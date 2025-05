Parier contre le marché - Comment gagner de l'argent sur des marchés en baisse ?

Temps de lecture: 10 minute(s)

Les marchés financiers offrent aux investisseurs de grandes opportunités pour la gestion de leur capital. Il est important qu'ils permettent de gagner non seulement pendant un marché haussier, mais aussi de prendre des bénéfices lorsque les marchés sont en baisse.

Table des matières :

Ne pas profiter uniquement des hausses Profiter des baisses lors d'un effondrement du marché. Comment gagner de l'argent en pariant contre le marché ? Parier contre le marché en théorie Comment gagner de l'argent en pariant contre le marché ? CFDs sur les actions, les matières premières, les indices, les devises, les crypto-monnaies. Gagner de l'argent en pariant contre le marché - résumé

Les marchés financiers offrent de nombreuses possibilités de gérer son argent et d'établir diverses stratégies d'investissement. La majorité des gens pensent généralement qu'il est possible de gagner de l'argent sur les marchés financiers uniquement en achetant un instrument financier donné à bas prix et en le revendant à un prix plus élevé. Par exemple, si nous achetons 100 actions d'une société donnée pour un montant de 20 EUR par action, c'est parce que nous pensons que la société sera plus performante à l'avenir, ce qui augmentera la valeur de l'entreprise et, par conséquent, le prix de l'action. Si, par exemple, le prix de l'action passe à 30 EUR par action, nous gagnerons 10 EUR par action dans cet exemple en vendant 100 actions.

Ne pas profiter uniquement des hausses

Il semble que la majorité des traders ne pensent que d’une façon. C'est-à-dire qu'il faut acheter de l'or, du pétrole, des actions, des devises étrangères lorsqu'ils sont bon marché et les vendre lorsqu'ils sont chers. Cela signifie qu'il faut penser dans une seule direction. La direction de l'augmentation des prix. Cependant, les marchés financiers contemporains offrent beaucoup plus de possibilités. À ce stade, il convient d'énumérer les crises économiques telles que la crise financière mondiale, la crise grecque, la pandémie de Covid-19. Il convient également de mentionner une situation dans laquelle un trader pense par exemple qu'une entreprise donnée ne va pas se développer à un rythme rapide et que le prix de ses actions va baisser au lieu d'augmenter. Il y a ensuite l'éclatement de bulles économiques, les récessions, le ralentissement économique, qui peuvent entraîner la chute d'indices boursiers entiers, la baisse du prix du pétrole brut ou l'effondrement des crypto-monnaies et de nombreux autres instruments.

Profiter des baisses lors d'un effondrement du marché.

Profiter des baisses de valeur des actions, des matières premières, des indices, des crypto-monnaies peut être une réponse à tous ces scénarios négatifs pour le prix. Grâce à de telles opportunités, le trader ne se limite pas seulement à trader pendant un marché haussier, mais peut également utiliser le marché baissier, les krachs, l’effondrement des cotations causés par divers facteurs. Cela peut contribuer à élargir l'éventail des possibilités d'investissement et permettre de conserver une certaine flexibilité dans toutes les conditions de marché. Pour un grand groupe de traders, la seule stratégie consiste à parier sur la hausse des prix ou de rester passif en observant les événements. Mais grâce à l'opportunité offerte par les paris sur les baisses de prix, il est possible de tirer parti de pratiquement toutes les situations.

Expliquons le mécanisme qui est à l'origine de la méthode consistant à tirer profit de la baisse des cours des actions. Une position courte, une vente à découvert - ce sont les termes qui ont vu le jour au moment où les traders ont décidé de parier sur la baisse des prix. Il faut comprendre ces termes pour savoir de quoi on parle. Dans le cas classique se référant aux actions, qui était pratiqué sur les plus grandes bourses du monde, il était possible d'emprunter des actions aux institutions qui les possédaient, de les vendre sur le marché, de les racheter à un prix inférieur et de les rendre à leur propriétaire, tout en payant une commission supplémentaire pour l'emprunt des actions.

Parier contre le marché en théorie

Un trader part du principe que les actions d'une société donnée sont déjà trop chères, surévaluées, et que les performances futures de la société seront moins bonnes qu'aujourd'hui, ce qui, selon lui, devrait entraîner une baisse du prix des actions. Le trader ne détient pas les actions de la société, mais il veut réaliser un bénéfice potentiel lorsque la tendance à la baisse se produit. L'un des établissements financiers est en mesure de prêter au trader 10 000 actions de l'entreprise en échange d'une commission. Le trader emprunte 10 000 actions et les vend au prix du marché de 20 EUR par action. En échange de la vente de 10 000 actions à 20 EUR par action, le trader reçoit 200 000 EUR. Le prix de l'action chute à 10 EUR, conformément aux attentes du trader. À ce moment-là, le trader décide de racheter 10 000 actions sur le marché pour 10 EUR par action. Il dépense pour cela 100 000 EUR (l'exemple ne comprend pas les frais et la commission). Le trader restitue 10 000 actions empruntées à l'institution, tout en conservant le bénéfice de 100 000 EUR. De cette manière, il a bénéficié de la baisse du prix des actions.

