Les bandes de Bollinger : Comment les utiliser efficacement en trading

Temps de lecture: 9 minute(s)

Les bandes de Bollinger ou Bollinger Bands ont été créées par John Bollinger dans les années 1980. Aujourd’hui largement utilisé en analyse financière et en trading, cet indicateur technique est sollicité par les traders souhaitant tirer profit des tendances haussières et baissières du cours des actifs. Mais comment utiliser efficacement cet outil pour optimiser vos stratégies de trading ? XTB vous explique tout en détail.

Là où votre argent travaille Investir est risqué, investissez de manière responsable. Ouvrir un compte

Qu’est-ce que les bandes de Bollinger en trading ? Les bandes de Bollinger offrent une représentation visuelle claire des variations du prix d’un actif et des opportunités d’investissement en bourse. Définition simple des bandes de Bollinger Sur le graphique du cours d’un actif, les bandes de Bollinger sont matérialisées par trois lignes : Une ligne correspondant à la moyenne mobile simple (MMS) calculée le plus souvent sur 20 périodes.

Une bande supérieure qui représente la MMS plus deux écarts-types

Une bande inférieure qui correspond à la MMS moins deux écarts-types. Les bandes de Bollinger permettent d’évaluer la volatilité d’un actif et d’identifier des opportunités de trading. Le trader peut, en effet, s’appuyer sur cet indicateur technique pour déterminer si un actif est susceptible de connaître un retournement ou de poursuivre sa tendance actuelle. À noter que les bandes de Bollinger sont disponibles pour tous les types d’actifs : actions, devises, forex, CFD (Contrat pour la différence), matières premières, crypto-monnaies, etc. Comment les bandes de Bollinger sont-elles calculées ? Dans un premier temps, le calcul des bandes de Bollinger implique de déterminer la moyenne mobile simple. Pour cela, il doit ajouter les cours de clôture sur une période définie et diviser le total par le nombre de périodes. Dans un second temps, il est nécessaire de déterminer l’écart-type. Ce dernier mesure la dispersion des cours par rapport à la moyenne mobile. Plus les prix fluctuent, plus l’écart-type est élevé. Enfin, il ne vous reste plus qu’à déterminer les courbes de Bollinger : Pour obtenir la bande supérieure, il suffit de multiplier l’écart-type par deux et de l’ajouter à la SMA.

Pour la bande inférieure, le trader doit soustraire deux fois l'écart-type à la SMA. Rassurez-vous, vous n’aurez pas à effectuer ces calculs pour tracer vos bandes de Bollinger. Les plateformes de trading en ligne proposent en effet d’intégrer cet indicateur technique à vos graphiques, en quelques clics seulement. Pourquoi les bandes de Bollinger sont un indicateur clé pour anticiper la volatilité ? Les bandes de Bollinger forment un canal (aussi appelé range) autour des mouvements de prix d’un actif qui reflète la volatilité du marché. Plus le canal est large, plus la volatilité est élevée. Les prix sont, en effet, susceptibles d’atteindre des sommets ou des creux plus prononcés. En revanche, lorsque le range formé par les bandes de bollinger est étroit, la volatilité de l’actif est faible. Les prix restent alors confinés dans une plage plus réduite. Cet indicateur technique offre des signaux intéressants aux traders. Bien interprété, il permet notamment de mettre en place une stratégie de scalping avec les bandes de Bollinger afin d’exploiter la volatilité des marchés. Que signifie un prix touchant la bande supérieure ou inférieure ? Lorsque le prix atteint la bande supérieure, cela suggère généralement que l'actif est en situation de surachat. Une baisse imminente du prix n’est pas systématique. Il est toutefois fort possible que l’actif s’approche d'un sommet potentiel. Exemple : si l’action d’une entreprise passe de 100 € à 120 € en quelques jours et touche la bande supérieure, cela peut alerter d’une possible correction. A contrario, lorsque le prix touche la bande inférieure, l’actif est en survente. Le prix pourrait alors rebondir. Exemple : si le prix du Bitcoin chute rapidement et atteint la bande inférieure, cela pourrait indiquer un point d’entrée intéressant pour un achat. Expansion et contraction des bandes : comment repérer les périodes de forte volatilité ? L'expansion des bandes indique une hausse de la volatilité. Cela se produit, par exemple, avant la publication d’une nouvelle information économique majeure, comme le rapport sur l’emploi aux États-Unis. Les bandes peuvent alors s’élargir ce qui signale un mouvement de prix important. Lorsque les bandes se contractent, la volatilité se réduit. Ce phénomène, appelé squeeze, précède souvent une période de forte volatilité. Les traders surveillent ces phases pour anticiper des mouvements brusques.

