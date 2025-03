Lors de la conférence annuelle "La BCE et ses observateurs", Philip R. Lane, membre du directoire de la Banque centrale européenne, a présenté les dernières prévisions économiques pour la zone euro jusqu’en 2027. Selon ces projections, l’inflation devrait progressivement diminuer, tandis que la croissance économique resterait modérée, avec une reprise graduelle de la consommation et de l’investissement. L’inflation, mesurée par l’indice harmonisé des prix à la consommation (HICP), devrait ralentir, passant de 2,4 % en 2024 à 2,0 % en 2027. Hors énergie et alimentation, elle baisserait de 2,8 % à 1,9 %, ce qui témoigne d’un assouplissement des pressions inflationnistes. Cette évolution reflète l’impact des politiques monétaires restrictives mises en place par la BCE et une normalisation progressive des coûts énergétiques et des chaînes d’approvisionnement. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Du côté de la croissance du PIB, la dynamique reste fragile, avec une hausse attendue de 0,8 % en 2024 à 1,3 % en 2027. Cette modeste progression repose principalement sur une augmentation de la consommation privée et un retour progressif des investissements. La consommation des ménages devrait croître de 1,0 % en 2024 à 1,2 % en 2027, soutenue par un taux d’épargne en baisse de 15,5 % à 13,0 %, traduisant un regain de confiance des consommateurs et un assouplissement de leur prudence budgétaire. L’investissement total, qui enregistrera un repli de -1,8 % en 2024, renouerait avec une croissance modérée de 1,4 % en 2027. Ce rebond serait notamment porté par une amélioration des perspectives dans l’immobilier résidentiel et les investissements des entreprises, bien que des incertitudes demeurent à court terme. Les exportations, quant à elles, afficheraient une nette progression, passant de 0,9 % en 2024 à 2,7 % en 2027. Les échanges avec les États-Unis, en particulier dans les secteurs des produits pharmaceutiques, des machines et des véhicules, devraient jouer un rôle clé dans cette dynamique positive. Le marché de l’emploi continuerait de s’améliorer progressivement, avec un taux de chômage en léger recul, passant de 6,4 % en 2024 à 6,2 % en 2027. Cette évolution reflète une stabilisation du marché du travail, soutenue par la résilience des services et une demande plus soutenue dans certaines industries. Toutefois, la croissance des salaires devrait ralentir, avec une progression de la rémunération par employé réduite de 4,6 % en 2024 à 2,6 % en 2027, accompagnée d’un fléchissement des coûts unitaires de main-d’œuvre. Les prêts bancaires et les coûts de financement devraient rester globalement stables, bien que les coûts de financement composites affichent une légère augmentation. Les conditions de crédit pour les ménages et les entreprises demeureraient relativement inchangées, contribuant à un climat économique plus équilibré. Malgré une orientation globalement positive, les risques demeurent. L’incertitude des consommateurs reste élevée, et la volatilité des prix de l’énergie et de l’alimentation pourrait influencer la trajectoire de l’inflation. De plus, la fragmentation du commerce mondial et les tensions géopolitiques pourraient peser sur la reprise économique, en particulier dans un contexte de politiques monétaires toujours restrictives.

