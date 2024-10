7 erreurs à éviter dans l'investissement

Temps de lecture: 15 minute(s)

L'investissement peut être un moyen efficace d'accroître son patrimoine, mais il comporte son lot de risques et d'écueils. Comprendre les erreurs courantes et les biais cognitifs peut aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées et à éviter des erreurs coûteuses. Cet article explore les sept principales erreurs à éviter en matière d'investissement, identifie les biais les plus courants qui influencent les décisions d'investissement et fournit des conseils brefs et détaillés. Commençons.

Principaux enseignements

Pour investir avec succès, il faut des connaissances, de la discipline et la capacité d'éviter les pièges les plus courants.

Reconnaître et comprendre les biais cognitifs peut aider les investisseurs à prendre des décisions plus rationnelles.

Il est naturel que les investisseurs fassent des erreurs et même les gestionnaires d'investissement les plus connus, tels que Warren Buffett, George Soros ou Stanley Druckenmiller, ont commis de nombreuses erreurs au cours de leur carrière.

Les erreurs d'investissement les plus courantes sont le manque de recherche, la prise de décision sous le coup de l'émotion et des pratiques de diversification erronées ou insuffisantes.

Apprendre de ses erreurs et de ses préjugés peut conduire à de meilleures stratégies d'investissement et à de meilleurs résultats. Les leçons tirées des cycles économiques - bulles et krachs - méritent également d'être prises en compte.

Les 7 plus grosses erreurs à éviter

Les mêmes erreurs sont souvent commises par des personnes différentes. Certaines d'entre elles concernent non seulement les nouveaux investisseurs, mais aussi les professionnels de l'investissement ou les investisseurs expérimentés. Les investisseurs conscients des risques doivent savoir que l'investissement peut être simple mais n'est pas facile, parce que tout le monde sur le marché veut gagner de l'argent et qu'il y a un groupe de personnes très intelligentes et bien informées, éduquées et déterminées. Toutefois, les erreurs mentionnées ci-dessus rendent l'investissement encore plus difficile. Que faut-il donc éviter ?

Manque de recherche

Description : Investir sans faire de recherches appropriées s'apparente à un jeu de hasard. De nombreux investisseurs se lancent dans des actions, des obligations ou d'autres actifs en se basant sur des ouï-dire ou des informations limitées. En fin de compte, leur conviction d'avoir eu raison est presque toujours faible. En fin de compte, ils vendent les actifs avec une perte ou acceptent même un gain très faible.

La solution : Effectuez des recherches approfondies, comprenez les principes fondamentaux des actifs dans lesquels vous investissez et tenez-vous informé (ce qui ne signifie pas qu'il faille lire des ouvrages ou des flux d'informations tous les jours). Si vous pariez sur quelque chose ou souhaitez investir à long terme, lisez constamment sur le sujet et analysez les données ou les commentaires que vous voyez. Analysez les rapports trimestriels des entreprises et suivez les commentaires de la direction.

Trading émotionnel

Description : Prendre des décisions d'investissement basées sur des émotions telles que la peur et la cupidité peut conduire à acheter au prix fort et à vendre au prix bas. Bien entendu, les moments les plus spectaculaires sont les bulles d'investissement, lorsque les gens acceptent des prix très élevés, ou les krachs boursiers, lorsque les investisseurs vendent des actifs avec une forte décote.

La solution : Élaborer une stratégie d'investissement disciplinée et s'y tenir, quelles que soient les fluctuations du marché. Lisez des articles sur les bulles et les krachs historiques pour en savoir plus sur leur nature et sur la manière d'éviter ces fluctuations émotionnelles. Il existe également de nombreux commentaires d'investisseurs prospères qui ont vécu des krachs boursiers ou qui ont pris des positions sur le marché - n'hésitez pas à lire ces récits.

