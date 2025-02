Comment identifier et investir dans des entreprises liées à l’espace ?

Temps de lecture: 11 minute(s)

Maintenant que les entreprises privées prennent la tête de l’exploration spatiale, l’investissement dans ce secteur n’est plus réservé aux géants de l’aérospatiale : il est ouvert à tous ceux qui souhaitent participer à la prochaine grande aventure de l’humanité. Mais, qui dit performances élevées dit également risques élevés. Aussi, afin de naviguer au mieux en ce terrain inconnu, il est essentiel de bien comprendre les entreprises, les technologies et les tendances qui déterminent l’économie de l’espace. Dans ce guide, nous verrons comment investir dans des entreprises liées à l’espace, quels sont les acteurs clés et tout ce que vous vous devez de savoir pour tirer profit de cette opportunité passionnante et unique.

Points clés

Comprendre l’économie spatiale : le secteur spatial comprend les satellites, les services de lancement, l’exploration spatiale et des domaines en devenir tels que le tourisme spatial et l’exploitation minière. Connaître ces domaines aide à identifier les opportunités d’investissement.

Rechercher les acteurs déjà bien établis et les nouveaux entrants : de grandes entreprises comme Boeing et Lockheed Martin sont des acteurs clés. Les investisseurs peuvent également s’intéresser à des entreprises plus modestes et innovantes qui se concentrent sur des technologies de pointe. Toutefois, ces investissements sont beaucoup plus risqués.

Analyser les sources de chiffre d’affaires et l’endettement : privilégiez les entreprises dont le modèle économique est viable, qui tirent des revenus diversifiés des technologies spatiales et qui ont conclu des contrats gouvernementaux ou commerciaux importants. Analysez l’endettement afin de comprendre les risques commerciaux.

: privilégiez les entreprises dont le modèle économique est viable, qui tirent des revenus diversifiés des technologies spatiales et qui ont conclu des contrats gouvernementaux ou commerciaux importants. Analysez l’endettement afin de comprendre les risques commerciaux. Étudier les partenariats et le soutien des pouvoirs publics : la collaboration avec la NASA, l’ESA ou des entreprises privées renforce souvent le potentiel de croissance des entreprises.

: la collaboration avec la NASA, l’ESA ou des entreprises privées renforce souvent le potentiel de croissance des entreprises. Suivre les innovations technologiques : les progrès réalisés dans le domaine des fusées réutilisables, des satellites en orbite basse et de l’exploration de l’espace lointain sont des relais de croissance clés du secteur.

: les progrès réalisés dans le domaine des fusées réutilisables, des satellites en orbite basse et de l’exploration de l’espace lointain sont des relais de croissance clés du secteur. Être attentif aux risques : le secteur implique des exigences de fonds propres élevées, des contraintes réglementaires et de longs délais en matière de retour sur investissement. Tenez compte de ces facteurs dans le cadre de votre stratégie d’investissement.

: le secteur implique des exigences de fonds propres élevées, des contraintes réglementaires et de longs délais en matière de retour sur investissement. Tenez compte de ces facteurs dans le cadre de votre stratégie d’investissement. Mettre à profit les travaux de recherche et les rapports : tenez-vous informé en consultant les rapports et les prévisions d’organisations crédibles telles que Morgan Stanley ou la Space Foundation afin d’identifier les tendances.

L’espace - Futur secteur majeur de l’économie mondiale ?

Source de l’image : Adobe Stock

L’industrie spatiale, autrefois réservée aux agences gouvernementales et à quelques grandes entreprises aérospatiales, se transforme rapidement en l’un des secteurs les plus dynamiques et les plus prometteurs pour l’investissement privé. Grâce aux progrès technologiques et à la baisse des coûts, l’espace apparaît comme la prochaine frontière pour les entreprises, l’innovation et la croissance économique. Avec des applications allant des communications par satellite et du tourisme spatial à l’exploitation minière des astéroïdes et à l’exploration lunaire, l’espace ne consiste plus seulement à atteindre les étoiles, mais aussi à créer de nouvelles opportunités commerciales sur Terre et en dehors.

