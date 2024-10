Comment économiser de l'argent tous les mois : Conseils pratiques

Temps de lecture: 15 minute(s)

Il n'est peut-être pas facile d'économiser régulièrement de l'argent, mais cela en vaut réellement la peine. La liberté financière est presque impossible sans habitudes financières appropriées. Il n'est jamais trop tard pour commencer à épargner. Comment y parvenir efficacement et régulièrement sans sacrifier son bonheur et sa qualité de vie ? Découvrons-le.

Certains associent les économies d'argent à des sacrifices et à une diminution de la satisfaction personnelle. Pourtant, il est possible de réduire ou d'éliminer de nombreux coûts du quotidien sans pour autant renoncer à des vacances, à une voiture ou à de nouvelles chaussures. L'essentiel est de respecter quelques règles et de réduire la dépense inutile en général. Cela a un impact positif sur l'ensemble de la planète, et pas seulement sur l'état de votre porte-monnaie. En contrôlant vos dépenses, vous pouvez vous constituer un matelas financier qui vous donnera une certaine sécurité financière dans la vie. Vous ne serez pas non plus totalement dépendant de votre emploi ou de votre situation de vie actuelle. Vous pourrez négocier des taux plus élevés ou changer d'emploi sans craindre pour votre stabilité et vos ressources.

Comme vous pouvez le constater, l'épargne n'est pas seulement synonyme d'argent excédentaire. Elle peut apporter un aspect positif sous la forme de sentiments de liberté et d'indépendance. Elle constitue également une base pour entrer dans le monde des investissements. Dans ce court article, vous apprendrez ce que vous pouvez améliorer et comment changer vos finances et votre état d'esprit pour vous permettre de commencer à épargner. En adoptant quelques conseils pour économiser de l'argent, vous serez en mesure d'atteindre vos objectifs financiers. Et profiter d'un avenir plus sûr, seul ou en famille. Embarquons ensemble sur le chemin de la liberté financière !

Économiser de l'argent - quel est l'objectif ?

Bien entendu, épargner signifie ne pas dépenser (de manière précise ou non) une partie de ses revenus et la conserver sous forme d'espèce ou d'autres actifs facilement convertibles en argent liquide (obligations, dépôts, actions, etc.). Les raisons d'épargner peuvent être variées. À des fins d'analyse, nous pouvons les classer en deux catégories :

1. Interne (résultant de croyances, de rêves et d'objectifs)

2. Externe (résultant de dépenses courantes et couvrant des obligations financières à venir)

Toutefois, si l'on examine ces deux raisons apparemment indépendantes pour lesquelles les gens choisissent d'épargner, nous pouvons observer :

Si la personne X épargne pour des raisons intrinsèques, elle le fait probablement de manière régulière, sur une longue période, et accorde à l'épargne une certaine priorité (dont dépend, par exemple, le confort psychologique que procure le sentiment d'indépendance financière). De cette manière, elle constitue régulièrement une certaine somme sécurisée qu'elle pourra utiliser à l'avenir.

Si la personne Y n'épargne pas pour des raisons personnelles, c'est généralement parce qu'elle n'en a pas conscience. Certaines personnes pensent également que les revenus qu'elles génèrent sont trop faibles pour commencer à épargner. Dans ce cas, ces personnes ne prennent pas le temps d'analyser soigneusement leurs options. De plus, elles se découragent en estimant que l'épargne mensuelle est trop faible au départ. Cela semble être une grave erreur car, dans une perspective à long terme, un montant assez important peut être accumulé au fil des décennies grâce à l'épargne. Une personne qui ne ressent pas le besoin intérieur d'épargner a peu de chances d'avoir des fonds garantis pour l'avenir.

