Comment acheter un ETF ? - Investir dans les ETF pour les débutants

Investir dans un ETF vous donne la possibilité de participer de manière diversifiée aux tendances des marchés financiers. Voyons comment

Les fonds négociés en bourse (ETF) facilitent l'investissement pour des millions de personnes. Si vous souhaitez vous exposer aux marchés financiers mondiaux, cette classe d'actifs est exactement ce qu'il vous faut. Qu'il s'agisse du marché de l'or, des actions des grandes entreprises aux États-Unis et en Europe, des obligations ou des marchés émergents. Tout cela se résume à des ETF. Qui a déjà entendu parler des cycles haussiers de Wall Street, des hausses des valeurs technologiques ou des investissements dans les métaux précieux ? Grâce aux ETF, l'investissement passif gagne en popularité.

Ces fonds offrent une exposition diversifiée aux marchés. Ils ne requièrent pas de connaissances spécialisées en matière d'évaluation des entreprises ni de suivi quotidien des marchés. En investissant dans des ETF de secteurs, d'indices, de matières premières ou de ressources spécifiques, vous vous assurez de ne pas manquer les opportunités du marché et les tendances à long terme. Désormais, vous n'avez plus besoin d'investir dans une seule entreprise ou dans plusieurs d'entre elles séparément. Les fonds indiciels vous permettent de vous exposer à des indices boursiers ayant une longue histoire, comme le S&P 500 ou le célèbre Nasdaq 100.

Cet article vous fournira les connaissances de base nécessaires pour comprendre le fonctionnement des ETF. Nous commencerons par les bases et expliquerons en termes simples ce qu'est un ETF. Nous analyserons les forces et les faiblesses d'un tel investissement. Enfin, nous présenterons deux stratégies de base pour investir dans les ETF.

L'investissement dans les ETF devient un investissement populaire en raison de la possibilité d'investir passivement (en particulier les fonds indiciels comme le S&P 500 ou le Nasdaq). Les liquidités investies dans les ETF sont en constante augmentation, passant de 204 milliards d'USD en 2003 à 9,55 milliards d'USD en 2022. Source : Statista

Généralités

Les fonds négociés en bourse (ETF) sont similaires aux actions du marché boursier : leur prix est fixé et ils sont négociés sur des marchés ouverts

Il existe deux stratégies d'investissement de base pour les ETF : passive et active. Les ETF peuvent être considérés comme faisant partie de presque tous les plans d'investissement à long terme.

Grâce aux ETF, vous pouvez investir par exemple dans l'or, les fonds indiciels, des branches spécifiques, les obligations, les marchés émergents ou même le secteur immobilier !

Ils offrent une grande liquidité, une diversification (y compris géographique) et de vastes possibilités d'investissement.

Les frais des ETF sont généralement beaucoup moins élevés que ceux des fonds communs de placement traditionnels. Vous pouvez acheter et vendre des ETF lorsque la bourse est ouverte.

Qu'est-ce qu'un ETF ?

Un Exchange Traded Fund (ETF) est un type de titre qui suit un secteur, un indice, une matière première ou un autre actif. C'est pourquoi les ETF peuvent être très importants pour tout plan d'investissement. Ils peuvent être achetés ou vendus en bourse de la même manière que les actions ordinaires. La conception d'un ETF reste arbitraire et dépend de la stratégie de ses créateurs. Ainsi, un ETF peut suivre le cours d'une seule matière première, de quelques actions ou d'un portefeuille large et diversifié de titres différents.

Les ETF peuvent également être structurés de manière à offrir une exposition aux obligations ou aux métaux précieux tels que l'or et le secteur des matières premières. Les fonds négociés en bourse (ETF) sont devenus de plus en plus populaires auprès des investisseurs en raison de leur combinaison unique de simplicité, de diversification et de flexibilité. Mais qu'est-ce que les ETF exactement ? Il s'agit essentiellement d'instruments d'investissement qui vous permettent d'acheter et de vendre des portefeuilles diversifiés d'actions, d'obligations ou d'autres actifs. Investir dans les ETF est techniquement similaire à investir dans des actions en bourse, ce qui permet d'accéder facilement à un large éventail d'options d'investissement.

