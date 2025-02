Temps de lecture: 20 minute(s)

Comme l’a dit Charlie Munger, investir en bourse est simple, mais pas facile. Aussi, comment fonctionne le marché actions ? En termes simples, c’est le lieu où les investisseurs achètent et vendent des actions d’entreprises. Les cours des actions fluctuent en fonction de l’offre et de la demande, sous l’effet de la réaction des investisseurs aux nouvelles tant positives que négatives, dans des circonstances concrètes et à un moment précis. Tant que l’avenir demeure inconnu, les cours des actions continueront d’évoluer au gré de la conquête de nouveaux secteurs d’activité par de nombreuses sociétés et de la faillite ou de l’oubli de certaines autres, même si ces dernières ont pu avoir le vent en poupe à Wall Street à un moment ou à un autre. Mais, tout investisseur en actions se doit de connaître au moins les bases du fonctionnement du marché actions, et un peu de son histoire. L’histoire ne se répète pas, mais elle « rime », comme l’a dit Mark Twain. Il est essentiel de comprendre comment commencer à investir en actions, l’importance de se fixer des objectifs d’investissement et d’appréhender sa tolérance au risque, en fonction de divers facteurs tels que son caractère, ses besoins ou non de revenu et sa situation personnelle. Cet article vous aidera à comprendre les principes de base : comment se déroulent les transactions, comment les prix sont fixés et quels sont les rôles des différents participants. Vous en apprendrez également sur les bourses et sur la manière dont vous pouvez commencer à investir, en comprenant à la fois le potentiel de hausse et le risque baissier, car un investissement a toujours été et sera toujours risqué.

Points clés

Une action représente une fraction de la propriété d’une entreprise. Il en existe deux types : les actions ordinaires et les actions de préférence, qui répondent à des stratégies d’investissement différentes.

Les bourses facilitent l’achat et la vente de titres, en fournissant de la liquidité, et sont régies par des réglementations visant à protéger les investisseurs.

Le prix, ou cours, des actions est déterminé par la dynamique de l’offre et de la demande, sous l’influence des facteurs économiques, des résultats des entreprises et des événements extérieurs.

Pour les néophytes, investir dans des actions impose des travaux de recherche exhaustifs et une compréhension approfondie. Une stratégie d’investissement plus passive consistant à recourir à des fonds communs, des fonds indiciels et des ETF est souvent recommandée.

Comprendre les bases des marchés actions

Source de l’image : Adobe Stock

Une action représente une fraction de la propriété d’une entreprise. Lorsque vous possédez des actions d’une entreprise, vous détenez ainsi une partie de cette entreprise, ce qui vous confère un droit sur ses actifs et ses bénéfices. Cette participation permet aux actionnaires de prendre part à la croissance et au succès de l’entreprise.

Il en va de même en cas d’échec ou de tendance baissière, lorsque les cours des actions concèdent du terrain. L’investissement en actions consiste ainsi à acheter des actions de sociétés en vue de bénéficier de leur croissance et de leur rentabilité. Qu’il s’agisse d’actions individuelles, ou de fonds indiciels cotés (ETF), investir dans des actions figure au cœur de toute stratégie d’investissement rigoureuse.

Les bulles et krachs boursiers célèbres

Tout au long de l’histoire, les bulles boursières ont captivé et terrassé les investisseurs, et ont souvent entraîné de lourdes pertes financières et de sévères ralentissements économiques. Voici un aperçu de sept des bulles boursières parmi les plus célèbres depuis le 17ème siècle, ainsi que des krachs qui y ont mis un terme.

1. La tulipomanie (années 1630, Pays-Bas)

La bulle : souvent considérée comme la première bulle financière répertoriée, la Tulipomanie est le résultat d’une frénésie spéculative sur les bulbes de tulipes aux Pays-Bas. Les prix se sont envolés car les investisseurs achetaient des bulbes non pas pour les cultiver, mais dans un but purement lucratif.

