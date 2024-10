Calculatrice de trading - qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser ?

Investir sur les marchés financiers nécessite une préparation, une connaissance de la spécificité du marché, le développement de votre propre stratégie d'investissement et adapter son capital. L'un des secrets d'un investissement réussi est de gérer le risque inhérent à toute transaction. Afin d'évaluer le risque, il est important de comprendre combien vous pouvez potentiellement gagner et combien vous pouvez perdre.

À quoi est destinée la calculatrice de trading ? Dans un marché dynamique, il est primordial de pouvoir répondre rapidement à l'évolution des conditions. Chaque investisseur doit savoir comment calculer les paramètres essentiels d'une transaction et comprendre ce qui les détermine. Cependant, à l'ère du progrès technologique, de nombreux outils sont conçus pour rendre la vie des investisseurs plus facile et plus pratique. La calculatrice de trading en fait partie. Sur la plateforme de trading xStation, la calculatrice est intégrée à la fenêtre d'ordre. Vous pouvez ouvrir un nouveau ticket d'ordre de plusieurs manières : Dans la fenêtre Market Watch, double-cliquez sur le ticket de l'instrument que vous souhaitez trader, ou sélectionnez le bouton « + » dans Click & Trade Source: xStation Cliquez avec le bouton droit sur le graphique de l'instrument sélectionné et sélectionnez « nouvel ordre » Source: xStation Fonctionnalités de la calculatrice de trading La calculatrice offre de nombreuses fonctionnalités utiles pour vous aider à gérer le risque, notamment : Calcul automatique de tous les paramètres essentiels liés à votre ordre. Définissez votre volume de transactions et vous obtiendrez instantanément les éléments suivants : valeur du contrat, écart de marge (nominal et en pips), commission (le cas échéant), valeur pip et swap quotidien pour les positions longues et courtes. Source: xStation Assistance pour faire correspondre la valeur de l'ordre à votre capacité en capital.

La calculatrice est disponible pour l'exécution instantanée et les ordres en attente.

Définition facile des ordres Stop Loss et Take Profit avant même d'ouvrir une position. Important : Le calculatrice de trading, souvent appelé calculatrice, est disponible dans le système de trading xStation pour tous les instruments du portefeuille de XTB : CFD sur devises, indices, matières premières, crypto-monnaies, actions et ETF ainsi que les instruments du marché boursier, y compris les actions et les ETF. La calculatrice pour les actions et les ETF a un format légèrement différent: Source: xStation Ordres Stop Loss et Take Profit Une couverture adéquate devrait faire partie intégrante de chaque ordre. Les directives de votre stratégie d'investissement individuelle doivent inclure des paramètres liés au niveau de clôture des ordres pour les scénarios positifs et négatifs. Source: xStation Grâce aux fonctionnalités avancées, les ordres Stop Loss et Take Profit peuvent être définis de plusieurs manières en définissant les paramètres suivants: niveau de prix spécifique - la distance en pips et la valeur nominale seront calculées automatiquement

Définition facile des ordres Stop Loss et Take Profit avant même d'ouvrir une position. Important : Le calculatrice de trading, souvent appelé calculatrice, est disponible dans le système de trading xStation pour tous les instruments du portefeuille de XTB : CFD sur devises, indices, matières premières, crypto-monnaies, actions et ETF ainsi que les instruments du marché boursier, y compris les actions et les ETF. La calculatrice pour les actions et les ETF a un format légèrement différent: Source: xStation Ordres Stop Loss et Take Profit Une couverture adéquate devrait faire partie intégrante de chaque ordre. Les directives de votre stratégie d'investissement individuelle doivent inclure des paramètres liés au niveau de clôture des ordres pour les scénarios positifs et négatifs. Source: xStation Grâce aux fonctionnalités avancées, les ordres Stop Loss et Take Profit peuvent être définis de plusieurs manières en définissant les paramètres suivants: niveau de prix spécifique - la distance en pips et la valeur nominale seront calculées automatiquement

- la distance en pips et la valeur nominale seront calculées automatiquement distance en pips - le niveau de prix et la valeur nominale seront déterminés automatiquement

- le niveau de prix et la valeur nominale seront déterminés automatiquement valeur nominale - le niveau de prix et la distance en pips seront calculés instantanément Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Dans l'exemple ci-dessus, avec une taille de lot de 0,3 sur l'instrument EURUSD, la calculatrice de trading calcule automatiquement les paramètres les plus importants: Spread : 2.20 EUR Marge (dépôt sécurisé) : 999.00 EUR Valeur du pip : 2.75 EUR À partir de ces calculs, vous voyez que le coût de transaction sera de 2,20 EUR et que vous avez besoin d'au moins 999.00 EUR sur votre compte d'investissement pour ouvrir une transaction de cette taille. La marge est le montant du dépôt de garantie collecté pour une position ouverte. Sur la base de ces valeurs, le bénéfice attendu de la transaction peut être évalué. En supposant que la direction du mouvement des prix est conforme aux attentes du trader et que l'ordre Take Profit est fixé à 40 pips, la valeur en pip de 2,75 EUR entraînera un gain de 110,07 EUR. N'oubliez pas non plus de considérer l'écart, qui est un coût de transaction. Les niveaux Stop Loss et Take Profit peuvent être modifiés dans la fenêtre Terminal ou en déplaçant les lignes de ces ordres sur le graphique au niveau acceptable par le trader. La calculatrice d'investissement est disponible sur la plateforme de trading xStation pour les navigateurs, les ordinateurs de bureau ou les appareils mobiles avec Android ou iOS. Conclusion La calculatrice de trading est un outil exceptionnellement utile qui vous permet de définir rapidement le volume de position lié à la capacité en capital ainsi que de calculer facilement les niveaux de couverture requis pour clôturer un ordre conformément à la stratégie d'investissement de l'utilisateur. Vous pouvez facilement gérer le risque sans avoir à effectuer de calculs par vous-même. Il faut moins de 20 secondes pour ouvrir un compte démo gratuit pour tester les fonctionnalités de la calculatrice.