Fonctionnement des ETF

La création et la gestion des ETF sont assurées par les fournisseurs de fonds, qui créent des actions pouvant être achetées et vendues sur le marché boursier tout au long de la journée. Il existe deux types d'ETF :

les fonds à gestion passive

les fonds à gestion active

Les ETF passifs, également appelés ETF à gestion passive, suivent un indice, un secteur ou une matière première spécifique, tandis que les ETF à gestion active impliquent qu'un gestionnaire de fonds prenne des décisions d'investissement pour surpasser un indice de référence.

La magie de la négociation des ETF réside dans le mécanisme d'arbitrage, qui implique que les participants autorisés (PA) créent et rachètent de grands blocs d'actions appelés « unités de création ». Ce mécanisme permet aux ETF de s'échanger sur le marché, fournissant ainsi de la liquidité aux investisseurs. En ce qui concerne les implications fiscales, les gains provenant de la vente d'ETF et les dividendes reçus sont soumis aux règles de l'impôt sur les plus-values.

Types d'ETF

Il existe une gamme variée d'ETF, offrant aux investisseurs un large éventail d'options d'investissement. Parmi les types les plus courants, on trouve les ETF sur les matières premières ou même les ETF sur les obligations, mais pas seulement. Les plus populaires sont les fonds indiciels et les ETF sectoriels qui détiennent des actions. Certains ETF d'actions utilisent même un effet de levier financier sur les actifs sous-jacents afin d'amplifier les rendements de l'indice ou du secteur sous-jacent.

Un autre type d'ETF mérite d'être mentionné : l'ETF Real Estate Investment Trust (REIT), qui se concentre sur les actions classées comme REIT. Ces ETF permettent aux investisseurs d'être exposés au secteur immobilier, offrant ainsi une opportunité unique de diversification. Avec autant de types d'ETF disponibles, les investisseurs peuvent adapter leurs portefeuilles à leurs objectifs d'investissement et à leur tolérance au risque.

Avantages et inconvénients de l'investissement dans les ETF

L'investissement a toujours des bons et des mauvais côtés, voici 6 points forts des avantages et des inconvénients de l'investissement dans les ETF.

Pour

Diversification et frais réduits

Efficacité fiscale et possibilité de négocier tout au long de la journée

Minimise l'impôt sur les plus-values par rapport aux fonds communs de placement

Permet un meilleur contrôle des investissements

Permet l'exécution de diverses stratégies de négociation

Peut être négocié tout au long de la journée, comme les actions

Contre

Rendements attendus inférieurs

Performances constamment inférieures à celles des meilleures sociétés ou des meilleurs gestionnaires d'actions

La diversification peut également poser problème (absence de cycles haussiers)

Risque d'actifs faibles dans les portefeuilles

Certains ETF (en particulier ceux à gestion active) peuvent ne pas refléter les performances d'un secteur spécifique

Faible liquidité des ETF impopulaires

3 inconvénients potentiels de l'investissement dans les ETF

Malgré les nombreux avantages de l'investissement dans les ETF, certains inconvénients potentiels doivent être pris en compte.

Par exemple, les ETF gérés activement sont souvent assortis de frais plus élevés que les fonds indiciels passifs, en raison de l'augmentation des coûts de recherche et de gestion. Ces frais peuvent réduire les rendements potentiels, surtout si l'ETF géré activement ne parvient pas à surpasser son indice de référence.

Ces frais peuvent réduire les rendements potentiels, surtout si l'ETF géré activement ne parvient pas à surpasser son indice de référence. Un autre problème potentiel est la diversification limitée de certains ETF sectoriels. Bien que ces fonds puissent offrir une exposition ciblée à un secteur ou à une matière première spécifique, leur orientation étroite peut entraîner un risque et une volatilité plus élevés que les ETF plus diversifiés.

Enfin, la liquidité peut être un problème pour les ETF dont l'activité de négociation est faible. Dans ce cas, les investisseurs peuvent avoir du mal à acheter et à vendre des actions rapidement et à un prix équitable. Malgré ces inconvénients potentiels, les avantages de l'investissement dans les ETF l'emportent souvent sur les risques, ce qui en fait un complément précieux pour de nombreux portefeuilles d'investissement.

Avantages et inconvénients des investissements dans les ETF

L'investissement dans les ETF est perçu comme plus sûr en raison de leurs fondamentaux de construction, mais comme tout investissement sur le marché financier, il est soumis à des risques et présente des avantages et des inconvénients potentiels. Nous en mentionnerons quelques-uns ici.