Mauvaise diversification

Description : Placer tout son argent dans un seul actif ou dans quelques actifs similaires augmente le risque. Certains investisseurs « surdiversifient » également leurs investissements et, en fin de compte, les actifs faibles pèsent sur les rendements des très bons « paris »

La solution : Diversifiez votre portefeuille entre différentes classes d'actifs, secteurs et zones géographiques afin de répartir les risques. Pensez à rassembler des actifs non corrélés, ce qui peut augmenter l'« alpha » de votre portefeuille et le rendre moins vulnérable à des conditions de marché spécifiques.

Timing du marché

Description : Tenter de prévoir les hauts et les bas du marché conduit souvent à des opportunités manquées et à des pertes. En particulier, les investisseurs ne disposent pas de suffisamment de données significatives ou de temps pour analyser les conditions changeantes du marché.

Solution : Concentrez-vous sur les investissements à long terme et évitez d'essayer de prévoir le marché. Investissez régulièrement par le biais de la méthode des achats périodiques par sommes fixes. Si vous n'êtes pas un day trader, ne vous focalisez pas sur les fluctuations à court terme du marché et concentrez-vous sur l'aspect « connaissable » de l'investissement et sur les méthodes d'évaluation des actifs.

Ignorer les frais et les dépenses

Description : Des frais élevés peuvent réduire le rendement d'un investissement au fil du temps. Tout investisseur actif doit réfléchir aux coûts de détention, en particulier des positions à effet de levier ouvertes sur les marchés financiers.

Solution : Soyez attentif aux frais de gestion, aux coûts de transaction et aux autres dépenses. Si vous êtes un investisseur à long terme, optez pour des options d'investissement à faible coût lorsque cela est possible (actions et ETF).

Extrapolation de la performance

Description : Investir dans des actifs qui ont récemment enregistré de bonnes performances peut conduire à acheter à des prix exagérés. Très souvent, les investisseurs se concentrent trop sur les performances historiques et extrapolent les résultats, ce qui peut conduire à des erreurs d'investissement.

Solution : Fonder les décisions d'investissement sur une analyse solide et sur les fondamentaux, et pas seulement sur les performances passées. L'analyse des performances historiques n'est pas une erreur, mais l'extrapolation des résultats futurs à partir du passé est un signe d'ignorance et parfois d'excès de confiance.

Absence de stratégie

Description : Investir sans plan ou objectif clair peut conduire à des décisions incohérentes et réactionnaires. Même des investisseurs de renommée mondiale comme Howard Marks affirment que chaque investisseur devrait avoir sa propre boussole d'investissement, c'est-à-dire un ensemble de règles et de convictions qu'il suit.

La solution : Élaborez un plan d'investissement bien défini qui précise vos objectifs, votre tolérance au risque et votre horizon temporel. Formez-vous et réfléchissez à votre style d'investissement préféré ainsi qu'aux limites et à votre goût du risque.

Comme on peut le voir ci-dessus, pendant la bulle Internet, les investisseurs achetaient des actions de Cisco dans l'euphorie, car l'entreprise produisait des routeurs et d'autres équipements Internet, nécessaires à un millier d'entreprises et de particuliers. Finalement, l'euphorie a conduit à une surévaluation et Cisco a sombré pendant la récession, malgré le fait que les activités de l'entreprise se soient encore développées. Le graphique ci-dessus compare les performances de Cisco depuis l'introduction en bourse d'America Online et celles de Nvidia depuis 2016, lorsque l'action a augmenté de plus de 250 % en raison de l'appétit élevé pour les GPU. N'oubliez pas que l'extrapolation est risquée et que les performances de Nvidia similaires à celles de Cisco ne signifient pas que les actions de la société échoueront de la même manière. L'avenir nous dira si les investisseurs de 2023-2024 ont refait les erreurs de 1998-2000. Le passé n'est pas un indicateur des résultats futurs. Source : XTB Research : XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Les biais cognitifs les plus courants en matière d'investissement

La finance comportementale peut aider les investisseurs à naviguer dans les périodes d'incertitude, où de nombreuses erreurs sont commises. Elle fusionne la psychologie et la finance, mettant en lumière l'influence du comportement humain sur les marchés financiers et le processus de décision des investisseurs. Ce domaine dissèque les processus mentaux qui motivent les actions des traders, en examinant l'interaction des émotions, des biais cognitifs et de la discipline qui façonne le processus de prise de décision des investisseurs individuels et des gestionnaires d'investissement.