: souvent considérée comme la première bulle financière répertoriée, la Tulipomanie est le résultat d’une frénésie spéculative sur les bulbes de tulipes aux Pays-Bas. Les prix se sont envolés car les investisseurs achetaient des bulbes non pas pour les cultiver, mais dans un but purement lucratif. Le krach : la bulle a éclaté en 1637, lorsque les acheteurs ont soudainement disparu et ainsi favorisé une chute des prix de plus de 90 % en l’espace de quelques semaines. De nombreux investisseurs ont été ruinés, mais l’impact économique global sur l’économie néerlandaise s’est toutefois révélé relativement limité.

2. La bulle de la Compagnie des Mers du Sud (1720, Angleterre)

La bulle : la Compagnie des Mers du Sud, une société anonyme britannique, s’est vu accorder le monopole du commerce dans les mers du Sud (Amérique du Sud). Le cours de son action a grimpé en flèche grâce à des opérations spéculatives alimentées par des promesses de profits immenses.

: la Compagnie des Mers du Sud, une société anonyme britannique, s’est vu accorder le monopole du commerce dans les mers du Sud (Amérique du Sud). Le cours de son action a grimpé en flèche grâce à des opérations spéculatives alimentées par des promesses de profits immenses. Le krach : la bulle a éclaté à la fin de l’année 1720 lorsqu’il est apparu que les perspectives commerciales de l’entreprise avaient été nettement surestimées. Le krach a anéanti des investisseurs et causé la ruine financière de nombreuses personnes, y compris de personnalités comme Sir Isaac Newton.

3. La bulle de la Compagnie du Mississippi (1720, France)

La bulle : la Compagnie du Mississippi, fondée par John Law, s’est vu confier le contrôle du commerce français en Amérique du Nord. Le cours de son action s’est fortement apprécié lorsque la fièvre spéculative s’est emparée de la France, sous l’effet de l’expansion de la masse monétaire décidée par John Law.

: la Compagnie du Mississippi, fondée par John Law, s’est vu confier le contrôle du commerce français en Amérique du Nord. Le cours de son action s’est fortement apprécié lorsque la fièvre spéculative s’est emparée de la France, sous l’effet de l’expansion de la masse monétaire décidée par John Law. Le krach : la bulle a éclaté lorsque les investisseurs ont perdu confiance, ce qui a conduit à un effondrement de l’action. L’économie française a été gravement touchée et la confiance du public dans le papier-monnaie a été ébranlée pendant des décennies.

4. La « Railway Mania » (1840, Angleterre)

La bulle : la « Railway Mania » a pris la forme d’investissements spéculatifs dans des sociétés de chemin de fer, et ce, de la part d’investisseurs pariant sur une expansion rapide du réseau ferroviaire au Royaume-Uni. Les cours des actions des compagnies ferroviaires se sont envolés au cours de cette période.

: la « Railway Mania » a pris la forme d’investissements spéculatifs dans des sociétés de chemin de fer, et ce, de la part d’investisseurs pariant sur une expansion rapide du réseau ferroviaire au Royaume-Uni. Les cours des actions des compagnies ferroviaires se sont envolés au cours de cette période. Le krach : la bulle a éclaté en 1846 lorsque les coûts de construction ont flambé et que les bénéfices n’ont quant à eux pas été au rendez-vous. De nombreuses compagnies ferroviaires ont fait faillite et les investisseurs ont accusé de lourdes pertes, ce qui a entraîné un ralentissement de l’ensemble de l’économie.

5. La bulle immobilière en Floride (années 1920, États-Unis)

La bulle : le boom foncier en Floride a été marqué par une flambée spéculative des prix de l’immobilier, favorisée par le marketing et une forte demande. Les acheteurs ont été attirés par des promesses de richesse et ont souvent acheté des terrains sans même les avoir vus.

: le boom foncier en Floride a été marqué par une flambée spéculative des prix de l’immobilier, favorisée par le marketing et une forte demande. Les acheteurs ont été attirés par des promesses de richesse et ont souvent acheté des terrains sans même les avoir vus. Le krach : la bulle a éclaté en 1926 lorsqu’une série d’ouragans, conjuguée à la hausse des taux d’intérêt et à la baisse de la demande, a provoqué l’effondrement de la valeur des biens immobiliers. Ce krach a contribué à l’instabilité économique qui a conduit à la Grande dépression.

