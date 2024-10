Comment atteindre l'indépendance financière - Conseils pratiques

Temps de lecture: 19 minute(s)

Mais chacun s'efforce-t-il vraiment consciemment d'atteindre la liberté financière ? Il existe plusieurs aspects importants qui peuvent rendre la liberté financière plus rapide et plus réelle. Tous ne nécessitent pas d'énormes sacrifices ou connaissances. Ce qui est très important dans ce domaine, c'est la cohérence, la prise de conscience et la patience. Si ces trois fondements sont respectés, les chances d'atteindre l'indépendance augmenteront sans aucun doute. Alors, arrêtons-nous et réfléchissons : comment atteindre l'indépendance financière ?

La liberté financière est un objectif fondamental pour tout être humain qui a un fort désir de liberté et de stabilité. Y compris en ce qui concerne l'argent. Certaines personnes choisissent de vivre loin de la civilisation ou se fixent des objectifs intangibles qui ne nécessitent pas beaucoup d'argent. Cependant, la grande majorité des gens choisissent un chemin de vie où l'argent et tout ce qui s'y rapporte font partie intégrante de l'existence. En même temps, chacun rêve d'atteindre la stabilité financière - pour soi ou pour sa famille.

5 façons d'accéder à l'indépendance financière

Il existe 5 principes fondamentaux qui peuvent vous permettre d'atteindre la liberté financière beaucoup plus rapidement. Examinons-les :

Limitez vos dépenses et fixez-vous des objectifs financiers

La base d'un plan visant à atteindre la liberté financière consiste à contrôler son budget et ses dépenses. Une consommation élevée et une grande attention portée aux plaisirs à court terme vous amèneront à tout dépenser, même si vos revenus sont très élevés. Dans un tel scénario, vous ne deviendrez probablement jamais indépendant financièrement, car vous dépenserez tout l'argent que vous gagnez.

Vous devez comprendre que pour épargner et parvenir à la liberté financière, vous devez choisir de vivre en dessous du niveau que vous pouvez réellement vous permettre. Si vous avez les moyens d'acheter une voiture de 100 000 £, choisissez-en une de 20 ou 30 000 £. Vous économiserez probablement sur les réparations et les pièces détachées et perdrez moins à la revente. Cela ne veut pas dire que vous devez sacrifier tout ce que vous voulez vraiment avoir. Cependant, demandez-vous toujours si vous le voulez vraiment et si vous en avez vraiment besoin. Limitez les achats impulsifs et irréfléchis.

Contrôlez le budget de votre ménage et fixez-vous des objectifs réalistes à atteindre. Vous pouvez déterminer la somme d'argent que vous pouvez mettre de côté au cours d'un mois donné. Établissez un plan et réfléchissez aux dépenses qui absorbent une grande partie de votre budget. S'il s'agit de la nourriture au restaurant ou des vêtements, vous pouvez sans risque renoncer à ces dépenses ou les réduire considérablement.

S'efforcer d'augmenter ses revenus

Économiser et contrôler les dépenses est une chose, mais si vous ne vous efforcez pas de gagner plus, le chemin vers l'indépendance sera plus long (et nécessitera probablement plus de sacrifices et d'économies). Envisagez un travail occasionnel. Vous pouvez également envisager de travailler le week-end. Si vous pouvez travailler à distance et que vous êtes prêt à sacrifier votre travail au détriment de votre maison et de votre vie privée, il serait intéressant pour vous d'envisager de telles propositions.

Parfois, quelques missions par mois peuvent améliorer considérablement vos revenus. Toutefois, la détermination et la constance sont également importantes. Un travail supplémentaire signifie moins de temps à consacrer à vos passions et à votre famille. Néanmoins, une source de revenus supplémentaire peut considérablement raccourcir votre chemin vers la liberté financière.

Éviter le crédit et les prêts

Chaque prêt et crédit génère des coûts supplémentaires. Si vous empruntez 100 000 euros, il y a de fortes chances que vous remboursiez jusqu'à 130 000 euros à la banque. Les mensualités entraînent une augmentation du coût de la vie et une diminution de l'argent destiné aux investissements et à l'épargne. Bien entendu, vous rendez toujours plus que vous n'empruntez, ce qui fait de tout prêt une perte garantie. Demandez-vous si vous avez vraiment besoin de contracter un prêt et quelles sont les autres possibilités qui s'offrent à vous.