Les biais cognitifs, qui s'écartent de la pensée rationnelle, sont les spectres qui hantent les investisseurs, faussant la manière dont ils traitent l'information et prennent des décisions économiques. Introduit par Amos Tversky et Daniel Kahneman, le concept de biais cognitifs est la pierre angulaire de la compréhension des fondements psychologiques du comportement d'investissement. Ces biais, souvent inconscients, peuvent fausser les choix d'investissement, entraînant des préférences et des préjugés illogiques qui ont un impact significatif sur les résultats financiers.

Ces biais, souvent inconscients, peuvent fausser les choix d'investissement, entraînant des préférences et des préjugés illogiques qui ont un impact significatif sur les résultats financiers. La théorie des perspectives, autre création de Kahneman et Tversky, bouleverse les hypothèses traditionnelles de rationalité, en mettant en évidence l'influence des biais et des comportements irrationnels dans le processus de prise de décision économique. Pour contrer ces biais et améliorer les processus de prise de décision, les traders peuvent recourir à des stratégies de gestion des risques, établir des règles de négociation et rechercher le soutien et la responsabilisation.

Les biais cognitifs sont les saboteurs silencieux de la pensée rationnelle, conduisant systématiquement les investisseurs à se tromper dans leur jugement. Ils se manifestent sous diverses formes, notamment :

Biais de confirmation

Description : Tendance à rechercher des informations qui confirment les croyances existantes tout en ignorant les informations contradictoires.

Impact : Peut conduire à un excès de confiance et à de mauvaises décisions d'investissement.

Biais d'excès de confiance

Description : Croire que ses connaissances ou ses compétences sont meilleures qu'elles ne le sont en réalité.

Impact : Peut entraîner des transactions excessives et une prise de risque trop importante.

Aversion pour les pertes

Description : La peur des pertes conduit à conserver trop longtemps des investissements perdants.

Impact : Peut empêcher les investisseurs de réduire leurs pertes et de se réaffecter à de meilleures opportunités.

Biais d'ancrage

Description : Le fait de se fier trop fortement à la première information rencontrée (l'« ancre »).

Impact : Peut fausser les évaluations et les décisions d'investissement.

Mentalité de troupeau

Description : Suivre la foule plutôt que de prendre des décisions indépendantes.

Impact : Peut conduire à acheter au prix fort et à vendre au prix bas, en particulier lors des bulles et des krachs boursiers.

Biais de récence

Description : Le fait d'accorder une importance excessive aux événements récents par rapport aux tendances historiques.

Impact : Peut entraîner une réaction excessive aux mouvements à court terme du marché.

Biais de disponibilité

Description : Le fait de fonder ses décisions sur les informations les plus facilement disponibles, plutôt que sur toutes les données pertinentes.

Impact : Peut conduire à une perception biaisée des risques et des opportunités.

Prise de décision émotionnelle

Chaque investisseur est confronté à la tension constante entre la prise de décision émotionnelle et l'analyse rationnelle. Il est essentiel de maintenir un portefeuille d'investissement équilibré pour gérer les risques et atténuer l'impact émotionnel de la peur et de la cupidité sur les décisions financières.

L'intelligence artificielle (IA) apparaît comme un phare de la rationalité dans ce domaine, en aidant à construire des portefeuilles d'investissement qui s'alignent sur la théorie moderne du portefeuille, qui s'efforce de positionner les investissements de manière à obtenir des rendements optimaux par rapport au risque.

