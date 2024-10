Comment investir dans les centres de données ?

Temps de lecture: 4 minute(s)

Alors que l'économie numérique continue de se développer, les centres de données sont devenus l'épine dorsale de l'infrastructure technologique moderne. Ces installations abritent des ressources informatiques essentielles, qui permettent tout, de l'informatique en nuage à l'intelligence artificielle (IA), en passant par l'utilisation quotidienne d'Internet. Pour les investisseurs, les centres de données représentent un moyen lucratif d'exploiter la demande croissante de stockage et de traitement des données. Cet article vous guidera à travers les éléments essentiels de l'investissement dans les centres de données, en mentionnant les actions de ce secteur et en soulignant l'impact de l'IA, de l'informatique en nuage et de l'industrie des semi-conducteurs sur l'avenir des centres de données.

Généralités

Les centres de données sont des installations qui hébergent des ressources informatiques critiques telles que des serveurs, des systèmes de stockage et des équipements de réseau.

sont des installations qui hébergent des ressources informatiques critiques telles que des serveurs, des systèmes de stockage et des équipements de réseau. Investir dans les centres de données implique de comprendre les composants clés nécessaires à leur construction et à leur exploitation, notamment les baies de serveurs, les GPU et d'autres matériels.

implique de comprendre les composants clés nécessaires à leur construction et à leur exploitation, notamment les baies de serveurs, les GPU et d'autres matériels. La demande de centres de données est stimulée par les tendances de l'IA, du cloud computing et de l'industrie des semi-conducteurs.

La diversification de votre investissement dans les centres de données peut inclure l'immobilier, les actions technologiques et les ETF spécialisés.

Qu'est-ce qu'un centre de données ?

Selon les analystes de BofA citant l'AIE, d'ici 2030, les centres de données pourraient représenter 8 % de la demande d'électricité des États-Unis (avec 11 % dans un scénario extrêmement positif et 5 % dans un scénario extrêmement négatif). Qu'est-ce qu'un centre de données ?

Un centre de données est une installation dédiée à l'hébergement de systèmes informatiques et de composants associés, tels que des systèmes de télécommunications et de stockage. Sa fonction première est de fournir un accès ininterrompu aux données et aux applications, en garantissant une disponibilité, une fiabilité et une sécurité élevées pour les entreprises et les organisations.

Un centre de données est une installation spécialisée qui abrite de nombreux serveurs informatiques et équipements connexes pour stocker, gérer et traiter de grandes quantités de données. Il est conçu pour garantir un fonctionnement fiable, la sécurité et l'évolutivité pour traiter les applications critiques et les tâches à forte intensité de données. Les centres de données fournissent l'infrastructure nécessaire au soutien de diverses technologies, notamment l'IA, l'informatique en nuage et l'analyse des big data.

Principaux éléments nécessaires à la construction et au démarrage d'un centre de données

Pour établir un centre de données, plusieurs produits et systèmes essentiels sont nécessaires :

Les baies de serveurs: Il s'agit de cadres ou d'enceintes qui contiennent plusieurs serveurs, des équipements de réseau et d'autres matériels informatiques. Serveurs: Les unités de calcul centrales qui traitent et stockent les données. GPU (unités de traitement graphique): Indispensables pour les tâches nécessitant une grande puissance de calcul, telles que les applications d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique. Systèmes de stockage: Dispositifs tels que les SSD (Solid State Drives) et les HDD (Hard Disk Drives) qui stockent les données. Équipement de mise en réseau: Routeurs, commutateurs et pare-feu qui gèrent le flux de données et la sécurité. Systèmes d'alimentation électrique: Alimentations sans interruption (ASI) et générateurs de secours pour assurer une alimentation continue. Systèmes de refroidissement: Systèmes de climatisation et de refroidissement pour maintenir des températures de fonctionnement optimales pour l'équipement. Systèmes de sécurité: Mesures de sécurité physique et de cybersécurité pour protéger le centre de données et son contenu.

Comme le montre l'exemple populaire et souvent cité de la ruée vers l'or, ce sont les fabricants de pelles et de pioches qui ont gagné le plus d'argent. En fait, nous n'en savons rien, mais c'est logique. De même, les investisseurs considèrent aujourd'hui que les fabricants de composants clés nécessaires à la fabrication et à l'approvisionnement des centres de données sont les gagnants du boom de la technologie de l'IA. Il s'agit d'entreprises telles que Nvidia (GPU et services), Arista Networks (commutateurs de réseau, logiciels pour le cloud), Supermicro Computers (racks de serveurs), Dell et IBM, entre autres.

L'IA et les centres de données

L'intelligence artificielle (IA) stimule considérablement la demande de centres de données. Les applications d'IA nécessitent des quantités massives de capacité de traitement et de stockage des données. Les GPU haute performance et le matériel spécialisé dans l'IA sont essentiels pour former des modèles complexes d'apprentissage automatique et exécuter des algorithmes d'IA, ce qui entraîne une augmentation des investissements dans l'infrastructure des centres de données.

L'informatique en nuage et les centres de données

L'informatique en cloud ou nuage s'appuie fortement sur les centres de données pour fournir des ressources informatiques évolutives et flexibles sur l'internet. Les principaux fournisseurs de services cloud comme Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud investissent des milliards dans les centres de données pour répondre à la demande croissante. Investir dans des entreprises qui fournissent des services de cloud computing ou construisent des centres de données peut être une opportunité lucrative.

Semi-conducteurs et centres de données

Les semi-conducteurs constituent l'épine dorsale des centres de données modernes, alimentant tout, des serveurs aux équipements de réseau. Les progrès constants de la technologie des semi-conducteurs améliorent les performances et l'efficacité des centres de données. Investir dans les sociétés de semi-conducteurs peut être un moyen indirect de profiter de la croissance de la demande de centres de données.

Conclusions

Investir dans les centres de données est une démarche stratégique pour tirer parti de la demande florissante d'infrastructures numériques alimentée par l'IA, l'informatique en nuage et les progrès de la technologie des semi-conducteurs. Comprendre les composants essentiels et les moteurs du marché peut aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées et à bénéficier de la croissance de ce secteur vital.