La conclusion est que si le besoin d'épargner varie d'une personne à l'autre, la personne X comme la personne Y est confrontée à des situations extérieures qui échappent souvent à son contrôle et qui l'obligent à prendre des mesures et à engager des dépenses. En règle générale, si la personne Y n'a pas prévu un tel événement en amont, elle devra recourir au crédit (ce qui génère des coûts supplémentaires) ou ne sera pas en mesure de relever les défis.

Tout le monde est confronté à des situations qui peuvent exiger une certaine somme d'argent. Il peut s'agir d'accidents fortuits ou de situations que l'on peut prévoir longtemps à l'avance, comme l'éducation des enfants, les mariages et la retraite. D'autres choses que nous pouvons prévoir avec une probabilité relativement élevée sont, par exemple, les réparations ou remplacements coûteux d'une voiture ou les rendez-vous chez le dentiste. Nous en concluons donc que l'épargne est dans l'intérêt de tous. Plus encore dans l'intérêt des personnes qui n'ont pas encore acquis le besoin interne d'épargner un certain pourcentage qu'elles reçoivent au quotidien.

Économiser de l'argent est:

Un comfort mental

Une indépendance financière accrue

Un sentiment de sécurité accru

Un avenir plus sûr pour vous et votre famille

Une possibilité de couvrir des dépenses aléatoires sans risque de crédit

La perspective d'une vie prospère à la retraite et la possibilité de réaliser ses rêves

IMPORTANT : L'épargne n'est qu'une des nombreuses facettes de la stabilité financière. L'argent liquide sur le long terme n'offre pas d'avantages comparables à ceux d'un investissement durable réussi ou d'une augmentation de revenus, mais l'épargne constitue l'élément fondamental de ces deux investissements.

Matelas financier

Nombreux sont ceux qui ont certainement entendu parler d'un " matelas financier ". En résumé, il s'agit d'une somme d'argent épargnée qui permet de couvrir les dépenses courantes dans le cas où une personne, mais également un ménage, ne perçoit plus de revenus. Son objectif est également de garantir une certaine sécurité en cas de crise ou de perte d'emploi.

Certains estiment, de manière prudente, qu'un tel coussin financier devrait assurer une sécurité financière pour environ 12 mois de dépenses mensuelles - sans diminution de la qualité de vie. D'autres estiment que 6 mois sont déjà amplement suffisants, et les épargnants "extrêmes" estiment que le matelas financier devrait assurer un minimum de 24 mois d'existence dans une situation de revenus nuls.

Pour calculer le montant que vous devez accumuler dans un coussin financier, vous devez connaître le coût de la vie mensuel - le vôtre ou celui de votre famille. En fonction de ces éléments, vous pourrez estimer le montant à épargner pour constituer un matelas financier, en prévision de périodes incertaines. En supposant que les dépenses mensuelles d'une famille de quatre personnes s'élèvent à environ 10 000 GBP, nous pouvons conclure que la valeur de départ pour les périodes de 6, 12 et 24 mois s'élèvera probablement à 60 000, 120 000 ou 240 000 GBP.

Matelas financier - les règles de base

En règle générale, l'argent accumulé grâce à ce matelas financier ne doit être dépensé uniquement en cas de besoin.Il s'agit de votre "fonds d'urgence", ne l'oubliez pas.

L'argent conservé avec le matelas financier ne doit pas être détenu sous la forme d'actifs flottants tels que des actions, des parts de fonds communs de placement ou de fonds négociés en bourse ou des crypto-monnaies. Vous devez vous assurer que la valeur de votre matelas financier est fiable et stable.

Ils ne doivent pas non plus être détenus dans des actifs non liquides tels que des biens immobiliers, des montres, des objets d'art ou autres objets de collection. La vente de ces actifs demande du temps et si vous cherchez à obtenir cet argent "tout de suite", il est plus probable que vous les vendiez à des prix inférieurs, ce qui n'est pas souhaitable.

La liquidité et la facilité d'accès aux fonds peuvent être cruciales pour le matelas financier. La valeur de base doit être la monnaie nationale ou un "panier" de devises étrangères. Il peut également s'agir de bons du Trésor facilement négociables afin de conserver la valeur d'achat de l'argent au fil du temps.

