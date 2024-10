Comment investir dans les ETF sur le lithium et les terres rares ?

Temps de lecture: 12 minute(s)

La popularité des métaux rares va au-delà des énergies renouvelables, sous l'effet des tensions entre les États-Unis et la Chine et entre l'Europe et la Russie, ce qui laisse présager une augmentation de la demande de métaux stratégiques tels que le lithium, le cérium, le molybdène et les néo-aimants. Les courbes de demande cycliques suggèrent un intérêt croissant. Découvrez comment investir dans les ETF sur les terres rares pour réaliser des gains potentiels.

La transition de l'économie mondiale vers une économie zéro émission nette coûte cher et ne se fera probablement pas sans les terres rares et les métaux stratégiques. Quelques entreprises ont une chance de contribuer massivement au secteur et Wall Street est toujours à la recherche de gagnants. Les investisseurs ont de nombreuses possibilités de s'exposer aux métaux des terres rares, par le biais d'ETF et d'actions.

Il n'y a aucune garantie de retour sur investissement et malgré les perspectives de croissance à long terme, il y a quelques vents contraires. Dans cet article, vous découvrirez des perspectives, des avantages et des inconvénients, ainsi que des outils permettant de s'exposer au marché des métaux des terres rares.

Les ETF sur les terres rares pourraient être la réponse à la croissance plus forte et anticipée dans les secteurs des énergies renouvelables, des véhicules électriques et de la défense. Bien entendu, ce secteur présente également ses propres risques cycliques et toutes les entreprises ne peuvent pas bénéficier de la tendance générale à long terme. Voici un aperçu des fonds les plus remarquables dans ce domaine, des influences du marché en jeu et des risques d'investissement que vous devez connaître. Lisez l'article pour en savoir plus sur les actions lithium et les ETF terres rares.

Les craintes d'une pandémie de grippe Covid-19 ont poussé les banques centrales à abaisser les taux d'intérêt à des niveaux d'urgence. Cet événement a soutenu l'économie et le marché boursier, car les consommateurs ont été beaucoup plus résistants que prévu et les entreprises ont mis au point des vaccins. Après l'injection massive de liquidités, l'inflation a augmenté, ce qui a poussé les banques centrales à relever massivement leurs taux d'intérêt. Cet événement a affaibli les prix des matières premières, ainsi que des ressources telles que le lithium et les métaux des terres rares. Malgré d'énormes vents contraires cycliques et la volatilité, les deux plus grands producteurs de lithium, Albemarle et Sociedad Quimca Minera de Chile, ont surperformé le S&P 500 entre mars 2020 et février 2024. Dans le même temps, le VanEck Rare Earth ETF, relativement nouveau, a sous-performé la moyenne du marché du S&P 500, les différentes sociétés de son portefeuille étant vulnérables aux taux d'intérêt et au ralentissement de la Chine. Veuillez noter que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Source : XTB Research

Applications des métaux rares

Les terres rares sont un groupe de 17 éléments métalliques qui se trouvent discrètement au bas du tableau périodique. Ce groupe comprend 15 lanthanides, ainsi que le scandium et l'yttrium, connus pour leurs points de fusion et d'ébullition élevés et leur rôle crucial dans de nombreuses applications électroniques, optiques, magnétiques et catalytiques.

Le métal de terre rare le plus connu est le lithium, qui est utilisé en particulier dans les batteries pour le marché des véhicules électriques. Troisièmement, les principaux catalyseurs à long terme du marché des terres rares pourraient être la transition nette zéro, l'adoption des véhicules électriques et les tensions géopolitiques, qui annoncent une augmentation des dépenses de défense, ce qui peut stimuler la demande de métaux des terres rares tels que le molybdène.

Le terme "rare" a été inventé à l'origine en raison de leur rareté lors de leur découverte, et il englobe à la fois les éléments terrestres rares légers et lourds. La demande du marché pour les éléments de terres rares devrait croître, étant donné leur présence généralisée dans toutes les industries.

La chaîne d'approvisionnement en terres rares est très cyclique, mais elle pourrait bénéficier de la transition vers une économie nette zéro, ainsi que des tensions géopolitiques. Cette augmentation de la demande peut entraîner une croissance de la production de terres rares, mais même si le niveau de production est faible pendant les creux de cycle, les entreprises peuvent enregistrer des bénéfices plus élevés, si les prix remontent, pendant les périodes d'offre limitée.

Le monde d'aujourd'hui, axé sur la technologie, a créé une niche importante pour les terres rares. Qu'elles fassent partie intégrante des écrans de smartphones, de l'authentification des billets de banque et de la transmission des signaux par fibre optique, ou qu'elles jouent un rôle clé dans la transition vers l'énergie propre, les terres rares sont omniprésentes.