Avantages

Les ETF permettent de réduire les coûts, car l'ouverture d'une position sur chaque action qu'un ETF détient dans son portefeuille pourrait entraîner des frais plus élevés. En minimisant le nombre de transactions, les frais de position sont moins élevés

Les fonds négociés en bourse peuvent vous donner une exposition directe à divers actifs. Par exemple, sur les prix des matières premières, les rendements immobiliers de différentes régions, les obligations et le suivi des fonds indiciels, ce qui est impossible avec les investissements sur les marchés boursiers.

Investir dans des ETF permet d'accéder à un large éventail d'actions de n'importe quel secteur de votre choix, ce qui peut limiter considérablement le risque d'investissement tout en se concentrant sur le secteur de marché choisi.

La gestion du risque est reconnue comme l'un des facteurs clés pour gagner de l'argent sur le marché. En diversifiant ou en divisant mathématiquement le portefeuille, la probabilité d'un échec de l'investissement dû à la faillite d'une entreprise est beaucoup plus faible.

Certains ETF sont adossés à des réserves physiques d'une matière première ou d'un métal précieux particulier, qu'ils achètent sur le marché pour le compte des investisseurs (clients) de l'ETF. Grâce aux ETF, vous pouvez par exemple vous exposer à l'or ou à l'argent sans acheter d'or physique.

Inconvénients

Étant donné que les ETF détiennent un ensemble diversifié d'actions, ils n'ont pas un potentiel de rendement aussi élevé que l'achat d'actions individuelles, car un gain sur les actions d'une société peut être compensé par une perte sur les actions d'une autre société. La règle très importante fonctionne ici très bien - un risque plus faible signifie probablement un rendement plus faible

Les fonds négociés en bourse peuvent contenir de mauvais actifs (ou des actifs faibles à long terme). Dans ce cas, le risque d'investissement peut être plus élevé que prévu (faites toujours vos propres recherches sur le portefeuille d'ETF avant d'investir).

Un ETF axé sur un secteur particulier peut potentiellement perdre de la valeur ou ralentir sensiblement malgré la croissance du secteur sur lequel il est axé.

Vous pouvez investir dans un ETF qui déclare se concentrer sur l'informatique dématérialisée ou la robotique, mais son portefeuille peut contenir des entreprises d'autres secteurs ou des actions d'entreprises pour lesquelles ces secteurs ne sont pas si importants pour l'activité principale. Dans ce cas, il peut s'agir d'un inconvénient majeur, car vous pouvez investir dans quelque chose que vous ne voulez pas posséder et qui ne reflétera pas les performances du secteur.

Stratégies d'investissement et risques

En règle générale, les ETF sont le plus souvent choisis par les investisseurs à long terme. Toutefois, nous pouvons distinguer deux des stratégies d'investissement les plus populaires qui sont constamment très demandées, et nous allons présenter quelques exemples à cet effet. Les voici.

Stratégie passive « attendre et voir »

Dans ce cas, les investisseurs s'appuient sur des hypothèses à long terme et achètent des parts d'ETF avec un horizon d'investissement à long terme. Les investisseurs passifs ne veulent pas vendre de parts d'ETF et les considèrent comme un élément du portefeuille à long terme. Cette stratégie rappelle quelque peu les actions de Warren Buffett, qui, outre l'évaluation fondamentale, fonde sa stratégie sur sa foi en la croissance de l'activité d'une entreprise et en sa bonne gestion. Si l'exposition aux marchés mondiaux par l'ETF mondial iShares MSCI World UCITS (IWRD.UK) ou similaire ne suffit pas, les ETF vous offrent beaucoup plus d'options. Les investisseurs passifs fondent leurs décisions sur plusieurs hypothèses. En voici quelques exemples.