10 bonnes habitudes financières

S'il s'agit d'économiser de l'argent tout au long de notre vie, cela signifie qu'il faut développer certaines habitudes qui faciliteront non seulement le processus, mais qui permettront également d'augmenter les montants épargnés et d'atteindre plus rapidement la liberté financière. Ces habitudes peuvent également permettre d'augmenter les montants épargnés et atteindre plus rapidement la liberté financière. Qui plus est, cela peut se faire sans pour autant sacrifier la satisfaction et réduire de manière significative votre niveau de vie. Voici dix exemples d'habitudes.

Analysez soigneusement votre situation financière. Calculez votre revenu en soustrayant les dépenses fixes ainsi que les dettes de votre revenu. Cela vous aidera à déterminer le montant approprié que vous pourrez épargner chaque mois.

Planifiez vos dépenses et anticipez les événements - si vous n'organisez pas votre budget, les événements inattendus de la vie peuvent avoir de graves conséquences. Prévoyez une marge de sécurité suffisante en cas d'augmentation du coût de la vie. Vous pouvez anticiper certains événements, en les intégrant dans votre plan d'épargne.

Enregistrez et évaluez vos dépenses au moins une fois par mois . Au 21e siècle, les applications peuvent s'avérer utiles. De plus, de nombreuses banques et institutions proposent un aperçu détaillé des dépenses mensuelles. Vous pouvez vous en servir pour comprendre vos habitudes et ajuster vos dépenses.

N'achetez pas de choses inutiles . Acheter sous le coup de l'émotion ne fait pas partie des choix réfléchis. Lorsque l'occasion se présente, offrez un cadeau ou faites un don pour aider ceux qui sont dans le besoin. C'est une question de principe : l'achat impulsif n'apporte pas de bénéfices tangibles et ne vous rendra pas plus heureux sur le long terme.

Ne vous laissez pas tromper par les réductions. Ce n'est pas parce qu'une étiquette de -50% ou -80% est accrochée sur un article à prix réduit qu'il faut l'acheter. La dépense reste une dépense, même si l'article est réduit de 90 %. En avez-vous vraiment besoin ?

N'ayez pas peur des articles d'occasion. Les produits d'occasion ne permettent pas seulement d'économiser de l'argent. Une consommation moindre signifie également une pollution moindre et une bonne initiative pour la planète Terre. Si vous devez ou voulez acheter quelque chose, demandez-vous s'il est vraiment utile de payer deux fois plus cher pour un article neuf.

Essayez d'augmenter vos revenus. Épargner est le premier pas vers l'indépendance, mais c'est l'augmentation de vos revenus qui peut être le véritable catalyseur d'un changement financier. N'ayez pas peur de parler d'une augmentation de salaire si vous pensez la mériter. Si vous avez épuisé toutes les possibilités offertes par un emploi, il est peut-être temps d'en accepter un nouveau. Améliorez vos compétences et vos aptitudes afin que les employeurs souhaitent vous récompenser.

En savoir plus sur l'investissement. Épargner de l'argent est la base et une étape importante pour atteindre la liberté financière. Si vous avez réuni suffisamment d'argent et constitué un matelas financier, vous chercherez probablement à augmenter la valeur de votre argent au fil du temps. Prenez soin de vous former et d'en apprendre davantage sur le marché financier - actions, fonds indiciels, ETF, métaux précieux ou immobilier.

Ne vous découragez pas. La base de toute réussite est la régularité. Si vous épargnez ne serait-ce que 5 % de vos revenus et que vous décidez après quelques mois que cela ne sert à rien, vous dépenserez probablement ces fonds pour des produits inutiles qui n'augmenteront pas votre niveau de satisfaction au quotidien. En revanche, si vous épargnez 5 % pendant les 30 ou 40 prochaines années, vous pouvez vous garantir plusieurs années de vie paisible.