Il existe une exception : si la valeur de l'objet acquis en échange du prêt, comme un appartement ou une maison, augmente, l'impact négatif du prêt est amorti. Bien entendu, cette situation est strictement théorique, car tant que vous ne vendez pas le bien ou l'autre actif que vous avez acquis, le bénéfice n'est que « théorique » et le coût de la vie causé par le prêt est bien réel.

Ne vivez pas au-dessus de vos moyens financiers

En vivant dans un lotissement de riches voisins ou dans une enclave « élitiste » au centre de la ville, de nombreuses familles choisissent de « vivre pour le spectacle ». Elles se lancent ainsi dans une course inconsciente dont l'enjeu est souvent la liberté financière. Essayer d'impressionner des amis, des voisins ou de parfaits inconnus avec leurs possessions telles qu'une nouvelle voiture ou des vêtements est inutile et entraîne une augmentation drastique du coût de la vie. Restaurants coûteux, mobilier d'intérieur ou gadgets technologiques - demandez-vous si vous êtes prêt à payer un prix très élevé pour les posséder ? Votre liberté et votre stabilité financières sont en jeu.

La situation de « vivre au-dessus de ses moyens » est souvent liée au consumérisme et n'a pas toujours à voir avec une « concurrence malsaine ». Demandez-vous si le choix d'un cadeau extrêmement coûteux pour vos enfants leur procurera suffisamment de joie. Le téléphone dernier cri ou la montre de luxe vous feront-ils percevoir différemment par les gens ? Les achats que vous faites vident-ils régulièrement le solde de votre compte ? Si la réponse est oui, vous vous autorisez probablement à dépenser plus que vous ne le devriez pour atteindre la liberté financière.

Améliorer vos connaissances en matière d'investissements et de gestion des risques

Un vieil adage dit que celui qui ne fait pas travailler son argent pour lui, même la nuit, se surmènera toute sa vie. Tout le monde ne créera pas sa propre entreprise rentable, mais l'investissement est sans aucun doute une alternative intéressante à l'épargne. À long terme, votre épargne risque d'être amputée par l'inflation. Sa valeur d'achat diminuera, ce qui éloignera à nouveau la perspective de la liberté financière.

En étant conscient de l'existence de méthodes alternatives d'investissement du capital en actions ou en obligations, vous pouvez faire en sorte que la valeur de votre épargne augmente au cours des années ou des décennies à venir. Les ETF et les obligations sont des alternatives intéressantes pour les investisseurs à long terme. Rappelez-vous toutefois que l'investissement comporte des risques qui peuvent être minimisés mais pas évités. N'oubliez pas qu'en approfondissant vos connaissances, vous augmenterez probablement votre niveau de conscience, ce qui vous donnera l'occasion d'obtenir des rendements sur votre capital investi.

Important: N'oubliez pas que changer vos habitudes et votre vie prend du temps. N'attendez pas de vous un changement radical du jour au lendemain. Ayez des attentes réalistes, y compris pour vos propres finances, et considérez la réalisation de l'indépendance financière comme un processus. Ne vous laissez pas décourager par le fait que certains y parviennent plus facilement que d'autres, alors que d'autres encore n'ont pas besoin de s'efforcer d'atteindre la liberté financière en raison de divers facteurs externes. Rappelez-vous que la vie d'une personne n'est pas exempte de problèmes. Les choses qui peuvent vous sembler enviables à première vue ne le sont peut-être pas en réalité. Peut-être, au contraire, ne s'agit-il que de la perception que vous en avez ? Bonne route.

Économiser de l'argent

Comme nous l'avons déjà dit, l'épargne est très importante et fondamentale pour atteindre la liberté financière. Grâce à l'épargne, vous pouvez :

Important: Envisagez de vous constituer un « coussin financier ». Il s'agit d'accumuler suffisamment de fonds pour que vous ou l'ensemble de votre ménage puissiez vivre pendant 6 à 12 mois, en supposant que vous n'ayez pas de revenus et que vos dépenses soient stables. Ce coussin financier vous protégera en cas de crise ou de perte soudaine d'emploi. N'oubliez pas que les fonds du coussin financier doivent être aussi liquides que possible - il doit s'agir d'espèces ou d'instruments dont la valeur n'est pas sujette à des fluctuations importantes et qui peuvent être facilement monétisés et utilisés en cas de besoin (par exemple, des obligations, des dépôts bancaires, etc.). Ne conviennent pas en particulier les actions, les crypto-monnaies, les métaux précieux, les œuvres d'art, les objets de collection ou les biens immobiliers. Envoyez simplement de l'argent sur votre compte d'épargne et n'y touchez pas.