Par exemple, si une action stagne autour de 50 € pendant plusieurs jours et que les bandes se contractent, cela peut annoncer une sortie de cette zone à la hausse ou à la baisse. Quels sont les signes d’un retournement de tendance grâce aux bandes de Bollinger ? Les bandes de Bollinger peuvent aider les traders à repérer des retournements de tendance. C’est le cas notamment si le prix touche la bande supérieure puis retombe rapidement pour toucher la bande inférieure (ou inversement). Les bandes de Bollinger permettent également d'anticiper l’essoufflement d’une tendance. C’est le cas lorsque le prix atteint un nouveau sommet (ou un nouveau creux), mais que les bandes ne s’élargissent pas proportionnellement. Par exemple, si le prix touche un sommet mais que la bande supérieure reste stable, cela peut être un signe que la tendance haussière s’essouffle. Enfin, si le prix dépasse une bande, mais revient immédiatement à l’intérieur du range, un retournement imminent du cours de l’actif est envisageable. Intégrer les bandes de Bollinger dans une stratégie de trading Les bandes de Bollinger sont particulièrement efficaces lorsqu’elles sont intégrées à des stratégies de trading adaptées à votre profil investisseur. Voici quelques exemples pour exploiter au mieux cet indicateur technique. Stratégie simple : achat lors d’un rebond sur la bande inférieure Cette stratégie repose sur l’idée que la bande inférieure peut agir comme un support, signalant une opportunité d’achat. Vous devez donc identifier un actif dont le prix touche ou dépasse légèrement la bande inférieure. Il convient de s’assurer de la présence d’un rebond clair vers la moyenne mobile simple, située au centre des bandes. Si c’est le cas, c’est le moment d’acheter, en plaçant un stop-loss légèrement sous la bande inférieure afin de limiter les risques de perte en capital. Prenons un exemple pour mieux comprendre cette stratégie de trading. Si une action chute à 50 €, touche la bande inférieure, puis rebondit à 52 €, une opportunité d’achat se présente, surtout si le marché montre des signes de stabilisation. Stratégie avancée : vendre lorsque le prix franchit la bande supérieure après une tendance haussière Cette stratégie de trading convient lorsque le marché est dans une forte tendance haussière, mais commence à montrer des signes de retournement ou d’essoufflement. Pour la mettre en place, vous devez repérer un actif dont le prix dépasse la bande supérieure après une montée prolongée. Attendez un retour vers la MMS ou un ralentissement des prix pour confirmer le signal. C’est le moment de vendre, sans oublier de placer un stop-loss au-dessus du dernier sommet atteint. Associer les bandes de Bollinger avec le RSI pour confirmer les signaux d’entrée et de sortie Combiner les bandes de Bollinger avec le RSI (Relative Strength Index) vous aide à confirmer les signaux et à limiter les erreurs. Les bandes de Bollinger indiquent, en effet, la volatilité et les niveaux de prix extrêmes d’un actif. Le RSI identifie, quant à lui, les zones de surachat ou de survente. Si le prix touche la bande inférieure et que le RSI est inférieur à 30, le signal d’achat est confirmé.

Si le prix dépasse la bande supérieure et que le RSI est supérieur à 70, le signal de vente est confirmé. Il ne vous reste plus qu’à placer vos ordres en fonction des signaux. N’oubliez pas de prévoir des stop-loss adaptés pour une meilleure gestion de vos risques. Les bandes de Bollinger sont un excellent indicateur technique. Sa mauvaise utilisation peut toutefois entraîner des erreurs coûteuses. Voici les pièges courants à éviter et comment les surmonter. Pourquoi suivre aveuglément les bandes peut entraîner des pertes ? S’appuyer uniquement sur les bandes de Bollinger, sans considérer d’autres indicateurs ou le contexte du marché, peut conduire à de mauvaises décisions. Certains traders achètent, par exemple, dès que le prix touche la bande inférieure, sans obtenir de confirmation des signaux. Or, un actif en forte tendance peut continuer au-delà des bandes de Bollinger ce qui peut entraîner des pertes importantes. Il est donc essentiel de combiner les bandes de Bollinger avec d’autres indicateurs, comme le RSI, afin de confirmer les signaux. N’oubliez pas de prendre également en compte les événements et informations économiques ou les tendances générales du marché. Faut-il ajuster les paramètres des bandes pour chaque actif ? Utiliser les paramètres standards (MMS sur 20 périodes et écart-type de 2) pour tous les actifs peut limiter l’efficacité des bandes de Bollinger. Vous devez, en effet, adapter les paramètres selon la volatilité ou la nature de l’actif. Par exemple, les crypto-monnaies, plus volatiles, nécessitent parfois des ajustements différents de ceux d’une action beaucoup plus stable. De la même manière, une paire de devises stable pourrait générer des faux signaux si les paramètres ne sont pas ajustés à son faible niveau de volatilité. Plusieurs options sont disponibles. Pour les actifs volatiles, essayez, par exemple, une MMS sur 15 périodes et un écart-type de 2,5. Pour les actifs plus stables, optez pour une MMS sur 25 périodes et un écart-type de 1,5. N’hésitez pas à tester différentes configurations sur des comptes démo afin de déterminer les paramètres les mieux adaptés à votre actif. Comment distinguer un faux signal d’un véritable retournement de tendance ? Les bandes de Bollinger peuvent parfois produire de faux signaux, surtout sur des marchés peu volatiles. Attention à ne pas prendre chaque dépassement des bandes comme un retournement de tendance. Un retour dans le range n’est pas à exclure. Pour éviter une telle erreur, il est essentiel de chercher une confirmation à l’aide d’un second signal. Des indicateurs complémentaires donc donc indispensable. Vous souhaitez utiliser les bandes de Bollinger pour optimiser votre trading en ligne ? Rien de plus simple sur la plateforme xStation de XTB. Connectez-vous à votre compte, puis accédez au graphique de l’instrument financier que vous souhaitez analyser. Cliquez sur l’icône "Indicateurs" et recherchez "Bandes de Bollinger" dans la liste proposée. Une fois l’indicateur sélectionné, personnalisez ses paramètres en ajustant la période de la moyenne mobile et le nombre d’écarts-types selon vos besoins. Validez ensuite vos réglages pour afficher les bandes de Bollinger directement sur votre graphique. Et pour tester vos stratégies de trading avec les bandes de Bollinger sans risque, utilisez le compte Démo XTB.

Ouvrez un compte aujourd'hui ou testez-vous sur un compte demo Entrez sur le marché avec une application d'investissement primée, intuitive et facile à utiliser ! Ouvrir un compte Essayer le compte démo

Partager

"Ce matériel est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de la loi du 29 juillet 2005 sur le commerce des instruments financiers. (c.-à-d. Journal des Lois 2019, point 875, tel que modifié). L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."