Ne vous surmenez pas et ne vous punissez pas. La cohérence repose également sur l'indulgence à l'égard de soi-même. Si, au cours d'un mois ou d'une année, vous n'avez pas épargné autant que vous le souhaitiez, ne vous inquiétez pas. Premièrement, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Deuxièmement, les accidents aléatoires arrivent à tout le monde. Troisièmement, l'année suivante, vous pourrez peut-être épargner deux fois plus. N'oubliez pas que votre objectif est à long terme.

IMPORTANT : Rappelez-vous que l'endettement par carte de crédit est toujours mauvais. N'oubliez pas non plus que des moyens d'économiser rapidement de l'argent se profilent à l'horizon. Vos objectifs d'épargne doivent être réalistes. Les objectifs ne sont pas aussi importants que la motivation constante pour maintenir le cap. Un compte d'épargne peut être utile. Vous pourriez économiser de l'argent pendant des années, voire des décennies, et attendre des résultats à long terme peut être une façon intelligente d'économiser de l'argent. Un acompte ? Il est préférable d'opter pour un paiement au fur et à mesure de l'exécution des travaux, et non avant, afin de rester motivé.

Les 6 étapes pour économiser de l’argent

Pour transformer le processus d'épargne en succès, il faut avant tout de la régularité et de la patience. De nombreux choix ou phénomènes dépendent de la réussite de votre épargne. Il s'agit notamment de la capacité à faire face à des phénomènes rares tels que les crises économiques, la perte d'un emploi, une panne de voiture ou bien une maladie. Les gens estiment que ces phénomènes sont rares parce qu'ils ne se sont jamais produits dans leur vie, mais l'histoire montre qu'il faut toujours se méfier. De plus, votre retraite ou même la carrière de vos enfants peut dépendre de votre capacité à épargner convenablement. Il vaut donc la peine de se protéger. Voici un plan à suivre en 6 étapes.

Déterminez précisément vos objectifs - il vous sera ainsi plus facile de remplacer vos anciennes habitudes par de nouvelles et de vous guider pour atteindre les résultats fixés. N'oubliez pas que vos objectifs doivent vous motiver. La perspective de réparer votre voiture ou de perdre votre emploi ne vous semble pas une motivation suffisante. Pensez plutôt aux rêves que vous pouvez réaliser en économisant de l'argent. Pensez aux endroits que vous pouvez visiter, à l'aide que vous pouvez apporter à vos proches ou à une retraite paisible. Rappelez-vous que vos objectifs à court terme doivent être réalistes et réalisables. La satisfaction est à portée de main.

Budget du ménage - si vous êtes célibataire, vous avez la vie facile. Si ce n'est pas le cas, examinez vos finances avec votre partenaire. Vous pourrez ainsi constater ou améliorer vos dépenses. Il s'agit déjà d'une première étape importante. Vous pouvez utiliser la méthode traditionnelle: une feuille de papier et un stylo ou bien des programmes informatiques et applications. Vous devez également mettre à jour régulièrement la situation financière de votre ménage. Si les banques le font, pourquoi pas vous ?

Dépenses mises à part , l'analyse de votre budget doit avoir des conséquences concrètes. Il s'agit généralement de réduire les dépenses. Par exemple, sur les abonnements inutiles à certains services, les courses (il est peut-être préférable de les faire moins souvent mais plus conséquentes), les restaurants, ou encore les " produits à la mode ".