Leur efficacité et le peu d'entretien qu'elles nécessitent les rendent essentielles pour les éoliennes et les moteurs de véhicules électriques. Dans le domaine de la défense et de l'électronique, les technologies telles que les aimants au samarium-cobalt dans les missiles à tête chercheuse et les aimants robustes en alliages de néodyme et de samarium sont alimentées par les terres rares.

Avantages et inconvénients des ETF sur les terres rares

Chaque secteur du marché a ses propres facteurs de risque, ainsi que des catalyseurs positifs. L'investissement dans les ETF sur les terres rares s'accompagne d'un ensemble unique d'avantages et d'inconvénients.

Diversification en allouant le capital à des actifs non corrélés (le prix des métaux des terres rares n'évolue généralement pas en tandem avec les investissements traditionnels tels que les actions et les obligations).

Exposition à un secteur où la demande est croissante, alimentée par la transition géopolitique et nette-zéro.

La rareté peut générer des rendements importants pour les investisseurs en raison de l'utilisation intensive de ces métaux dans la technologie.

Toutefois, les inconvénients ne doivent pas être négligés.

L'énorme cyclicité et volatilité du marché des ressources stratégiques (par exemple le lithium)

L'illiquidité et la volatilité du marché, ainsi que l'asymétrie d'information potentielle causée par quelques grandes sociétés minières qui contrôlent le marché.

Les investissements dans les ETF de terres rares sont confrontés au risque d'une réduction de la demande si des matériaux alternatifs sont développés, ce qui pourrait diminuer les rendements des investisseurs.

Par conséquent, bien que le potentiel de croissance et la demande du marché fassent des ETF sur les terres rares une opportunité d'investissement attrayante, les investisseurs doivent tenir compte des risques inhérents. Avant de se lancer dans ce marché de niche prometteur, il est essentiel d'évaluer sa tolérance au risque, ses objectifs d'investissement et sa compréhension du marché.

Risques et alternatives

Investir dans les terres rares et les métaux stratégiques comporte également des risques. La volatilité du marché, les préoccupations environnementales, les risques géopolitiques et la réduction potentielle de la demande due au développement de matériaux alternatifs sont des facteurs critiques à prendre en compte. Il est donc essentiel d'adopter une approche stratégique et bien informée avant de s'aventurer sur le marché des terres rares.

Avant de se lancer sur le marché des terres rares, il est conseillé de prendre en compte plusieurs facteurs clés. Le lithium jouant un rôle essentiel dans la transition vers une économie verte, le marché mondial des terres rares devrait croître. Bien que cette opportunité de croissance annonce un avenir prometteur pour le secteur, il est essentiel de prendre en compte les facteurs variables susceptibles d'influencer cette croissance. Parmi les facteurs clés à prendre en compte, citons

Les politiques et réglementations gouvernementales

Avancées technologiques et innovation

Dynamique de l'offre et de la demande

Les préoccupations en matière d'environnement et de développement durable

Risques géopolitiques et tensions commerciales

La concurrence sur le marché et les tendances en matière de prix.

En analysant et en comprenant soigneusement ces facteurs, les investisseurs peuvent prendre des décisions éclairées et naviguer efficacement sur le marché. Par rapport à d'autres fonds du secteur minier, la composition variée du portefeuille des ETF sur les terres rares peut se traduire par une plus grande volatilité et des performances irrégulières sur des périodes de moyen à long terme. Par conséquent, les investisseurs doivent comprendre les positions sous-jacentes de l'ETF et la manière dont elles contribuent à sa performance globale.

Les considérations environnementales jouent également un rôle, car l'extraction et le traitement des métaux des terres rares peuvent présenter des défis environnementaux importants, ce qui pourrait dissuader les investisseurs intéressés par le développement durable et l'ESG. Enfin, lorsqu'on investit dans des ETF de terres rares exposés à des sociétés minières étrangères, il est nécessaire de prendre en compte les risques politiques tels que les changements dans les relations internationales ou la législation.

Les actions - une alternative aux ETF

Il est possible d'investir dans le secteur des métaux des terres rares non seulement par le biais d'ETF, mais aussi en achetant des actions. Ce type d'investissement peut générer des rendements plus élevés, mais il est beaucoup moins diversifié car il n'y a pas de grandes entreprises spécialisées dans les métaux des terres rares dans leur ensemble. Le risque d'investir dans des actions particulières peut être plus élevé que le risque d'investir dans des ETF bien diversifiés.

Par exemple, Freeport-McMoRan peut donner aux investisseurs une exposition au marché du molybdène (bien sûr pas seulement), et Albemarle donne une exposition aux opportunités du marché du lithium (batteries de véhicules électriques). Mais l'investissement en actions présente des risques importants, tels que des pertes permanentes de capital et des échecs d'investissement.

