Trade divergence : comment l’exploiter correctement en trading ?

Temps de lecture: 4 minute(s)

📌 L’article en bref Les divergences, qu’elles soient haussières ou baissières, se produisent lorsque le prix d’un actif ne suit plus l’indicateur technique censé confirmer la tendance (MACD, RSI, Stochastique, etc.). Cet écart peut signaler un affaiblissement de la dynamique du marché et donc un potentiel retournement. Néanmoins, une divergence n’offre pas de certitude : son apparition peut être précoce ou conduire à un faux signal si la tendance reste solide. Pour limiter les mauvaises surprises, les traders comme les investisseurs préfèrent croiser ces observations avec d’autres éléments (support/résistance, chandeliers de retournement, volumes) et recourir à une gestion rigoureuse du risque. Les experts XTB vous expliquent comment reconnaître les divergences, utiliser différents oscillateurs pour les détecter et, surtout, adapter son approche selon que l’on souhaite investir sur le long terme (actions, ETFs) ou miser sur des produits de court terme, comme les CFDs.

Table des matières Les divergences en trading : un outil d’analyse technique à ne pas négliger

Là où votre argent travaille Investir est risqué, investissez de manière responsable. Ouvrir un compte

Les divergences en trading : un outil d’analyse technique à ne pas négliger Les divergences sont souvent mentionnées dans l’analyse technique comme un moyen de détecter un possible affaiblissement d’une tendance. Elles peuvent être appliquées à de nombreux actifs (actions, indices, ETFs, paires de devises) et utilisées dans différentes approches, allant de l’investissement de moyen terme à des stratégies de trading de court terme, par exemple via des CFD. Qu’est-ce qu’une divergence en trading ? Un des intérêts majeurs des divergences, c’est qu’elles mettent en évidence l’existence d’un décalage entre la tendance des prix et la force réelle du marché. Même si le cours grimpe (ou chute) depuis un moment, l’indicateur technique peut parfois donner un avertissement sur un essoufflement potentiel. Cependant, ce n’est pas un feu vert immédiat : il est préférable de combiner ce signal avec d’autres éléments techniques ou fondamentaux. Définition et principe d’une divergence Une divergence survient lorsque le prix d’un actif financier évolue dans une direction tandis que l’indicateur technique (souvent un oscillateur comme le RSI, le MACD ou encore l’oscillateur stochastique) affiche un schéma contradictoire. Par exemple, le prix continue de marquer de nouveaux plus hauts, alors que l’indicateur ne valide plus cette progression, ou inversement. En règle générale, deux formes « classiques » se distinguent : Divergence haussière : les creux du prix s’enfoncent, tandis que ceux de l’indicateur remontent.

: les creux du prix s’enfoncent, tandis que ceux de l’indicateur remontent. Divergence baissière : les sommets du prix grimpent, alors que ceux de l’indicateur déclinent. Ces divergences classiques peuvent signaler un potentiel retournement de la tendance. Il existe aussi des divergences dites « cachées » ou « hidden divergences », souvent considérées comme des signaux de continuation (la tendance de fond restant dominante malgré une correction). Comment les divergences aident à analyser un marché ? À mesure qu’un marché monte ou baisse, certains oscillateurs sont censés confirmer la dynamique en affichant la même direction. Lorsqu’un écart apparaît, c’est un indice que l’élan perd de sa vigueur. Cela peut être utile pour : Repérer un risque de correction après un long mouvement,

Identifier la fin d’une tendance baissière et envisager un éventuel retournement haussier,

Éviter de se positionner au mauvais moment, juste avant que le marché ne change de trajectoire. En pratique, les divergences ne suffisent pas à elles seules pour prendre une décision. Elles doivent être confirmées par des signaux supplémentaires (cassure de niveaux techniques, figures de chandeliers, volumes, etc.). De plus, elles peuvent se manifester très tôt et s’étendre sur une longue période avant que le prix ne réagisse. Fiabilité des divergences : un signal à analyser avec précaution Les divergences jouissent d’une certaine popularité parce qu’elles offrent un angle d’analyse complémentaire au suivi de tendance. Il faut néanmoins les aborder avec une bonne dose de prudence. Une divergence peut alerter d’un prochain retournement, ou disparaître si la tendance se poursuit et finit par « rattraper » l’indicateur. Pourquoi une divergence ne garantit pas un retournement ? Les divergences ne garantissent jamais à 100 % que le marché va changer de direction. Le contexte global, les nouvelles économiques, la vigueur de la tendance et la psychologie de marché sont autant de facteurs qui peuvent invalider un signal de divergence ou repousser le moment d’un éventuel revirement. Une divergence peut se déclencher des semaines ou des mois avant qu’un retournement concret ne se produise.

Le prix peut créer un nouveau plus haut (ou plus bas) et annuler la divergence. Dans les tendances marquées, la divergence peut persister sans faire bouger le marché.

Un oscillateur en zone de surachat ou de survente peut afficher des divergences simplement parce qu’il est « bloqué »dans des niveaux extrêmes. Les conditions pour qu’une divergence soit pertinente Certaines divergences ont tendance à être plus solides que d’autres. Elles gagnent notamment en fiabilité dans les contextes suivants : Si le RSI et le MACD montrent une divergence similaire,

montrent une divergence similaire, Si la divergence apparaît alors que le prix se situe sur un support ou une résistance significative,

ou une significative, Si des signaux macroéconomiques ou sectoriels confortent l’idée que la tendance en place va s’inverser ou se poursuivre. Malgré cela, aucune garantie n’existe. Même une divergence multiple (plusieurs indicateurs différents) peut se solder par une poursuite de tendance si le marché continue d’être poussé par d’autres facteurs. La divergence offre finalement un regard complémentaire sur la force ou la faiblesse d’une tendance, mais ne doit jamais être utilisée en isolation. Combinée à d’autres outils d’analyse et associée à une bonne gestion du risque, elle peut aider à mieux cerner les points de retournement ou de consolidation d’un marché. Pour vous entraîner à repérer ces signaux dans des conditions simulées, vous pouvez ouvrir dès aujourd’hui votre compte demo XTB et ainsi tester différentes configurations de trading en toute sécurité.

Ouvrez un compte aujourd'hui ou testez-vous sur un compte demo Entrez sur le marché avec une application d'investissement primée, intuitive et facile à utiliser ! Ouvrir un compte Essayer le compte démo

Partager

"Ce matériel est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de la loi du 29 juillet 2005 sur le commerce des instruments financiers. (c.-à-d. Journal des Lois 2019, point 875, tel que modifié). L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."