Remboursez les dettes - les intérêts inutiles des cartes de crédit ou d'autres obligations engendreront des coûts et du stress inutiles.Si vos dettes sont plus importantes que vos ressources actuelles, commencez par les rembourser avant d'épargner. Bien entendu, si vous avez un prêt hypothécaire, incluez-le dans le budget de votre ménage, mais n'oubliez pas que plus vite vous le rembourserez, mieux ce sera. N'ayez pas peur d'ajouter les rentrées d'argent supplémentaires

Aidez-vous à tout planifier - grâce aux nouvelles technologies, il n'est pas nécessaire de vous souvenir de tout et de créer un calendrier complet avec des étapes planifiées. Vous pouvez utiliser des applications et des programmes bancaires qui automatisent les opérations quotidiennes ou les virements sur un compte d'épargne. Cela vous permettra de gagner du temps et de réduire le risque d'oublier quelque chose.

Diversifiez vos sources de revenus - si vous disposez de temps disponible, cela vaut certainement la peine de chercher une source de revenu supplémentaire. Si vous tenez absolument à maintenir votre niveau de vie actuel, un travail supplémentaire, par exemple, peut être entièrement considéré comme de l'épargne. Grâce au télétravail, un travail supplémentaire n'implique pas nécessairement de quitter son domicile.

Important : Il ne faut pas croire que seules les personnes peu fortunées ont des problèmes d'épargne. Le manque d'épargne est également un problème pour les personnes qui ont de gros revenus. La capacité à épargner dépend davantage de conditions psychologiques que de conditions financières. Tout d'abord, la satisfaction générale à l'égard de la vie et le fait de fonctionner dans un environnement convivial facilitent ce processus. Les personnes qui sont moins satisfaites de leur vie peuvent vouloir la compenser par de nouveaux achats. Si les dépenses compulsives deviennent un besoin vital très urgent, il ne faut pas hésiter à consulter un psychologue, qui peut aider par des entretiens ou des thérapies ciblées. Cela peut devenir un problème qu'il ne faut pas sous-estimer.

Liberté financière et investissement

En analysant la notion d'épargne, nous avons observé qu'à long terme, la détention de liquidités n'est pas rentable. Pour quelle raison ? Parce que le pouvoir d'achat de l'argent se dévalue au fil du temps en raison de l'inflation. En pratique, cela signifie que vous pouvez acheter aujourd'hui plus de biens avec 1 000 euros que vous ne pourrez probablement en acheter avec la même somme dans 5, 10 ou 20 ans. Quelles conclusions peut-on en tirer ?

Une étape évidente de l'épargne consiste à débuter l'éducation financière. Celle-ci vous conduira à tirer des conclusions sur votre avenir et vos investissements. Les bons du Trésor peuvent protéger votre capital de l'inflation, mais offrent un rendement relativement faible par rapport à l'inflation.

Avec un capital adéquat déjà épargné et un matelas financier, vous pouvez envisager les risques que vous êtes prêt à prendre pour obtenir des rendements potentiellement nettement supérieurs à l'inflation. N'oubliez pas que votre goût du risque et votre tolérance devraient diminuer à mesure que vous vous rapprochez de la retraite

Dans la partie plus risquée de votre portefeuille, vous pouvez envisager non seulement des métaux précieux ou des biens immobiliers, mais aussi des ETF, ainsi que des actions de sociétés cotées en bourse. Historiquement, ce sont les actions de sociétés et les fonds indiciels qui suivent les indices boursiers tels que le S&P 500 ou le Nasdaq 100 qui ont donné des rendements incomparablement plus élevés, même s'il convient de se rappeler que l'histoire ne doit pas se répéter et que le marché boursier est un endroit risqué.



Les comptes d'épargne sont fondamentaux, mais épargner de l'argent ne garantit pas que la valeur de votre argent se maintiendra sur plusieurs années ou, plus encore, sur plusieurs décennies. Les actions ou les ETF sont très fiables et offrent un large éventail d'opportunités d'investissement. Cependant, elles sont très volatiles, vous devez donc vous demander si vous pouvez supporter des pertes de capital importantes tout en espérant des rendements potentiellement élevés. N'oubliez pas que la formation aux questions financières est essentielle et qu'elle doit faire partie intégrante du processus d'épargne.