Le défi pour les investisseurs est de combiner le contrôle émotionnel avec les processus mentaux qui sous-tendent les êtres rationnels, afin de prendre des décisions qui sont non seulement informées par les données du marché, mais aussi libres de l'impact émotionnel qui peut obscurcir le jugement.

La théorie des perspectives et l'aversion pour les pertes

La Théorie des perspectives fait ressortir les couches du psychisme de l'investisseur pour révéler les trois concepts clés suivants :

L'importance disproportionnée accordée à l'évitement des pertes par rapport à la réalisation de gains, un phénomène qui influence fortement les décisions d'investissement et l'évaluation des risques. L'aversion aux pertes, la préférence innée d'éviter les pertes plutôt que de rechercher des gains équivalents. L'effet de dotation, qui oblige les individus à s'accrocher à leurs possessions actuelles au détriment de meilleures opportunités potentielles.

Ces concepts s'entremêlent pour façonner la façon dont les investisseurs pensent et prennent leurs décisions. En général, les investisseurs acceptent des pertes importantes mais ont du mal à rester sur des gains très élevés, car ils veulent les prendre tout de suite et vendre des actifs. Comprendre cela peut aider les investisseurs à analyser leurs propres « problèmes » sur les marchés et à répondre à des questions très importantes.

Techniques courtes ​​​​​

La maîtrise des cycles du marché et des émotions liées à l'investissement nécessite un large éventail d'outils et de techniques. En résumé, il existe des stratégies qui peuvent vous aider :

N'investissez pas trop d'argent ou d'argent que vous ne pouvez pas perdre.

Ne pas oublier de diversifier les investissements

Être conscient et comprendre les préjugés profondément émotionnels en matière d'investissement.

Comprendre que derrière l'argent se cachent des décisions humaines.

Les « day traders » peuvent établir des règles de trading spécifiques

Mettre en œuvre de solides pratiques de gestion des risques

Chercher à se responsabiliser grâce à des systèmes de soutien

Gérer les émotions en période de volatilité des marchés

Prendre des décisions plus rationnelles et fondées sur des données

Réguler ses émotions pour influencer positivement le processus de prise de décision

Lire des ouvrages sur l'investissement et des livres écrits par des investisseurs qui ont réussi

Accepter la réalité et se contrôler parce que l'acceptation des choix d'investissement et de la réalité peut accroître la vigilance et l'état de conscience, ce qui permet de naviguer dans les baisses et les hausses du marché. Cette pratique apprend aux investisseurs à

Observer ses pensées et ses sentiments sans porter de jugement

Renforcer la maîtrise de ses émotions

Rester présent et pleinement engagé dans le moment de la prise de décision

Réagir de manière réfléchie aux changements du marché, plutôt que de réagir de manière impulsive.

En pratiquant la pleine conscience, les investisseurs peuvent développer les compétences nécessaires pour prendre des décisions d'investissement plus informées et plus rationnelles.

Meilleurs conseils

Certaines règles peuvent aider tout investisseur à atteindre ses objectifs d'investissement. Toutefois, rien ne peut garantir le succès d'un investissement, mais éviter les erreurs et mettre l'accent sur la formation et la gestion des risques peut être utile. Voici quelques conseils de base.