4 exemples

Les investisseurs peuvent croire à la croissance à long terme des économies et des marchés financiers des marchés émergents. Ils peuvent donc commencer à choisir des ETF liés à ces marchés. La croissance du PIB de l'Inde ou du Viêt Nam est impressionnante, et la Chine reste le premier producteur mondial de matières premières. Des ETF comme iShares Core MSCI Emerging Markets (EIMI.UK) peuvent constituer une option d'investissement pour tous ceux qui croient aux « marchés émergents ». De nombreux investisseurs voient les perspectives de croissance continue des entreprises américaines et l'augmentation de leur part de marché mondiale. L'indice S&P 500 peut être considéré comme une exposition diversifiée aux 500 entreprises les plus importantes et potentiellement les meilleures des États-Unis. La composition de l'indice évolue et les entreprises qui ne répondent pas aux critères restrictifs quittent constamment l'indice. Elles sont remplacées par des actions d'autres entreprises qui répondent aux exigences de Standard & Poor's. Par conséquent, à long terme, la composition de l'indice est mise à jour et l'investisseur a « confiance » dans le fait qu'il reflète bien la situation actuelle des entreprises américaines. Les investisseurs qui recherchent une exposition du marché boursier américain peuvent choisir iShares Core S&P 500 UCITS (CSPX.UK). D'autres investisseurs croient en la croissance des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, l'informatique dématérialisée ou les semi-conducteurs. Ils peuvent utiliser non seulement des ETF sectoriels, mais aussi l'ensemble de l'indice Nasdaq 100, connu pour le nombre important de sociétés technologiques américaines qu'il contient. Dans ce cas, un investisseur peut s'attendre à ce que la performance à long terme de l'indice Nasdaq reflète la croissance technologique globale grâce à l'exposition à des sociétés incluses dans l'indice comme Nvidia ou Alphabet (Google). Vous recherchez une exposition diversifiée à la croissance des valeurs technologiques ? Regardez le iShares Nasdaq 100 UCITS (CNDX.UK) Si un investisseur croit aux augmentations à long terme du prix de l'or, qui sont principalement soutenues par une offre limitée, il peut acheter un ETF qui donne une exposition directe à l'or, comme l'iShares Gold ETF (IGLN.UK). La situation peut être similaire pour les prix du pétrole ou du gaz, pour lesquels les investisseurs qui voient des fondamentaux haussiers à long terme peuvent choisir parmi une large gamme d'ETF. En tant qu'investisseur en dividendes, vous pourriez être intéressé par des ETF de sociétés de dividendes comme le Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS (VHYD.UK).

Les ETF offrent aux investisseurs à long terme de très vastes possibilités d'investissement, allant du capital-investissement aux rendements immobiliers sélectionnés ou aux branches technologiques. Si vous souhaitez construire un plan d'investissement diversifié, ces options valent vraiment la peine d'être notées.

Stratégie active

Certains investisseurs ne considèrent pas les investissements à long terme comme une option attrayante ou veulent simplement négocier activement, avec des chances (en prenant plus de risques) d'obtenir des rendements futurs plus élevés. Les investisseurs peuvent négocier des ETF de la même manière que des actions et les conserver pendant quelques heures, jours, semaines ou mois. Êtes-vous un investisseur à contre-courant ? Ou peut-être souhaitez-vous « chronométrer les marchés » ? Les ETF vous offrent de multiples possibilités de le faire.

4 exemples

Les investisseurs qui envisagent une hausse de l'inflation, dans une économie mondiale encore assez forte, peuvent vouloir investir dans les sociétés pétrolières et gazières. Peuvent vouloir investir dans des sociétés pétrolières et gazières. Bien sûr, les prix des matières premières sont difficiles à prévoir, mais les investisseurs qui suivent les décisions de l'OPEP ou les données macroéconomiques peuvent le faire en achetant des actions dans des ETF tels que WisdomTree WTI Crude Oil (CRUDE.UK) ou iShares Oil & Gas Exploration & Production (IOGP.UK). Quelqu'un qui pense que les nouvelles technologies comme l'IA, la robotique ou l'automatisation vont évoluer et s'emparer de la nouvelle économie (ou simplement attirer l'imagination des investisseurs) peut s'exposer à ces tendances par le biais de iShares Automation & Robotics (RBOT.UK) ou Global X Robotics & AI (BOTZ.UK). En raison de la plus grande volatilité des secteurs technologiques, ces ETF peuvent également être négociés ou attirer les investisseurs à court terme. Êtes-vous un investisseur contrarien ou un investisseur en obligations à haut rendement ? Vous souhaitez vous exposer à un marché obligataire agressif ou à des biens immobiliers ? Ces ETF sont iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond (WIAU.UK), iShares High Yield Bond UCITS (EUNW.UK) ou iShares Developed Markets Property UCITS (IDWP.UK) ou iShares Asia Property Yield (IASP.UK). Les traders actifs d'ETF peuvent utiliser des ETF à effet de levier beaucoup plus risqués qui multiplient les résultats de l'actif sous-jacent comme WisdomTree S&P 500 x 3 Daily Leveraged (3USL.UK) ou Lyxor Nasdaq 100 x2 Leveraged Daily UCITS (LQQ.FR). Il existe également des ETF inversés, moins populaires, qui peuvent attirer les « vendeurs à découvert » et les spéculateurs qui s'attendent à une chute des prix du gaz naturel ou du marché boursier allemand et qui veulent en tirer profit. Ces options sont WisdomTree Natural Gas x3 Daily Short ETC (3NGS.UK) ou Lyxor Daily ShortDAX x2 (DSD.FR).