La dernière frontière n’est plus le domaine exclusif des agences gouvernementales et d’une poignée de géants de l’aérospatiale : l’espace est désormais ouvert aux entreprises et s’apprête à devenir l’une des opportunités d’investissement les plus passionnantes du 21ème siècle. À mesure que les progrès technologiques rendent l’exploration spatiale plus accessible, une nouvelle vague d’entreprises fait son apparition, prête à tirer profit de toutes les possibilités, des alunissages à la fabrication dans l’espace, en passant par l’entretien des satellites.

La perspective de voyages spatiaux à grande vitesse, de missions lunaires commerciales et même de l’exploitation minière d’astéroïdes n’est plus de la science-fiction ; c’est une réalité qui se rapproche rapidement. Pour les investisseurs, la question n’est pas seulement d’atteindre les étoiles, mais d’identifier les prochains grands gagnants de ce secteur dynamique aux enjeux considérables. Contrairement aux valeurs traditionnelles de l’aérospatiale et de la défense, une nouvelle catégorie de sociétés spatiales - souvent nées de la fusion de SPAC (Special Purpose Acquisition Corporation, ou société d’acquisition à vocation spécifique) - ouvrent de nouvelles niches sur ce marché en plein essor.

Nous pouvons tenir pour acquis que, un jour, l’espace sera une activité beaucoup plus importante qu’aujourd’hui, y compris pour les entreprises privées. Pourquoi ? Voici ci-après les éléments de réponse à cette question.

1. Un marché potentiel en expansion

L’économie spatiale mondiale devrait enregistrer une forte une croissance ; selon les estimations, elle pourrait atteindre 1 000 milliards de dollars ou plus d’ici 2040. Cette croissance est favorisée par la demande sans cesse grandissante de services par satellite, tels que la connectivité internet mondiale, l’observation de la Terre et l’analyse de données, qui apportent leur pierre au bon fonctionnement d’un large éventail d’industries allant de l’agriculture à la défense.

2. La baisse des coûts de lancement

Les progrès de la technologie des fusées et l’ascension d’entreprises spatiales privées comme SpaceX ont considérablement réduit le coût du lancement de charges utiles dans l’espace. Les fusées réutilisables et les engins spatiaux plus petits et plus efficaces rendent l’accès à l’espace plus abordable pour les entreprises, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles activités commerciales dont le coût était auparavant prohibitif.

3. La commercialisation de l’infrastructure spatiale

La commercialisation des stations spatiales, des bases lunaires et des services sur orbite crée un nouveau marché où les entreprises peuvent développer, fabriquer et entretenir des biens spatiaux. Du tourisme spatial aux laboratoires de recherche en orbite, les opportunités commerciales s’étendent au-delà des seules opérations satellitaires traditionnelles.

4. Le soutien des pouvoirs publics et les partenariats

Les gouvernements du monde entier s’associent de plus en plus à des entreprises privées pour concrétiser leurs ambitions spatiales, en fournissant des financements, des contrats et un soutien réglementaire. Le programme Artemis de la NASA, qui vise à ramener des hommes sur la Lune, fait largement appel à des entrepreneurs privés, ce qui illustre le rôle essentiel des acteurs commerciaux dans l’avenir de l’exploration spatiale.

5. Les applications spatiales émergentes

Au-delà des satellites et des fusées, l’espace offre un potentiel pour des applications innovantes telles que l’exploitation minière des astéroïdes, la fabrication dans l’espace et l’énergie solaire spatiale. Tant risquées que potentiellement rémunératrices, ces opportunités pourraient redéfinir l’extraction des ressources, la production d’énergie et les chaînes d’approvisionnement, en faisant de l’espace un vecteur essentiel de la croissance économique future.

Important : L’industrie spatiale en étant à ses débuts (de nombreuses personnes doutent même de ses perspectives), les entreprises privées ne sont pas à l’abri de problèmes majeurs et de perturbations potentielles. En particulier, elles ont recours au financement par l’emprunt, à l’instar des SPAC telles que Redwire, Momentous, RocketLab ou Intuitive Machines. Le cas de la chute du cours de l’action de Virgin Galactic entre 2021 et 2024, ainsi que la faillite de Virgin Orbit démontrent qu’investir dans l’espace peut être extrêmement risqué. En particulier dans ce que l’on appelle les petites capitalisations. Certains investisseurs plus prudents peuvent se tourner vers des entreprises telles que Heico, TransDigm, Hexcel ou même Leidos, dont les situations financières sont bien meilleures et dont les activités sont matures et « éprouvées ».

