parmi les investisseurs. Graphique du S&P 500 (intervalle H1) Source : xStation5