Le marché des terres rares, bien qu'il s'agisse d'un marché de niche et complexe, présente une opportunité d'investissement prometteuse pour l'investisseur avisé en matière de technologie. Avec des applications étendues dans diverses industries et une demande mondiale en forte hausse, les éléments de terres rares constituent une voie d'investissement attrayante. Les investisseurs doivent toutefois tenir compte des risques et gérer leur portefeuille de manière équilibrée.

ETF métaux des terres rares

L'un des ETF les plus populaires sur les métaux des terres rares est le VanEck Rare Earth/Strategic Metals UCITS ETF (VVMX.DE), un investissement qui offre une exposition aux actions de sociétés mondiales impliquées dans la production, le raffinage et le recyclage de terres rares et de métaux et minéraux stratégiques.

Cet ETF est exposé à quelques grandes sociétés chinoises de terres rares, qui représentent près d'un tiers de son portefeuille. Les principaux titres chinois sont Jinduincheng Molybdenum et China Northern Rare Earth Group High Tech Co. Ces deux titres représentent plus de 10 % de l'ensemble du portefeuille de l'ETF.

Des entreprises occidentales, telles que le conglomérat minier et chimique, détiennent également d'importantes participations dans l'ETF. Albemarle, connu comme le plus grand fournisseur de lithium pour batteries de véhicules électriques, ou Australian Pilbara Materials, connu pour son portefeuille de lithium et de tantalite.

VanEck Rare Earth, un fonds bien établi avec un portefeuille diversifié, présente une opportunité d'investissement stratégique pour ceux qui souhaitent explorer le potentiel du marché mondial des terres rares. Toutefois, en raison de son exposition significative aux entreprises chinoises, les investisseurs doivent tenir compte des risques géopolitiques associés à cet ETF.

Le rôle de la Chine

Sur le marché des terres rares, la Chine a pris une place prépondérante, représentant environ 60 % de la production mondiale d'éléments de terres rares et traitant 85 % de l'offre totale. Cette domination s'accompagne d'une série de risques, notamment des vulnérabilités dans la chaîne d'approvisionnement, des perturbations potentielles et des préoccupations géopolitiques dont les investisseurs dans les ETF sur les terres rares doivent être conscients.

Au fil des ans, la Chine a utilisé son contrôle sur les terres rares comme levier politique. Elle a notamment imposé des interdictions d'exportation en réponse à des différends internationaux, ce qui a provoqué des incertitudes sur le marché et des fluctuations de prix.

Ces actions soulignent l'importance de la diversification et de la gestion des risques lors d'investissements dans ce secteur. Les métaux des terres rares sont des produits de base d'une importance stratégique.

Néanmoins, des efforts sont en cours pour contrebalancer l'influence de la Chine sur le marché des terres rares. Ces efforts englobent de nouvelles initiatives et des coentreprises visant à établir des installations de traitement dans d'autres lieux et à s'attaquer aux problèmes environnementaux liés aux pratiques actuelles.

Le marché des minéraux des terres rares est donc sur le point de changer, créant de nouvelles opportunités pour les investisseurs mondiaux.

Actions des producteurs de lithium

Le lithium est l'un des matériaux les plus stratégiques, avec un grand nombre d'applications dans les nouvelles technologies telles que les véhicules électriques, les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes ou même les outils électriques. Le lithium est l'une des ressources clés pour la transition nette zéro. C'est pourquoi un grand nombre d'investisseurs suivent ce marché, car l'économie à zéro émission nécessite d'énormes investissements et constitue une tendance qui devrait persister pendant longtemps.

Les batteries au lithium s'améliorent constamment, mais ce sont les producteurs de lithium qui sont les plus importants pour l'ensemble des marchés du lithium. Sans eux, personne n'utiliserait le lithium, quelle que soit la technologie. Les plus grands producteurs de lithium sont des sociétés cotées en bourse, dans lesquelles les investisseurs peuvent investir en achetant des actions.

La demande de lithium est très cyclique et dépend des tendances de consommation.

La demande de véhicules électriques et d'applications de consommation est vulnérable aux niveaux des taux d'intérêt.

Les actions du secteur du lithium sont très volatiles et connaissent des périodes de hausse et de baisse des bénéfices.

Les investisseurs devraient examiner l'endettement et analyser les bilans des entreprises.

Les périodes cycliques peuvent être une chance pour les investisseurs à long terme qui acceptent un risque d'investissement élevé.

Les entreprises moins endettées et disposant d'avantages concurrentiels peuvent attendre que la demande rebondisse, mais les investisseurs ne connaissent jamais exactement les points de retournement du cycle.

Actions dans le secteur du lithium