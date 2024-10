Le vocabulaire du trading : le guide complet

Le vocabulaire en trading est complexe pour les non-initiés. XTB a condensé pour vous les différents termes les plus utilisés.

Comprendre le vocabulaire du trading est un élément clé pour tout investisseur ou trader souhaitant se lancer avec succès sur les marchés financiers. Que vous soyez débutant ou expérimenté, maîtriser ces termes vous permettra de prendre de bonnes décisions et de développer des stratégies de trading efficaces. Qu’est-ce que le Trading ? Le terme trading désigne les transactions d’achat et de vente d’actifs financiers effectuées par des traders sur divers marchés financiers, y compris en ligne. Parmi ces actifs se trouvent des titres comme les actions, désignant une fraction du capital d'une entreprise, ainsi que des obligations, des monnaies et des matières premières. Certains actifs sont échangés sous forme de produits dérivés, tels que les contrats futurs, les options, les swaps ou les CFD (Contrat pour la Différence), ainsi que sous forme de produits structurés. Le trading est également une discipline enseignée dans les écoles de commerce. Cette discipline met l’accent sur l'analyse technique, la gestion des risques, les opérations de marché et la prévention des délits financiers. Il existe différents types et styles de trading, allant du trading pour compte propre au day trading et au trading de position. Les traders en ligne utilisent des plateformes pour spéculer sur les variations de prix des actifs financiers. Les termes de base du trading Voici les termes les plus couramment utilisés par les traders professionnels, des notions indispensables pour saisir les bases du trading. La position longue : le fait d’acheter un actif dans l'espoir que son prix augmentera.

: le fait d’acheter un actif dans l'espoir que son prix augmentera. La position courte : action de vendre un actif emprunté avec l'intention de le racheter à un prix inférieur. Cela permet de tirer profit d'une baisse de prix. Par exemple, un trader peut vendre à découvert des actions, en anticipant une baisse de leur valeur.

: action de vendre un actif emprunté avec l'intention de le racheter à un prix inférieur. Cela permet de tirer profit d'une baisse de prix. Par exemple, un trader peut vendre à découvert des actions, en anticipant une baisse de leur valeur. Un ordre au marché : il s’agit d’une instruction d'achat ou de vente d'un actif au prix actuel du marché. Ce type d'ordre est exécuté immédiatement au prix en vigueur, ce qui garantit la transaction mais sans contrôle sur le prix exact.

: il s’agit d’une instruction d'achat ou de vente d'un actif au prix actuel du marché. Ce type d'ordre est exécuté immédiatement au prix en vigueur, ce qui garantit la transaction mais sans contrôle sur le prix exact. Le marché haussier (Bull Market) : une période prolongée de hausse des prix des actifs financiers. Dans ce contexte, les investisseurs sont optimistes et anticipent une augmentation continue des prix.

: une période prolongée de hausse des prix des actifs financiers. Dans ce contexte, les investisseurs sont optimistes et anticipent une augmentation continue des prix. Le marché baissier (Bear Market) : une période prolongée de baisse des prix des actifs financiers. À contrario, les investisseurs sont pessimistes et anticipent une diminution continue des prix. Les stratégies de trading et ses concepts clés Les stratégies de trading, comme l’analyse technique et le day trading, sont des éléments pertinents pour anticiper les mouvements de prix et maximiser les opportunités de profit tout en minimisant les risques. Voici leur définition : L’analyse technique : analyse qui consiste à évaluer les mouvements de prix passés et les indicateurs techniques pour prédire les mouvements futurs des prix des actifs financiers. Les traders utilisent des graphiques et des outils techniques pour identifier les tendances et les niveaux de support et de résistance.

: analyse qui consiste à évaluer les mouvements de prix passés et les indicateurs techniques pour prédire les mouvements futurs des prix des actifs financiers. Les traders utilisent des graphiques et des outils techniques pour identifier les tendances et les niveaux de support et de résistance. Le day trading : stratégie qui implique l'achat et la vente d'actifs financiers dans la même journée de trading. Les day traders cherchent à tirer profit des petites fluctuations de prix et clôturent toutes leurs positions avant la fin de la journée pour éviter les risques de nuit.

: stratégie qui implique l'achat et la vente d'actifs financiers dans la même journée de trading. Les day traders cherchent à tirer profit des petites fluctuations de prix et clôturent toutes leurs positions avant la fin de la journée pour éviter les risques de nuit. Un contrat à terme : accord d'achat ou de vente d'un actif sous-jacent à un prix prédéterminé à une date future. Les contrats à terme sont souvent utilisés pour la couverture et la spéculation sur les mouvements de prix des matières premières, des indices boursiers et d'autres actifs financiers. Les produits dérivés et les actifs sous-jacents Ces notions jouent un rôle central dans la spéculation et la couverture sur les marchés financiers mondiaux. Les produits dérivés : instruments financiers dont la valeur est basée sur un actif sous-jacent, comme les actions, les obligations ou les matières premières. Les options et les contrats à terme sont des exemples courants de produits dérivés utilisés pour la couverture et la spéculation.