Les ETF peuvent constituer un énorme catalyseur pour tout plan d'investissement et tout portefeuille. Bien entendu, les possibilités offertes par ces actifs sont bien plus vastes que celles mentionnées ci-dessus. N'oubliez pas qu'il est toujours fortement recommandé de faire des recherches sur les investissements par vous-même, et que les ETF sont toujours très bien décrits.

Grâce à cela, vous pouvez connaître les actifs qui sont détenus par l'ETF et ceux qui ne le sont pas. La composition de son portefeuille définit la qualité et les perspectives d'investissement. Ne vous fiez pas uniquement à la « description en une phrase » et voyez au moins quels sont les actifs d'un ETF avant d'investir. C'est particulièrement important pour les ETF qui investissent dans des actions.

Deux types d’investisseurs

L'investissement actif est une option appréciée par les investisseurs qui prennent des risques. Les investisseurs qui souhaitent réduire le risque autant que possible peuvent se concentrer sur l'investissement passif.

Coûts de transaction

L'investissement actif implique des coûts de transaction plus élevés en raison de la fréquence des transactions et du nombre de positions ouvertes. L'investissement passif entraîne des coûts de transaction peu élevés en raison de la rareté des transactions.

Gestion active

Les résultats des gestionnaires actifs surpassent ceux des investisseurs passifs, mais à long terme, les résultats extraordinaires sont vraiment difficiles à tenir. En fin de compte, les ETF sont des actifs destinés principalement aux investissements à moyen et long terme.

Évolution des prix

L'objectif de l'investissement actif est de gagner de l'argent sur les mouvements de prix à court terme. Les mouvements de prix à long terme et les mouvements de marché à long terme jouent un rôle important dans l'investissement.

Élaborer une stratégie d'investissement

Une stratégie d'investissement solide est essentielle pour investir avec succès dans les ETF. Une stratégie d'investissement est un plan permettant de prendre des décisions d'investissement en fonction de vos objectifs, de votre tolérance au risque et de vos besoins futurs en capital. Une stratégie d'investissement réussie peut consister à

Fixer des objectifs

Comprendre la tolérance au risque

Rechercher et sélectionner des ETF

Diversifier vos investissements

Réexaminer régulièrement la stratégie et l'adapter si nécessaire (si vous optez pour une stratégie à long terme, il n'est peut-être pas nécessaire d'anticiper le marché).

En suivant de près votre stratégie d'investissement et en l'adaptant si nécessaire, vous vous assurez que votre portefeuille reste conforme à vos objectifs et à votre tolérance au risque, tout en tirant parti des nouvelles opportunités et des évolutions du marché. N'oubliez pas qu'une stratégie d'investissement bien pensée est la base d'un investissement réussi et d'une accumulation de richesse à long terme - et pas seulement dans le secteur des ETF.

L'ouverture d'un compte de courtage, la recherche et la sélection d'ETF, ainsi que l'élaboration de vos propres stratégies d'investissement sont autant d'étapes essentielles pour se lancer dans l'aventure de l'investissement en ETF. La première étape, l'ouverture d'un compte de courtage, est un processus simple qui nécessite de fournir des informations personnelles et financières. Une fois votre compte ouvert et vérifié, vous êtes techniquement prêt à commencer à rechercher et à sélectionner les ETF à ajouter à votre portefeuille.

Ouverture d'un compte de courtage

La procédure d'ouverture d'un compte de courtage est simple et nécessite de fournir des informations personnelles, telles que le nom, l'adresse et la date de naissance, ainsi que des informations financières telles que le revenu, la valeur nette et les objectifs d'investissement. Les courtiers en ligne devront également vérifier vos documents, qui peuvent confirmer votre adresse et votre identité.