Investir l'épargne

Lorsqu'il s'agit de construire l'indépendance financière, l'épargne est, comme nous l'avons dit, essentielle. Mais les investissements sont également très importants, car ils permettent d'éviter que l'inflation ne détruise la valeur de votre épargne au fil des années et des décennies. Examinons les aspects de l'épargne et de l'investissement qui peuvent vous aider.

Obligations

En investissant dans des obligations, le risque est faible. En fait, les obligations sont une forme de prêt pour lequel vous recevez une certaine prime (rendement), après une certaine période de temps. En règle générale, les obligations ne sont pas utilisées pour s'enrichir, car elles constituent une forme sûre de placement du capital dans un contexte d'inflation élevée. Lorsque les taux d'intérêt des banques centrales sont plus élevés, les obligations offrent aux investisseurs des rendements plus attrayants, et lorsque les taux d'intérêt sont bas, les rendements obligataires ont tendance à baisser. Avec les obligations, vous ne deviendrez peut-être pas riche, mais vous pouvez stocker un capital important sans trop de stress. Dans un environnement favorable, vous pouvez même obtenir un rendement réel supérieur au taux d'inflation.

Actions

Sur le long terme, les actions ont été jusqu'à présent une source de rendement presque inégalée. Le monde entier ou presque connaît des entreprises comme Apple, Microsoft, Coca-Cola, McDonald's et Nvidia. Les grandes entreprises sont généralement suivies par de grands produits acclamés par les consommateurs. Les actions de sociétés rentables peuvent, à long terme, conduire à des augmentations significatives du portefeuille et à des revenus de dividendes plus élevés. Le vrai dilemme est de savoir comment les sélectionner et à quel moment les acheter. Lorsque le marché est convaincu de l'avenir radieux d'une entreprise donnée, les actions commencent à offrir une prime de risque de plus en plus modeste, et nous pouvons avoir affaire à ce que l'on appelle une bulle spéculative.

Dans de nombreux cas, les investissements conduisent à des pertes, et le marché boursier est en grande partie un jeu d'émotions qui façonne les prix des actions. La spéculation (comme les enchères) se poursuit chaque jour mais, comme le dit Charlie Munger, à long terme, le marché « est une machine à peser ». Les entreprises dotées d'excellents modèles d'entreprise, d'avantages concurrentiels et d'une gestion efficace peuvent générer des rendements significatifs pour les actionnaires. Toutefois, la volatilité est une composante du marché boursier et si un investisseur n'a pas la capacité de supporter des fluctuations importantes de la valeur de ses avoirs, il devrait peut-être envisager d'autres solutions que les actions.

Fonds négociés en bourse (ETF)

Sur le long terme, une part importante des entreprises a fini par s'effondrer et n'a pas été en mesure de surmonter les difficultés, ce qui a entraîné une baisse considérable du cours des actions. Il est vrai, après tout, que le pourcentage de « gagnants » potentiels sur le marché est limité. Au fil des ans, Wall Street a assisté aux succès spectaculaires et aux effondrements spectaculaires de nombreux fonds communs de placement, gérés activement par des professionnels.

Ces observations ont finalement conduit John Bogle, fondateur de Vanguard, à créer le premier fonds indiciel qui suit les cours des 500 plus grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis, sociétés qui composent l'indice S&P 500.

Au fil des décennies, les rendements du fonds passif suivant les actions du S&P 500 ont dépassé les attentes et se sont avérés supérieurs au rendement moyen de nombreux professionnels. Depuis lors, les investisseurs ont pu acheter des parts d'ETF qui offrent une exposition diversifiée à des indices tels que le S&P500 ou le populaire Nasdaq 100. Ces fonds offrent une exposition à la performance de plusieurs centaines d'actions à la fois, ce qui les met à l'abri des défaillances des entreprises individuelles.

De plus, les actions de certaines sociétés sont régulièrement retirées des ETF sur le S&P500 ou le Nasdaq 100. Elles sont remplacées par de nouvelles qui répondent aux critères de l'indice. De cette manière, l'indice se « met à jour » au fil des décennies. Les ETF offrent également une exposition au marché boursier mondial, aux actions chinoises et à celles des « marchés émergents », à l'exclusion de l'économie américaine ou de l'Europe elle-même.