L’espace est une frontière commerciale en plein essor : l’économie spatiale mondiale devrait peser plus de 1 000 milliards de dollars au cours des prochaines décennies, portée par les innovations dans le domaine des communications par satellite, de l’exploration lunaire et des voyages commerciaux dans l’espace.

: l’économie spatiale mondiale devrait peser plus de 1 000 milliards de dollars au cours des prochaines décennies, portée par les innovations dans le domaine des communications par satellite, de l’exploration lunaire et des voyages commerciaux dans l’espace. Les progrès technologiques réduisent les barrières à l’entrée : la réduction spectaculaire des coûts de lancement, grâce aux fusées réutilisables et à la technologie miniaturisée, rend l’espace plus accessible aux entreprises privées et ouvre de nouvelles perspectives commerciales.

: la réduction spectaculaire des coûts de lancement, grâce aux fusées réutilisables et à la technologie miniaturisée, rend l’espace plus accessible aux entreprises privées et ouvre de nouvelles perspectives commerciales. De nouvelles entreprises spatiales bouleversent l’industrie : si les géants traditionnels de l’aérospatiale jouent toujours un rôle, des entreprises comme Intuitive Machines, Momentus et Redwire redéfinissent l’exploration spatiale grâce à des services innovants tels que les alunissages, la logistique dans l’espace et la fabrication orbitale.

: si les géants traditionnels de l’aérospatiale jouent toujours un rôle, des entreprises comme Intuitive Machines, Momentus et Redwire redéfinissent l’exploration spatiale grâce à des services innovants tels que les alunissages, la logistique dans l’espace et la fabrication orbitale. Un risque élevé et une rémunération potentielle élevée : investir dans les valeurs spatiales peut être très rémunérateur, mais comporte aussi des risques, en raison notamment des défis technologiques, des contraintes réglementaires et de la nécessité de lourds investissements.

: investir dans les valeurs spatiales peut être très rémunérateur, mais comporte aussi des risques, en raison notamment des défis technologiques, des contraintes réglementaires et de la nécessité de lourds investissements. Les partenariats gouvernementaux renforcent la crédibilité : nombre de ces nouvelles entreprises spatiales travaillent en étroite collaboration avec des agences gouvernementales telles que la NASA, via des contrats et des financements qui valident leurs modèles économiques et leur apportent un soutien financier crucial.

: nombre de ces nouvelles entreprises spatiales travaillent en étroite collaboration avec des agences gouvernementales telles que la NASA, via des contrats et des financements qui valident leurs modèles économiques et leur apportent un soutien financier crucial. Les SPAC donnent accès aux investissements spatiaux : l’essor des SPAC a permis aux entreprises spatiales privées d’accéder rapidement aux marchés publics, offrant ainsi aux investisseurs la possibilité de contribuer au financement de technologies de pointe qui leur étaient auparavant inaccessibles.

: l’essor des SPAC a permis aux entreprises spatiales privées d’accéder rapidement aux marchés publics, offrant ainsi aux investisseurs la possibilité de contribuer au financement de technologies de pointe qui leur étaient auparavant inaccessibles. Des opportunités diverses au-delà des marchés traditionnels : de l’entretien des satellites à la fabrication dans l’espace en passant par l’infrastructure lunaire, les entreprises spatiales exploitent diverses sources de revenus qui vont au-delà des communications par satellite traditionnelles.

: de l’entretien des satellites à la fabrication dans l’espace en passant par l’infrastructure lunaire, les entreprises spatiales exploitent diverses sources de revenus qui vont au-delà des communications par satellite traditionnelles. Les applications spatiales grand public se développent : au-delà des fusées et des satellites, les entreprises explorent de nouvelles opportunités pour les consommateurs, telles que le tourisme spatial, l’exploitation minière des astéroïdes et peut-être même les centres de données basés dans l’espace.

: au-delà des fusées et des satellites, les entreprises explorent de nouvelles opportunités pour les consommateurs, telles que le tourisme spatial, l’exploitation minière des astéroïdes et peut-être même les centres de données basés dans l’espace. Le suivi du paysage concurrentiel : l’industrie spatiale est très compétitive, avec de nouveaux entrants et des avancées technologiques qui transforment en permanence le marché. Les investisseurs se doivent de se tenir au fait des évolutions et des dynamiques changeantes.