6. La bulle Internet (fin des années 90 - début des années 2000, échelle mondiale)

La bulle : encouragés par l’enthousiasme suscité par le potentiel de l’internet, les investisseurs ont injecté de l’argent dans les start-ups technologiques et les sociétés internet, propulsant ainsi les valorisations à des niveaux insoutenables en dépit de l’absence de bénéfices ou de modèles économiques pour de nombreuses sociétés.

: encouragés par l’enthousiasme suscité par le potentiel de l’internet, les investisseurs ont injecté de l’argent dans les start-ups technologiques et les sociétés internet, propulsant ainsi les valorisations à des niveaux insoutenables en dépit de l’absence de bénéfices ou de modèles économiques pour de nombreuses sociétés. Le krach : la bulle a éclaté en 2000 lorsque le sentiment des investisseurs a soudainement changé, en entraînant une lourde chute des cours des actions des entreprises technologiques. L’indice NASDAQ a plongé de près de 80 %, réduisant ainsi à néant des milliers de milliards de dollars de capitalisation boursière et entraînant un ralentissement de l’économie mondiale.

7. La bulle immobilière (milieu des années 2000, États-Unis)

La bulle : la bulle immobilière a été favorisée par un crédit facile, l’octroi de prêts hypothécaires à risque (« subprime ») et des investissements spéculatifs dans l’immobilier. Les prix de l’immobilier se sont envolés dans tous les États-Unis, de nombreux acheteurs ayant pensé que les prix allaient continuer d’augmenter indéfiniment.

: la bulle immobilière a été favorisée par un crédit facile, l’octroi de prêts hypothécaires à risque (« subprime ») et des investissements spéculatifs dans l’immobilier. Les prix de l’immobilier se sont envolés dans tous les États-Unis, de nombreux acheteurs ayant pensé que les prix allaient continuer d’augmenter indéfiniment. Le krach : la bulle a éclaté en 2007-2008, lorsque les défauts de paiement des prêts hypothécaires ont explosé en entraînant un effondrement des prix de l’immobilier. La crise financière qui s’en est suivie a provoqué la faillite de nombreuses banques, une récession mondiale et une perte massive de richesses.

Source de l’image : Adobe Stock

Sur les marchés actions, les prix sont principalement déterminés par un processus d’enchères dans le cadre duquel les acheteurs et les vendeurs font des offres d’achat et de vente. Lorsqu’il y a plus d’acheteurs que de vendeurs, les cours des actions augmentent ; inversement, lorsqu’il y a plus de vendeurs que d’acheteurs, les cours baissent. Plus une entreprise est semble-t-il appelée à gagner de l’argent, plus le cours de son action devrait être élevé. Toutefois, il ne s’agit pas d’une règle d’or. En effet, il arrive que les marchés soient inefficients en valorisant des actions de manière insuffisante (crise, corrections et krachs boursiers) ou exagérée (euphorie, bulle).

Cette interaction dynamique de l’offre et de la demande est un aspect fondamental du fonctionnement du marché actions. Dans les scénarios de négociation, le prix offert représente ce que les acheteurs sont prêts à payer, tandis que le prix demandé représente ce que les vendeurs souhaitent recevoir. Lorsque ces deux prix s’alignent, une transaction est exécutée.

La différence entre les cours acheteur et vendeur, appelée la fourchette de prix d’achat/de vente, peut avoir un impact significatif sur les coûts de transaction, en particulier pour les investisseurs actifs. Une fourchette plus étroite indique généralement une plus grande liquidité, tandis qu’une fourchette plus importante suggère une liquidité plus faible.

Les conditions de marché et la volatilité influencent considérablement les cours des actions. En cas de forte volatilité, la fourchette de prix d’achat/de vente s’élargit afin de rémunérer les teneurs de marché pour le risque accru. Des facteurs externes, tels que les indicateurs économiques et les résultats financiers des entreprises, influent également en permanence sur les cours des actions.