N'oubliez pas que, même si le risque est moindre que celui de spéculer sur l'avenir d'une seule entreprise, tout investisseur doit être conscient que même l'investissement dans les ETF est également risqué. L'avenir est inconnu et une performance « juste moyenne » ne garantit pas des rendements supérieurs et peut également entraîner des pertes financières. Il arrive que l'ensemble du marché boursier connaisse une baisse et que les valorisations des actions du S&P 500 et d'autres indices chutent de manière significative, ce qui oblige certains investisseurs à liquider leurs paris et à vendre des actifs.

Trading

Lorsque vos connaissances sont suffisantes et que vous voyez comment vous réagissez aux fluctuations importantes de votre portefeuille, vous pouvez essayer d'engager une partie de votre portefeuille dans des stratégies plus risquées et spéculatives à court terme.

Vous pouvez vous appuyer sur des phénomènes tels que la saisonnalité de certains marchés (par exemple le gaz naturel) ou des phénomènes psychologiques (moments d'euphorie et de panique sur les marchés). N'oubliez pas que le trading est une stratégie extrêmement risquée qui peut vous apporter des gains importants mais aussi des pertes totales et irréversibles.

Vous ne devez pas faire de la spéculation le fondement de votre indépendance financière à long terme, car le trading est soumis à une forte composante d'événements aléatoires et imprévisibles qui influencent le résultat. Vous pouvez l'utiliser pour prendre conscience de vos propres émotions et réactions, pour comprendre le fonctionnement du hasard et l'importance de la répétabilité.

Les prix des actifs sur les marchés financiers fluctuent chaque jour, et il est très difficile de distinguer un jeu correct d'une coïncidence chanceuse qui a simplement permis à un trader de gagner de l'argent. Et inversement, il est difficile de distinguer une erreur d'une simple « malchance ».

L'essentiel est donc d'obtenir des performances répétées et un avantage constant sur le marché, ce qui signifie que le trader a développé un mécanisme lui permettant de contrôler des émotions telles que l'avidité et la peur, et qu'il est capable de rendre ses stratégies répétables.

N'oubliez pas que subir des pertes sur le marché est en général une composante inévitable du parcours sur les marchés financiers. Apprenez-en et soyez ouvert à toutes les leçons que le marché vous apprendra.

L'investissement est un moyen dynamique d'accroître votre patrimoine et de préserver votre avenir financier, ainsi qu'une approche efficace pour épargner de l'argent. Ce processus fait fructifier votre argent au fil du temps au lieu de le laisser dormir sur un compte d'épargne. Pour optimiser votre réussite, familiarisez-vous avec les principes de base de l'investissement, tels que la répartition des actifs, la diversification, l'excès de confiance et l'aspect émotionnel de la prise de décision.

Rappelez-vous que tant que l'avenir est inconnu, il est risqué de spéculer à son sujet. En particulier, risquer de l'argent dont vous avez besoin ou que vous ne pouvez pas perdre peut être une leçon catastrophique. On peut l'éviter en gérant le risque et en investissant seulement le montant d'argent que l'on peut perdre et s'en sortir. En outre, investir trop d'argent peut provoquer des réactions psychologiques excessives (panique et euphorie) et alimenter des biais cognitifs.

Allocation d'actifs

La répartition des actifs entre différents types d'investissement est un élément clé de la construction d'un portefeuille solide. La répartition de vos investissements entre les actions, les obligations et les autres actifs vous aide à trouver un équilibre entre le risque et le rendement, en maintenant l'alignement de votre portefeuille sur votre tolérance au risque et vos objectifs financiers.

Par exemple, un jeune investisseur ayant une plus grande tolérance au risque peut choisir une répartition plus agressive, avec un pourcentage plus élevé de son portefeuille en actions. À l'inverse, un investisseur plus âgé, proche de la retraite, optera pour une répartition plus prudente, privilégiant les obligations et d'autres investissements moins risqués. Adapter la répartition de vos actifs à vos besoins individuels peut vous aider à maximiser la performance de votre portefeuille tout en minimisant le risque.

La diversification

La diversification est un autre aspect essentiel de la construction d'un portefeuille d'investissement solide. Elle consiste à répartir vos investissements entre différents instruments financiers, classes d'actifs ou secteurs du marché afin d'atténuer le risque et de réduire l'impact d'un seul investissement sur la performance globale de votre portefeuille.

En détenant une variété d'investissements, y compris des actions, des obligations et d'autres actifs, la diversification peut réduire la volatilité et augmenter le potentiel de rendement à long terme. Cette approche, qui consiste à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, peut vous aider à vous protéger contre les pertes potentielles et à faire en sorte que vos investissements soient mieux positionnés pour faire face aux hausses et aux baisses du marché.