: instruments financiers dont la valeur est basée sur un actif sous-jacent, comme les actions, les obligations ou les matières premières. Les options et les contrats à terme sont des exemples courants de produits dérivés utilisés pour la couverture et la spéculation. Un actif sous-jacent : actif financier sur lequel repose un produit dérivé. Par exemple, dans un contrat à terme sur le pétrole, le pétrole est l'actif sous-jacent. La terminologie des ordres de trading Les ordres de trading sont utilisés pour gérer les risques et optimiser les stratégies de trading. Un ordre limite : instruction d'achat ou de vente d'un actif à un prix spécifié ou meilleur. Ce type d'ordre offre plus de contrôle sur le prix d'exécution mais peut ne pas être exécuté si le prix du marché n'atteint pas le prix limite.

: instruction d'achat ou de vente d'un actif à un prix spécifié ou meilleur. Ce type d'ordre offre plus de contrôle sur le prix d'exécution mais peut ne pas être exécuté si le prix du marché n'atteint pas le prix limite. Un ordre stop loss : instruction conçue pour limiter les pertes potentielles en vendant un actif lorsqu'il atteint un prix spécifié. Par exemple, un trader peut placer un stop loss pour vendre des actions si leur prix chute de 10 % par rapport à leur prix d'achat. Les concepts avancés du trading Ces concepts permettent aux traders d'explorer des stratégies plus complexes pour augmenter les rendements tout en minimisant les pertes potentielles sur les marchés volatils. L'effet de levier : il permet aux traders de multiplier leur exposition à un actif financier en utilisant une fraction de leur capital. Bien que l'effet de levier puisse augmenter les gains, il augmente également le risque de pertes.

: il permet aux traders de multiplier leur exposition à un actif financier en utilisant une fraction de leur capital. Bien que l'effet de levier puisse augmenter les gains, il augmente également le risque de pertes. Le hedging : stratégie utilisée pour réduire les risques en prenant des positions opposées sur des actifs financiers. Par exemple, un investisseur peut acheter des options de vente pour se protéger contre une baisse potentielle du prix de ses actions.

: stratégie utilisée pour réduire les risques en prenant des positions opposées sur des actifs financiers. Par exemple, un investisseur peut acheter des options de vente pour se protéger contre une baisse potentielle du prix de ses actions. Profit : terme qui signifie réaliser un gain en capital en vendant un actif à un prix supérieur à son prix d'achat ou en clôturant une position courte à un prix inférieur au prix de vente initial. Les marchés et instruments financiers Ces notions fournissent des indications déterminantes sur la performance économique et les opportunités d'investissement à travers le monde. Les indices boursiers : mesures de la performance d'un groupe spécifique d'actions sur un marché boursier. Des exemples courants incluent le S&P 500, le Dow Jones Industrial Average et le CAC 40.

: mesures de la performance d'un groupe spécifique d'actions sur un marché boursier. Des exemples courants incluent le S&P 500, le Dow Jones Industrial Average et le CAC 40. Un instrument financier : un contrat qui représente un actif financier. Les instruments financiers incluent les actions, les obligations, les produits dérivés et les monnaies. Les techniques et les outils de trading Les techniques et outils sont utilisés par les traders pour analyser les tendances du marché et prendre des décisions performantes en temps réel. Un niveau de support : un seuil de prix où l’on observe généralement une augmentation de la demande, ce qui empêche le prix d’un actif de descendre plus bas.

: un seuil de prix où l’on observe généralement une augmentation de la demande, ce qui empêche le prix d’un actif de descendre plus bas. Un niveau de résistance : un seuil de prix au-dessus duquel il est difficile pour le prix d’un actif de monter, car il y a une concentration de l’offre vendeuse à ce niveau.

: un seuil de prix au-dessus duquel il est difficile pour le prix d’un actif de monter, car il y a une concentration de l’offre vendeuse à ce niveau. Des oscillateurs et indicateurs techniques : outils utilisés pour analyser les mouvements de prix et prédire les tendances futures, tels que le RSI (Relative Strength Index), le MACD (Moving Average Convergence Divergence) et les bandes de Bollinger. Maîtriser le vocabulaire du trading est déterminant pour réussir sur les marchés financiers. En comprenant ces concepts clés, vous serez mieux équipé pour développer des stratégies de trading efficaces, analyser les mouvements de prix et optimiser vos décisions d'achat et de vente. Que vous soyez un trader débutant ou expérimenté, investir du temps dans l'apprentissage du jargon du trading vous aidera à atteindre vos objectifs d'investissement. Pour aller encore plus, XTB Academy vous accompagne avec des formations sur le trading qui vous donnent toutes les clés pour ouvrir votre première opération.