Les indices actions

Les indices actions sont des outils précieux pour évaluer la performance de différents groupes d’actions. Ils constituent des points de référence par rapport auxquels les investisseurs peuvent comparer leurs portefeuilles.

L’indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) et l’indice S&P 500 sont deux des indices les plus connus. Le DJIA rend compte des performances de 30 grandes entreprises américaines, tandis que le S&P 500 est représentatif de 500 grandes entreprises américaines, pondérées par leur capitalisation boursière.

Les indices tels que le DJIA et le S&P 500 reflètent l’ensemble des tendances du marché et des conditions économiques. Un autre indice, également très connu, est le Nasdaq 100, qui mesure le sentiment à l’égard des valeurs technologiques. Les indices aident les investisseurs à évaluer les performances globales du marché et à prendre des décisions éclairées.

Les indices aident les investisseurs à évaluer les performances globales du marché et à prendre des décisions éclairées. En outre, les indices peuvent être centrés sur des secteurs ou des industries spécifiques en offrant ainsi des perspectives sur des segments de marché précis. L’utilisation de fonds indiciels ou d’ETF qui répliquent ces indices est un moyen pratique d’obtenir une exposition au marché plus diversifiée ou plus ciblée. Grâce à l’investissement indiciel, les investisseurs peuvent bénéficier de la croissance globale du marché, tout en atténuant les risques liés aux investissements dans différentes actions individuelles.

Les principaux indices asiatiques sont le Hang Seng hongkongais, le Nikkei japonais et le KOSPI sud-coréen. Quant aux indices européens, les plus importants sont l’Euro Stoxx 500, le DAX allemand, le FTSE britannique et le CAC40 français.

Pourquoi les entreprises émettent-elles des actions ?

Les entreprises émettent des actions principalement pour lever des fonds afin de répondre à divers besoins de financement, notamment de la croissance, de la recherche et développement, ou de dépenses opérationnelles. Ce processus, appelé introduction en bourse (ou IPO en anglais), permet à une entreprise de vendre ses actions au public pour la première fois et, ce faisant, de lever d’importants fonds propres presque « gratuitement ». Plus la situation financière et les perspectives d’activité de l’entreprise sont bonnes, plus les chances d’une évolution positive du cours de l’action sont élevées.

Les fonds levés lors d’une introduction en bourse peuvent être déterminants pour la croissance et le développement d’une entreprise. C’est aussi une occasion unique, pour les entreprises, de lever des fonds auprès des investisseurs en bourse (les futurs propriétaires). Certaines entreprises, généralement en mauvaise situation financière, lèvent à nouveau des capitaux en émettant des actions, ce qui est presque toujours un facteur négatif pour la confiance des investisseurs dans la mesure où l’offre d’actions augmente.

Les marchés actions jouent un rôle essentiel dans la facilitation de ce processus de levée de fonds. Ils constituent une plateforme permettant aux entreprises de vendre des actions au grand public et d’accéder à un vaste réservoir d’investisseurs potentiels. L’émission d’actions est souvent privilégiée par les start-ups et les entreprises en croissance, car elle leur évite de s’endetter et de payer des intérêts. L’émission d’actions permet aux entreprises d’attirer un large éventail d’investisseurs, depuis les particuliers jusqu’aux grands fonds institutionnels.

Les facteurs influençant les cours des actions

Source de l’image : Adobe Stock

Les cours des actions sont influencés par de multiples facteurs, tant internes qu’externes. Des indicateurs économiques larges, tels que la croissance du PIB, les taux d’emploi ou les ventes au détail, jouent un rôle important. Les taux d’intérêt, pilotés par les banques centrales, ont également un impact direct sur les prix des actions. La baisse des taux d’intérêt est généralement favorable aux actions en rendant les emprunts moins chers et en favorisant une augmentant des dépenses de consommation.