Une fois votre compte de courtage ouvert, vous pouvez commencer à investir dans des ETF en suivant les étapes suivantes :

Déposez des fonds sur le compte et attendez qu'ils soient compensés. Utilisez le « ticker symbol » de l'ETF (généralement un code à quatre lettres représentant le fonds) pour passer un ordre. Commencez à construire votre portefeuille d'ETF

Recherche et sélection des ETF

Lors de la recherche et de la sélection des ETF, il est important de prendre en compte des facteurs tels que :

Les ratios de frais

Les objectifs d'investissement

Les frais administratifs

Les commissions

Le volume

Titres détenus

Performance à long terme de l'ETF

Pour optimiser la recherche d'un ETF approprié, les investisseurs peuvent utiliser sur la plateforme XTB ce que l'on appelle un « scanner d'ETF », qui dispose également d'une notation Morningstar et d'un historique des dividendes.

Source : xStation5

Le ratio de dépenses, qui représente les frais annuels facturés pour la gestion de l'ETF, est un facteur essentiel à prendre en compte, car il influe sur votre rendement global. Pour les débutants (mais seulement), les fonds indiciels passifs sont souvent recommandés en raison de leurs frais moins élevés que ceux des fonds gérés activement et de leur tendance historique à surperformer les fonds gérés activement sur le long terme. Investir dans un fonds indiciel, tout en recherchant des ETF, est également essentiel pour s'assurer que les fonds sélectionnés correspondent à vos objectifs d'investissement et à votre tolérance au risque.

N'oubliez pas que la diversification peut être un aspect crucial d'un investissement réussi. Veillez donc à choisir des ETF de différents secteurs, classes d'actifs et pays afin de minimiser les risques et d'optimiser les rendements. N'oubliez pas non plus que les actifs non corrélés peuvent réduire le niveau de risque de tous les portefeuilles d'investissement.

En recherchant et en sélectionnant soigneusement les ETF, vous pouvez créer un portefeuille bien équilibré, adapté à vos besoins d'investissement spécifiques.

Résumé

En conclusion, l'investissement dans les ETF offre d'énormes possibilités aux investisseurs qui cherchent à diversifier leurs portefeuilles, à minimiser les frais et à s'exposer à différentes catégories d'actifs. En comprenant les principes de base des ETF, en recherchant et en sélectionnant les fonds adéquats et en élaborant une stratégie d'investissement solide, vous pouvez vous lancer avec succès dans l'aventure de l'investissement. N'oubliez pas que la clé du succès à long terme en matière d'investissement consiste à rester discipliné, à travailler dur et à se concentrer sur ses objectifs.

Pour comprendre les marchés en profondeur, vous pouvez apprendre les aspects psychologiques de l'investissement et les biais cognitifs. Tout investissement ne peut pas vous garantir des bénéfices, mais il n'y a pas de bénéfices sans prise de risque sur les marchés financiers. N'oubliez jamais la prime de risque et la « marge de sécurité », même lorsque vous investissez dans des ETF. Ces deux éléments sont généralement beaucoup plus élevés lorsque les prix des actifs sont bas et que l'aversion pour le risque est courante. Mais l'achat « à contre-courant » de titres à prix cassés n'est pas une stratégie qui convient à tout le monde. Les ETF peuvent faire partie d'un portefeuille équilibré.

Heures d'ouverture de l'ETF

Qu'en est-il des heures de négociation des ETF ? Cette information peut être importante non seulement pour les « day traders », mais aussi pour les investisseurs à long terme. Les ETF peuvent être négociés du lundi au vendredi, lorsque les bourses sont ouvertes.

Bien entendu, les heures d'ouverture dépendent de chaque bourse. Le week-end, les bourses sont fermées et les prix des ETF sont statiques. Pendant la semaine, les prix des ETF fluctuent constamment.

En Europe, pendant les séances boursières, vous pouvez négocier des ETF de 8 heures à 16 heures (heure de Paris). Aux États-Unis, la séance boursière s'ouvre à 14h30 BST, mais n'oubliez pas les fuseaux horaires. Chaque marché boursier peut être fermé lors de fêtes nationales importantes, comme la fête de l'indépendance le 4 juillet aux États-Unis, le Nouvel An ou Noël.