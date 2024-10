Évaluation et comparaison de l'entreprise Puig

Introduction en Bourse pour Puig Puig sera finalement cotée dans la fourchette haute indiquée dans le document d'introduction en bourse. C'est-à-dire à 24,5 euros par action, ce qui générerait une capitalisation boursière de 13 900 millions d'euros. Vous trouverez, sur ce document, l'ensemble des informations clés relatives à l'entreprise : pour cela, cliquez ici. Toutefois, nous allons nous concentrer sur son bilan. L'entreprise a publié de bons chiffres en 2023, avec une croissance des bénéfices de 16,25 % ainsi qu'une marge conséquente. En effet, elle a obtenu de bons résultats dans des pays peu propices, comme la Chine, dans lesquels certaines marques de luxe connaissent actuellement des difficultés. Toutefois, les taux lui permettant une introduction en bourse sont assez élevés. Son PER de 29,9 en 2023 est donc bien supérieur au ratio du marché, environ 15 fois les bénéfices. De plus, son ratio EV/EBIT, tenant compte des liquidités, des dettes et des minorités (pourcentage d'une entreprise qui ne vous appartient pas à 100 %), s'élève à 36,1. Alors, Puig entrera-t-il en bourse avec un prix trop élevé ? Ce n'est pas du tout le cas. En réalité, son ROIC (Return On Invested Capital) est lui aussi élevé et a atteint 30,14 % en 2023, ce qui justifie un multiple plus élevé que le reste du marché. Mais pour remettre les choses dans leur contexte, nous allons la comparer à une entreprise majeure espagnole, avec laquelle elle partage certaines similitudes. Il s'agit d'Inditex. Comparaison entre Puig et Inditex L'entreprise galicienne fondée par Amancio Ortega est entrée en bourse en 2001 et a elle aussi connu un succès fulgurant. Il est donc intéressant d'examiner certains paramètres afin de la comparer avec Puig. Ainsi, Inditex est entrée en bourse avec un ROIC plus élevé et une croissance nettement supérieure, bien que la marge soit un peu plus faible. Il est donc difficile d'affirmer que l'une était plus chère que l'autre pour des raisons intrinsèques, puisque cela dépend de l'importance que chaque investisseur accorde à ces paramètres. Il faut cependant souligner que la différence de croissance est plus importante que la différence de marge, ce qui nous fait pencher en faveur d'Inditex. Il en va de même pour les ratios : Inditex a été introduite en bourse à un prix inférieur à celui de l'EV/EBIT (en raison d'un endettement et de participations minoritaires très faibles au regard de sa capitalisation), mais à un prix supérieur à celui du PER.

Selon nous, ce qui fait la différence ici, c’est la cible. Dans le cas d'Inditex, l'entreprise a ciblé (et continue de le faire) un très large éventail de catégories d'âge et de styles, ce qui lui confère une plus grande part de marché potentielle. Pour Puig, à l'inverse, l'entreprise s'adresse à une clientèle plus spécifique, dotée d'un pouvoir d'achat plus important. À cet effet, sa part de marché est encore faible, mais elle rivalise toutefois avec des géants de la mode et du luxe, dotés d'une plus grande puissance financière, ce qui pourrait affecter la croissance qu'elle a connue ces deux dernières années. En résumé, Puig nous semble être une entreprise de qualité qui possède tous les atouts nécessaires pour réaliser d'excellentes performances boursières sur le long terme. Cependant, le prix a toujours son importance et le taux de capitalisation sera difficile à atteindre. Cela ne veut pas dire que ses résultats seront médiocres le premier jour, mais le marché sera particulièrement attentif à ses résultats tout au long de l'année, afin de justifier la valorisation avec laquelle elle rejoindra le marché espagnol. Il s'agit sans aucun doute d'une entreprise à suivre de près.