Les bénéfices des entreprises et les anticipations des entreprises et des marchés constituent l’un des principaux déterminants des cours des actions . Les facteurs propres aux entreprises, notamment les résultats financiers trimestriels et les notations de crédit, donnent une idée globale de l’état de santé et de la stabilité d’une entreprise.

. Les facteurs propres aux entreprises, notamment les résultats financiers trimestriels et les notations de crédit, donnent une idée globale de l’état de santé et de la stabilité d’une entreprise. Les investisseurs suivent de près ces indicateurs pour évaluer les performances et les perspectives d’une entreprise. En outre, l’annonce par une entreprise de nouvelles opérations importantes ou même de changements dans son actionnariat peut avoir une incidence significative sur le cours de son action.

Des facteurs externes tels que l’instabilité politique, les guerres, les catastrophes naturelles et les activités spéculatives peuvent entraîner des fluctuations, généralement à court terme, des prix des actions. Il est essentiel de rester au fait de ces facteurs pour naviguer avec succès sur le marché actions, en particulier pour les investisseurs adoptant une approche à court et moyen terme.

Comprendre les différentes influences sur les cours des actions aide les investisseurs à prendre des décisions éclairées et à développer des stratégies efficaces. Mais, il est important de savoir qu’il existe parfois des facteurs suffisamment favorables ou défavorables pour influer à la hausse ou à la baisse sur les cours des actions des entreprises, même en l’absence de toute nouvelle information publique.

Le rôle des bourses

La bourse est le cœur du marché actions. Elle est la plateforme où les courtiers et les négociateurs achètent et vendent des titres. Ces bourses servent de marchés secondaires, permettant ainsi aux actionnaires existants de négocier leurs actions. Les grands marchés actions comme le New York Stock Exchange (NYSE) et le Nasdaq jouent un rôle central dans la finance mondiale. En dehors de New York, les autres grandes places boursières sont Londres, Francfort, Paris, Tokyo, Hong Kong et Shenzhen.

Les bourses sont régies par des réglementations strictes visant à protéger les investisseurs et à garantir des pratiques commerciales équitables, comme le souligne l’organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers (la « Securities and Exchange Commission », SEC). Cette infrastructure promeut l’éthique et l’égalité en protégeant tous les acteurs du marché. En outre, le marché action a notamment pour principes essentiels d’apporter de la liquidité de façon à permettre aux investisseurs de vendre des actions rapidement et efficacement.

Avec l’avènement des plateformes de négociation électroniques, la dynamique des bourses a évolué en rendant les transactions plus rapides et plus accessibles. Malgré ces progrès, l’objectif premier des bourses demeure inchangé : faciliter l’achat et la vente de titres, en rendant compte des conditions économiques au travers des mouvements de cours des actions sous l’effet de l’évolution des sentiments des investisseurs.

La plus ancienne bourse

La Bourse d’Amsterdam, créée en 1602 par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (VOC), est généralement considérée comme la plus ancienne bourse du monde. Elle a été la première à négocier régulièrement des actions et des obligations et a introduit de nombreuses pratiques financières encore utilisées aujourd’hui, telles que la négociation d’options et la vente à découvert.

Par ailleurs, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (VOC), fondée en 1602, est souvent considérée comme la plus grande entreprise de l’histoire des marchés actions, en termes de capitalisation boursière corrigée de l’inflation. En effet, à son apogée, la VOC était évaluée à plus de 7 900 milliards de dollars en dollars d’aujourd’hui (2024), éclipsant ainsi n’importe quelle entreprise moderne, comme Microsoft, évaluée à 3 400 milliards de dollars. La compagnie s’est vu accorder le monopole du commerce hollandais en Asie et avait notamment pour activités le transport maritime, le commerce des épices et l’établissement d’avant-postes coloniaux.

Ampleur des activités :

La VOC disposait de sa propre armée, de sa propre marine et de ses propres structures administratives, ce qui en faisait un État dans l’État.

Elle dominait les routes commerciales mondiales et jouait un rôle essentiel dans le commerce des épices en contrôlant des produits clés tels que le poivre, la noix de muscade et le clou de girofle.