Gérer le risque et comprendre la tolérance au risque : Connaître le degré de volatilité que l'on peut supporter permet d'éviter les ventes de panique lors des baisses de marché et les décisions impulsives lorsque le marché est en hausse. Investir de manière prudente : Investir trop est particulièrement risqué en raison d'une réaction excessive aux pertes et aux fluctuations de prix à court terme. Cela peut limiter votre potentiel stratégique, en interrompant votre confiance et votre sérénité dans vos activités quotidiennes. Diversification : Répartissez vos investissements dans différentes catégories d'actifs afin d'atténuer les risques. La diversification peut atténuer l'impact d'une mauvaise performance d'un seul investissement. Surveillance constante du marché : Si vous n'effectuez pas de transactions à intervalles très courts et que vous souhaitez investir à long terme, vous ne devez pas surveiller le marché à chaque instant. Contrôler régulièrement ses investissements peut conduire à réagir de manière excessive aux mouvements à court terme du marché. Fixez un calendrier d'examen de votre portefeuille qui s'aligne sur votre stratégie. Automatisation : Envisagez d'utiliser des outils tels que les plans d'investissement : rééquilibrage automatique, contributions régulières et réinvestissement automatique des dividendes pour réduire la tentation de prendre des décisions émotionnelles. Formation : Comprendre que les marchés connaissent des cycles de hauts et de bas peut vous préparer émotionnellement et financièrement à supporter les hauts et les bas. Une formation adéquate vous permettra de comprendre des aspects tels que la marge de sécurité, le risque et la récompense ou les cycles de marché. Réfléchissez à vos décisions passées : Examinez régulièrement vos décisions d'investissement passées afin de déterminer ce qui a été motivé par l'émotion et ce qui a été motivé par la stratégie. Utilisez cette réflexion pour améliorer vos décisions futures. N'oubliez pas que la qualité d'une décision est quelque chose de beaucoup plus profond. Même les meilleures décisions peuvent entraîner des pertes Fixez des objectifs d'investissement clairs : Définissez les objectifs que vous souhaitez atteindre avec vos investissements (par exemple, la retraite, l'achat d'une maison, la constitution d'un patrimoine). Des objectifs clairs vous aideront à orienter vos décisions et à maîtriser vos réactions émotionnelles. Élaborez un plan d'investissement solide : Basez votre stratégie d'investissement sur des recherches approfondies et des méthodologies éprouvées, plutôt que sur votre intuition ou les rumeurs du marché. Respectez votre plan pour rester discipliné, mais définissez-le judicieusement.

Résumé

L'investissement peut être un moyen efficace d'accroître son patrimoine, mais il nécessite des connaissances et de la discipline pour éviter les pièges les plus courants. En outre, le risque est et sera toujours lié aux marchés financiers, car l'avenir est inconnu. L'éducation et la maîtrise des cycles de marché, ainsi que l'apprentissage des biais cognitifs des investisseurs, peuvent constituer un moyen très important de commencer à investir. Pour résumer, voici sept erreurs à éviter :

Le manque de recherche : Se lancer dans des investissements sans avoir effectué les recherches nécessaires peut conduire à de mauvaises décisions. Il faut toujours procéder à une analyse approfondie avant d'investir. Le trading émotionnel : Prendre des décisions basées sur des émotions telles que la peur et la cupidité conduit souvent à acheter à prix fort et à vendre à bas prix. Restez fidèle à une stratégie d'investissement disciplinée. Mauvaise diversification : La concentration des investissements sur un seul actif ou un seul secteur augmente le risque. Diversifiez votre portefeuille pour répartir les risques. Timing du marché : Tenter de prédire les hauts et les bas du marché est un défi et conduit souvent à des pertes. Privilégiez les investissements à long terme et la régularité. Ignorer les frais et les dépenses : Des frais élevés peuvent éroder les rendements au fil du temps. Optez pour des options d'investissement à faible coût afin de maximiser vos gains. La recherche de la performance : Investir sur la base des performances passées peut conduire à acheter à des prix élevés. Prenez vos décisions sur la base d'une analyse solide et des fondamentaux. Absence de plan clair : Investir sans plan clair peut conduire à des décisions incohérentes. Définissez vos objectifs, votre tolérance au risque et votre horizon d'investissement.

En évitant ces erreurs et en comprenant les biais cognitifs qui influencent la prise de décision, les investisseurs peuvent améliorer leurs stratégies et obtenir de meilleurs résultats financiers.