Excès de confiance

L'excès de confiance est une erreur d'investissement courante qui peut conduire à de mauvaises décisions et à des pertes financières. Voici quelques signes d'un excès de confiance

Croire que ses capacités sont supérieures à celles des autres

Négliger les risques potentiels

Prendre trop de risques

Prendre de mauvaises décisions d'investissement

Il est important d'être conscient de ces signes et d'aborder l'investissement avec un esprit équilibré et réaliste.

Pour éviter l'excès de confiance, gardez une perspective équilibrée, reconnaissez vos propres préjugés et fondez vos décisions d'investissement sur des faits et des données plutôt que sur des émotions.

Biais émotionnel

La prise de décision basée sur les émotions est une autre erreur d'investissement courante qui peut avoir un impact négatif sur la performance de votre investissement. Laisser les émotions influencer vos décisions d'investissement peut conduire à des choix impulsifs et irrationnels, qui se traduisent souvent par des pertes financières. Pour éviter les prises de décision émotionnelles, adoptez une approche d'investissement disciplinée, concentrez-vous sur des objectifs à long terme et fondez vos décisions sur des données et des analyses objectives.

Stratégies d'investissement

Le choix d'une stratégie d'investissement appropriée est essentiel pour obtenir un succès à long terme. L'investissement actif et l'investissement passif sont deux approches clés. L'investissement actif implique une gestion pratique de votre portefeuille, la recherche et la sélection d'investissements individuels pour maximiser les rendements. Si cette approche permet d'obtenir des rendements plus élevés, elle nécessite plus de temps et d'efforts et ne permet pas toujours d'obtenir des résultats supérieurs à ceux du marché.

En revanche, l'investissement passif s'appuie sur des investissements qui suivent le marché, comme les fonds indiciels, pour générer des rendements qui correspondent à ceux du marché dans son ensemble. Cette approche implique généralement des frais moins élevés et un investissement en temps moins important, mais elle n'est pas toujours plus performante que les stratégies actives. La meilleure approche dépend de votre style de vie, de votre budget, de votre tolérance au risque et de vos intérêts.

Catalyseurs de réussite

Il existe des catalyseurs non évidents qui peuvent vous rapprocher de l'indépendance financière. Nous en citerons cinq ci-dessous. La finance n'est pas qu'une question de biens matériels.

Entourez-vous de personnes positives qui vous motivent à agir

Vous pouvez réduire les amitiés toxiques et l'influence des personnes dont les commentaires et le comportement nuisent à vos objectifs en limitant vos contacts ou en prenant vos distances par rapport à leurs commentaires. Cela ne signifie pas que vous devez renoncer à vos proches, mais il est important que vous trouviez des personnes qui présentent un point de vue alternatif et positif.

Agissez comme si vous vouliez donner l'exemple aux autres par vos choix et votre discipline

Peut-être qu'au lieu de céder aux critiques, vous pourriez y trouver de la motivation et montrer à tout le monde qu'ils ont tort ?

Entretenez des amitiés et des contacts étroits avec des personnes dignes de confiance, qui vous aideront dans les moments difficiles (il y en a forcément dans la vie).

Si vous vous entourez de personnes proches, elles vous aideront certainement dans les moments très difficiles. Faites attention aux amitiés que vous n'avez pas nouées pour des raisons financières.

Restez motivé pour agir en vous fixant des objectifs et en croyant au pouvoir causal de vos propres capacités

Se fixer des objectifs réalistes et réalisables et croire que l'on est capable de les atteindre constitue la base d'une action continue.

Privilégiez la discipline à la motivation - tout le monde connaît des moments de baisse de motivation, mais la discipline vous permettra de rester sur la bonne voie.

Les crises arrivent à tout le monde, mais ce qui distingue les professionnels des personnes qui ont réussi à se hisser au sommet de leurs capacités, c'est de séparer le « niveau de motivation » de votre action. Ne faites pas dépendre ce que vous faites de ce que vous ressentez sur le moment. Développez la discipline nécessaire pour vous imposer dans les moments clés.

Soyez reconnaissant pour ce que vous avez et apprenez à en profiter (après tout, tout se passe dans l'« éternel présent »).

Ne soyez pas obsédé et ne vivez pas éternellement dans « l'ombre de vos propres rêves ». Appréciez le chemin que vous pouvez emprunter pour atteindre l'indépendance financière.