À son zénith, la VOC employait des dizaines de milliers de travailleurs dans le monde entier, exploitait des centaines de navires et générait d’énormes richesses pour ses investisseurs.

La chute de l’entreprise est revenue à plusieurs facteurs (corruption, concurrence accrue et changements géopolitiques), mais son héritage reste un témoignage du pouvoir des premières multinationales dans la structuration du commerce mondial.

Les actions ordinaires et de préférence

Les actions peuvent être classées en deux catégories principales : les actions ordinaires et les actions de préférence.

Les actions ordinaires sont généralement assorties de droits de vote, ce qui permet aux actionnaires d’influer sur les décisions de l’entreprise, comme l’élection du conseil d’administration. Si les actionnaires ordinaires sont les derniers à être indemnisés en cas de liquidation, ils bénéficient toutefois généralement davantage du potentiel de croissance à long terme de l’entreprise.

Les actions de préférence, quant à elles, offrent des dividendes fixes et une moindre volatilité. Les actionnaires privilégiés reçoivent des dividendes avant les actionnaires ordinaires et sont prioritaires sur les actifs en cas de liquidation. Pour les investisseurs débutants, ces actions prennent souvent la forme d’options accessibles telles que les fonds indiciels et les valeurs blue-chip qui offrent une stabilité et des performances régulières.

Les actions ordinaires et les actions de préférence permettent de détenir une fraction du capital d’une entreprise. Toutefois, elles répondent à des stratégies d’investissement différentes. Les actions ordinaires sont idéales pour les investisseurs qui recherchent une croissance à long terme, tandis que les actions de préférence conviennent à ceux qui désirent bénéficier de revenus stables. Comprendre ces différences peut également être important pour construire un portefeuille diversifié adapté à ses objectifs financiers.

Investir dans les actions lorsque l’on est un investisseur débutant

Un investissement dans des actions peut être envisagé selon différentes approches, dont chacune s’accompagne de ses propres risques et éléments d’appréciation.

L’une des méthodes consiste à sélectionner différentes actions. Appelée « sélection de valeurs » ou « sélection de titres », cette approche est fondée sur l’analyse fondamentale, l’analyse technique et le jugement subjectif. Elle permet d’élaborer une stratégie d’investissement sur mesure, mais nécessite de profondes analyses et connaissances des marchés.

Elle permet d’élaborer une stratégie d’investissement sur mesure, mais nécessite de profondes analyses et connaissances des marchés. À l’inverse, de nombreux investisseurs optent pour des fonds indiciels cotés (ETF) afin de diversifier leur portefeuille. Ces fonds regroupent les capitaux de plusieurs investisseurs pour acheter divers actifs, permettant ainsi de répartir le risque entre les différents investissements. Les fonds indiciels, qui répliquent les performances d’indices actions tels que le S&P 500, sont particulièrement prisés en raison de leur simplicité et de leur rentabilité.

La diversification est un élément essentiel d’une stratégie d’investissement efficace. En répartissant ses investissements entre différentes classes d’actifs et différents secteurs, les investisseurs peuvent atténuer les risques. Les ETF offrent une diversification intégrée, ce qui en fait un choix judicieux et privilégié pour les nouveaux investisseurs.

Les nouveaux investisseurs doivent commencer à investir en ayant une idée claire de leurs objectifs financiers et de leur tolérance au risque. Ils doivent se montrer prudents et ne jamais investir plus que ce qu’ils peuvent se permettre de perdre. L’ouverture d’un compte de courtage et l’étude de diverses options d’investissement, dont les plans d’investissement, peuvent permettre de jeter d’excellentes bases dans le cadre d’une stratégie d’investissement pouvant s’avérer risquée et volatile.

Le ratio risque/performance dans le cadre de l’investissement en actions

Trouver un juste équilibre entre le risque et la performance est un élément fondamental de l’investissement en actions. C’est pourquoi les investisseurs se doivent d’évaluer leur tolérance au risque afin de déterminer les investissements qui leur conviennent. Calculé en divisant le bénéfice net potentiel par la perte maximale possible, le ratio risque/performance est un outil d’évaluation utile. Par exemple, il est extrêmement risqué d’investir dans certaines sociétés fortement endettées (compte tenu du risque de faillite), raison pour laquelle les investisseurs doivent donc exiger une rémunération plus élevée pour investir dans de telles actions.