Que se passerait-il si le prix passait, par exemple, à 30 EUR ? Le négociant devrait dépenser 300 000 EUR pour acheter des actions sur le marché, c'est-à-dire qu'il devrait payer 100 000 EUR de plus que les 200 000 EUR reçus initialement. Afin de garantir ses intérêts, l'institution qui prête les actions peut demander au négociant de payer ce qu'on appelle une marge. Il peut s'agir des 100 000 EUR susmentionnés. Si le prix de l'action avait commencé à augmenter au-delà de 30 EUR, l'institution aurait demandé au négociant d'augmenter la marge, et s'il ne l'avait pas fait, il aurait dû racheter immédiatement les actions vendues pour pouvoir les restituer.

Un mécanisme très similaire se produit dans le cas de l'ouverture d'une position courte sur les CFD qui permettent de bénéficier d'une baisse des cours d'actions, d'indices boursiers entiers et même de crypto-monnaies. La différence est que dans ce cas, personne n'a à prêter des actions à qui que ce soit et seule la différence de la valeur de la transaction est réglée. Cela se passe de la même manière que sur le marché des transactions à terme. D'où le nom du CFD - contrat pour la différence.

Si nous ouvrons une position courte sur 100 actions de la société dont le cours est de 15 USD au moyen de CFD sur actions et que nous dépensons 1 500 USD à cet effet (l'exemple ne comprend pas les coûts), seule la différence fera l'objet d'un règlement. Si le cours de l'action monte à 16 USD, nous perdrons 100 USD, et si le cours descend à 14 USD, nous gagnerons 100 USD. Dans ce cas, la marge jouera également un rôle clé, car si le prix continue à augmenter et que la marge est épuisée, la position sera automatiquement fermée avec une perte, comme dans l'exemple précédent.

Les contrats pour la différence, qui permettent de profiter des baisses d'autres instruments financiers, fonctionnent exactement sur la même base. Par exemple, si un trader prévoit que le prix de l'or va baisser de 2 000 USD l'once à 1 700 USD, il peut ouvrir une position courte (vente) sur les CFD sur l'or. Dans ce cas, si le prix baisse de 2 000 USD à 1 700 USD, le trader peut gagner 300 USD pour chaque once d'or vendue. Si une transaction portant sur deux onces d'or a été ouverte, le bénéfice potentiel s'élèvera à 600 USD, etc. Si, en revanche, le prix de l'or passe de 2 000 à 2 300 USD, le trader perdra 300 USD par once.

Dans le cas des devises, il est également possible de parier sur la baisse de la valeur d'une devise par rapport à l'autre. Par exemple, un trader s'attend à ce que le taux de change USD/PLN diminue de 4 PLN pour 1 USD à 3,8 PLN pour 1 USD. Le trader peut alors ouvrir une position courte sur USD/PLN. Si la valeur de la transaction s'élève à 1 lot, c'est-à-dire 100 000 unités de la devise de base, une variation de 1 pips sera de 10 PLN. Si le taux de change USD/PLN diminue de 2 000 pips, passant de 4 PLN à 3,8 PLN, le trader peut gagner 20 000 PLN. Cependant, si le taux de change USD/PLN avait augmenté de 4 PLN à 4,20 PLN, le trader aurait pu subir une perte correspondante.

Gagner de l'argent en pariant contre le marché - résumé

La possibilité d'ouvrir des positions courtes offre au trader une grande flexibilité en termes d'approche du marché par rapport à la possibilité traditionnelle de profiter de la hausse des prix. Nous vivons une époque très dynamique qui n'est pas exempte de crises économiques ou de bulles. Grâce à la possibilité de bénéficier des baisses des actions, des indices, des matières premières, des devises et des crypto-monnaies, le trader peut parier contre les haussiers du marché qui ne comptent que sur les hausses de prix. En outre, le trader peut également sécuriser de cette manière par exemple le portefeuille d'actions détenues lorsqu'il ne veut pas les vendre en raison d'un paiement de dividendes, mais voit qu'un ajustement potentiel peut se produire. Ainsi, les possibilités sont nombreuses - de la spéculation classique sur les baisses de prix à ce que l'on appelle la couverture, c'est-à-dire la sécurisation de la position, et tout cela peut être réalisé facilement et intuitivement sur la plateforme xStation de XTB, la société de courtage présent en France depuis 2010.

Ce matériel est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de la loi du 29 juillet 2005 sur le commerce des instruments financiers. (c.-à-d. Journal des Lois 2019, point 875, tel que modifié).

L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. X-Trade Brokers ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées.

Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 77% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi.