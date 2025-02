Les marchés américains ouvrent en hausse ce jeudi, compensant en partie les pertes de la veille, dans un contexte de digestion des résultats d’entreprises et des dernières données macroéconomiques. Des résultats contrastés pour les entreprises du S&P 500 Le marché a été dynamisé par de solides performances dans la tech, notamment Meta (META), Tesla (TSLA), Lam Research (LRCX) et IBM, qui ont surpassé les attentes. Meta a réitéré sa forte hausse des dépenses en IA pour 2025, estimée à 60-65 milliards de dollars, soit +61 % en un an, ce qui a également soutenu Broadcom (AVGO) et Arista Networks (ANET). Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Toutefois, certaines valeurs ont souffert : Microsoft (MSFT) et ServiceNow (NOW) ont chuté après des résultats décevants dans le logiciel.

Caterpillar (CAT) a reculé sur des prévisions prudentes.

UPS a plongé de -15 %, affectant l’indice Dow Transports, après des commentaires négatifs sur l’évolution de la demande.

Cigna (CI) a reculé, pénalisée par des résultats jugés faibles dans le secteur de l’assurance santé. Une croissance économique qui ralentit mais une consommation robuste La première estimation du PIB américain au quatrième trimestre affiche une progression annualisée de 2,3 %, en dessous des attentes de 2,6 % et en net ralentissement par rapport aux 3,1 % du troisième trimestre. Malgré ce ralentissement, la consommation des ménages reste robuste avec une croissance de +4,2 % sur le trimestre, après +3,7 % au T3. Du côté de l’inflation, l’indice PCE de base (hors alimentation et énergie) est ressorti à 2,5 %, en ligne avec les attentes. Les taux obligataires reculent avant de rebondir Le rendement des T-Bills à 10 ans est brièvement tombé à 4,49 %, son plus bas niveau depuis le 12 décembre, avant de remonter à 4,52 %. Cette détente initiale a reflété les anticipations de ralentissement économique et d’un éventuel assouplissement monétaire de la Fed plus tard dans l’année. Bitcoin et l’or en vedette Sur les autres classes d’actifs, le Bitcoin a dépassé les 106 000 dollars, tandis que l’or se rapproche de ses plus hauts historiques, traduisant une quête de valeurs refuges. Sur les actions, 10 des 11 secteurs du S&P 500 sont en hausse, avec un fort rebond des foncières cotées (REITs) et des services aux collectivités (Utilities), des secteurs sensibles aux évolutions des taux d’intérêt. La BCE abaisse ses taux comme prévu En Europe, la BCE a annoncé une baisse de son taux de dépôt de 3,00 % à 2,75 %, ainsi qu’une réduction de son taux de refinancement à 2,90 % et de son taux de prêt marginal à 3,15 %. La banque centrale note que l’inflation poursuit sa trajectoire baissière, en ligne avec ses projections, et qu’elle devrait atteindre son objectif de 2 % d’ici fin 2024. Toutefois, elle reste attentive à la persistance d’une inflation domestique élevée, notamment due aux hausses de salaires. Prochain rendez-vous : Apple publiera ses résultats après la clôture Les investisseurs restent focalisés sur les résultats d’Apple (AAPL), attendus après la clôture, qui donneront un signal clé sur la demande pour les produits technologiques en ce début d’année. Graphique du S&P 500 (intervalle H1) Malgré le rebond, l’indice semble plutôt pour le moment marquer une stagnation technique, évoluant proche de ses moyennes mobiles à 50 et 20 périodes qui se confondent désormais, et le RSI évoluant autour des 50 points. Il semble que la dynamique de Wall Street soit plutôt favorable aux petites et moyennes capitalisations. Source : xStation5