Les investisseurs professionnels visent souvent un ratio risque/performance d’au moins 1:2, escomptant ainsi gagner 2 dollars pour chaque dollar qu’ils risquent. Cette approche permet de prendre des décisions d’investissement éclairées en équilibrant les performances et les pertes potentielles. Des stratégies telles que les ordres stop-loss permettent de limiter les pertes et de gérer efficacement le risque. Toutefois, en matière d’investissement, la justification fondamentale est primordiale et tout investisseur se doit de ne pas perdre confiance dans le fait qu’il a raison au sujet de l’action qu’il détient, tout simplement parce que le cours de l’action a baissé.

Diversifier ses investissements sur le plan géographique et sectoriel et construire un portefeuille « tout terrain » d’actifs non corrélés, dotés d’un potentiel de croissance, constituent une autre stratégie en vue de gérer les risques et d’améliorer les performances. Les cotisations régulières, également connues sous le nom d’investissement programmé, peuvent aider à atténuer la volatilité des marchés. En comprenant et en gérant les risques, les investisseurs peuvent prendre des décisions plus sûres et plus éclairées. Toutefois, il est impossible d’éviter tout risque en investissant et même les investisseurs réputés et à succès commettent de nombreuses erreurs d’investissement.

Les coûts associés et le suivi du portefeuille

Investir dans des actions implique différents coûts qui peuvent affecter la performance globale. Toutefois, certains courtiers proposent des transactions sans frais. Les fonds communs sont également assortis de ratios de dépenses qui représentent les coûts de gestion du fonds exprimés en pourcentage annuel du total des actifs investis. Les ETF constituent l’alternative la plus courante, avec des coûts généralement beaucoup plus faibles (TFE).

Il est possible de minimiser les coûts en optant pour des courtiers sans frais et des fonds indiciels à faible coût. Comprendre et gérer les coûts associés à tout investissement en actions permet d’améliorer les performances et d’atteindre plus efficacement ses objectifs financiers.

Un suivi régulier de ses investissements permet généralement de s’aligner sur ses objectifs financiers. Toutefois, certains investisseurs ayant une perspective à long terme peuvent même éviter de contrôler en permanence leur portefeuille. Le fait de ne le consulter que quelques fois par an permet d’éviter les vérifications compulsives et les prises de décision émotionnelles.

Synthèse

Comprendre le marché actions est essentiel pour toute personne souhaitant se constituer un patrimoine et s’assurer un avenir financier. Toutefois, le marché est un lieu risqué, sous l’effet de l’extrême volatilité des cours des actions. Qu’il s’agisse de découvrir les différents types d’actions et le rôle des bourses ou de comprendre comment les cours des actions sont déterminés et quels sont les facteurs qui les influencent, ce guide a couvert de manière exhaustive les principes de base du marché actions.

Un investissement dans des actions peut être envisagé selon différentes possibilités, via des actions individuelles ou des fonds communs et des ETF, dont chacune s’accompagne de ses propres avantages et risques. L’investissement actif dans les actions, qui consiste à acheter et à vendre dynamiquement des actions en vue d’exploiter les fluctuations du marché, exige beaucoup de recherche et de temps, et diffère des stratégies d’investissement traditionnelles.

En recourant à des stratégies visant à équilibrer le risque et la performance, en gérant les coûts et en suivant régulièrement leurs investissements, les investisseurs peuvent naviguer efficacement entre les écueils du marché actions. La connaissance et la préparation, ainsi que la conscience du risque, sont essentielles. Il y a une raison pour laquelle les entreprises cotées peuvent être valorisées, en se basant sur les flux de trésorerie futurs actualisés et d’autres mesures financières. Le véritable objectif de tout investisseur devrait être de garantir la croissance de son portefeuille, tout en maîtrisant le risque.