: l’industrie spatiale est très compétitive, avec de nouveaux entrants et des avancées technologiques qui transforment en permanence le marché. Les investisseurs se doivent de se tenir au fait des évolutions et des dynamiques changeantes. Un investissement dans l’espace nécessite une vision à long terme : l’espace est une frontière au potentiel immense, mais aussi aux échéances lointaines. Les investisseurs doivent être prêts à accepter de la volatilité et l’éventualité de revers, tout en gardant à l’esprit que la trajectoire de croissance de ce secteur révolutionnaire s’inscrit résolument dans une perspective à long terme.

Comme on peut le constater, les débuts de SPAC comme Redwire, Momentous ou Intuitive Machines ont été extrêmement difficiles en 2021. La Fed a relevé ses taux d’intérêt au cours de l’année 2022, ce qui a pesé sur les valorisations et les entreprises, lesquelles ne généraient alors pas de flux de trésorerie positifs. Il n’est pas facile d’investir dans des entreprises spatiales, en prévision d’un futur « boom de l’espace » toujours possible. Veuillez ne pas oublier que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Source : XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Les entreprises à même de bénéficier du boom spatial

Si les géants traditionnels de l’aérospatiale et de la défense tels que Boeing, Lockheed Martin et Northrop Grumman joueront sans aucun doute un rôle important, une nouvelle vague d’entreprises - dont beaucoup sont issues de fusions de SPAC - sont à l’avant-garde des marchés de niche dans le secteur spatial. Voici quelques-unes des entreprises qui pourraient bénéficier de la commercialisation grandissante de l’espace.

1. Intuitive Machines (LUNR)

Intuitive Machines est un leader dans les services lunaires, dont les atterrisseurs et les systèmes robotiques pour les missions lunaires. En tant qu’acteur clé du programme Artemis de la NASA, l’entreprise a pour objectif de livrer des charges utiles sur la surface lunaire, en exploitant les opportunités liées à l’exploration, à l’exploitation minière et à la recherche sur la Lune.

2. Momentus Inc. (MNTS)

Momentus fournit des solutions de transport dans l’espace et d’entretien de satellites, offrant ainsi la livraison du dernier kilomètre vers diverses orbites. La technologie de propulsion de l’entreprise pourrait révolutionner la manière dont les satellites sont positionnés, entretenus et mis hors service, rendant de ce fait les opérations spatiales plus efficaces et plus rentables.

3. Redwire Corporation (RDW)

Redwire est un fournisseur clé d’infrastructures spatiales, notamment de capteurs avancés, de composants et de technologies de fabrication sur orbite. Les capacités d’impression 3D de Redwire dans l’espace sont particulièrement remarquables car elles permettent de construire des composants directement en orbite, ce qui pourrait réduire considérablement le coût et la complexité des futures missions spatiales.

4. Virgin Galactic (SPCE)

Virgin Galactic est l’une des sociétés les plus connues du tourisme spatial. Elle vise à rendre les vols suborbitaux accessibles aux clients payants. Mais, au-delà du tourisme, la société explore également les voyages à grande vitesse de point à point, se positionnant comme un leader dans le domaine des vols habités commerciaux.

5. Astra Space (ASTR)

Astra st spécialisée dans les lancements fréquents et peu coûteux de petits satellites, afin de répondre à la demande croissante de constellations de satellites en orbite terrestre basse. Astra a pour vision de permettre une économie spatiale prospère en rendant l’accès à l’espace aussi courant que les voyages en avion.

6. RocketLab (RKLB)

Rocket Lab est un acteur majeur sur le marché du lancement de petits satellites, dont les ambitions qui s’étendent aux missions lunaires et aux systèmes spatiaux. Sa fusée Electron est l’un des petits lanceurs parmi les plus fiables et sa future fusée Neutron vise à concurrencer directement les lancements de charges utiles plus importantes.

Des entreprises comme Intuitive Machines, Momentus et Virgin Galactic sont à la pointe de l’innovation et pourraient venir bouleverser les transports, les communications et même la vie au-delà de la Terre. L’espace devenant un domaine essentiel pour la croissance commerciale et technologique, il est essentiel de comprendre comment investir dans ce secteur en vue de bénéficier de profits futurs. Que vous cherchiez à accompagner le prochain atterrisseur lunaire ou à parier sur le tourisme spatial, ce guide vous aidera à naviguer au travers des écueils du monde passionnant de l’investissement dans l’espace.