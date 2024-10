ETF sur l'intelligence artificielle - Investir intelligemment dans l'IA

Pourquoi ? Parce que ces instruments permettent d'avoir une exposition équilibrée à l'ensemble des technologies, y compris au secteur de l'intelligence artificielle. Cela limite le potentiel d'investir uniquement dans de futurs gagnants, mais aussi le risque d'investir dans de mauvaises entreprises, avec les risques inhérents liés à ce type d'investissement. Pour mieux comprendre la croissance de l'intelligence artificielle, notre guide se concentre sur les ETF qui offrent une exposition directe ou indirecte à l'intelligence artificielle. Nous présenterons les avantages et les inconvénients et tenterons d'identifier les stratégies clés pour l'IA, en nous concentrant sur le Nasdaq100.

Les points à retenir Les investisseurs qui souhaitent profiter de la tendance de l'intelligence artificielle ont trois possibilités fondamentales : acheter des actions, investir dans des ETF ou combiner les deux stratégies.

L'intelligence artificielle étant une technologie de rupture dont les résultats futurs sont inconnus, il peut être difficile de prévoir les gagnants à long terme, sans risque d'investir dans d'éventuels perdants.

Les ETF tels que Nasdaq100 offrent aux investisseurs une exposition diversifiée au marché de l'intelligence artificielle, englobant des sociétés allant des fabricants américains de matériel informatique aux entreprises innovantes spécialisées dans les technologies d'intelligence artificielle.

Au lieu de parier sur une seule ou quelques entreprises, les ETF permettent d'investir simultanément dans des dizaines ou des centaines d'entre elles. Ils permettent de s'exposer aux performances de tous les secteurs, plutôt qu'à celles d'un seul titre.

L'adoption de diverses stratégies pour intégrer ces ETF dans un portefeuille d'investissement bien équilibré peut être la clé de la gestion du risque et de la couverture. Depuis la création du GPT à l'automne 2022 jusqu'en avril 2024, les actions liées à l'IA telles que Nvidia (le plus grand producteur de puces d'IA et fournisseur de technologie) et Super Micro Computers (producteur de baies de serveurs pour les centres de données) ont fait un bond en avant. Toutefois, la volatilité de ces actions est élevée et le risque de concentration peut ne pas être accepté par certains investisseurs en quête de diversification. En outre, les performances passées ne garantissent jamais les résultats futurs. Source : XTB Research, Bloomberg Research : XTB Research, Bloomberg Finance LP Comprendre les ETF sur l'IA Les ETF AI sont des fonds d'investissement qui se concentrent sur les entreprises impliquées dans le développement de l'IA. Leur fonctionnement est similaire à celui des actions individuelles. Ils offrent toutefois l'avantage supplémentaire de la diversification. Les entreprises sont sélectionnées pour être incluses dans les ETF IA en fonction de leur implication dans les activités liées à l'IA. Il peut s'agir de fabricants de microprocesseurs produisant le matériel nécessaire à l'IA ou de startups développant des outils et des technologies de pointe dans le domaine de l'IA. Investir dans un ETF sur l'IA revient à acheter une part de l'ensemble du marché de l'IA, ce qui permet de s'exposer à un large éventail d'actions, comprenant à la fois des acteurs établis et des acteurs émergents. Types d'ETF sur l'IA Les ETF liés à l'IA peuvent être divisés en deux grandes catégories : Les ETF technologiques : Ces ETF se concentrent sur l'investissement dans des entreprises du secteur technologique. Y compris celles qui sont plus directement impliquées dans la technologie de l'intelligence artificielle et l'industrie des semi-conducteurs.

: Ces ETF se concentrent sur l'investissement dans des entreprises du secteur technologique. Y compris celles qui sont plus directement impliquées dans la technologie de l'intelligence artificielle et l'industrie des semi-conducteurs. Les ETF thématiques : Ceux-ci se concentrent sur des thèmes spécifiques liés d'une manière ou d'une autre à l'IA, tels que la robotique ou les véhicules autonomes. Les ETF thématiques, quant à eux, sont axés sur des industries, des tendances ou sur des thèmes plus spécifiques. Ils visent à exploiter la croissance du marché de l'IA au sein du marché boursier. Mais comme nous l'avons mentionné, il est toujours difficile de prédire les gagnants, et il est également difficile de prédire quel secteur connaîtra une croissance "due à la révolution de l'IA" à long terme. Ainsi, les ETF technologiques peuvent constituer un choix beaucoup plus prudent. Pour évaluer les ETF AI, il convient de prendre en compte des facteurs tels que les ratios de dépenses, les performances passées et la diversification. Voici quelques-uns des facteurs clés à prendre en compte : Les ratios de dépenses : ils représentent les frais facturés par le fournisseur de l'ETF et peuvent avoir un impact direct sur les rendements à long terme d'un ETF AI. En règle générale, " moins c'est cher, mieux c'est "

Performances passées : la prise en compte des performances historiques est cruciale, car elle donne un aperçu de la capacité de l'ETF à suivre son indice sous-jacent ou sa stratégie d'investissement au fil du temps. N'oubliez pas que même des performances supérieures ne garantissent pas des rendements fructueux

Diversification : l'évaluation de la diversification d'un ETF IA peut aider à déterminer son profil de risque et son potentiel de croissance à long terme. Il faut toujours essayer d'analyser le degré de " concentration " d'un ETF et plus il est concentré, plus le risque lié à certaines " perturbations sectorielles " qu'il apporte est élevé. La diversification La diversification, quant à elle, permet d'atténuer les risques en répartissant les investissements entre différents sous-groupes d'IA, classes d'actifs, secteurs et régions géographiques, réduisant ainsi les risques associés à tout investissement individuel. L'indice sous-jacent, qui dicte la performance et la stratégie d'investissement de l'ETF, est un autre aspect important à appréhender. N'oubliez pas que la diversification ne se limite pas à un seul ETF. Des gestionnaires d'investissement de renommée mondiale tels que Ray Dalio suggèrent que tout investisseur devrait envisager d'acheter des actifs non corrélés, ce qui peut limiter le risque global du portefeuille. Les investisseurs peuvent considérer l'exposition aux ETF AI non seulement comme un élément fondamental du portefeuille, mais aussi comme une partie d'une stratégie plus large. Ils doivent toutefois savoir qu'une diversification imparfaite ne peut pas générer des résultats supérieurs et qu'en général, la diversification est synonyme de rendements d'investissement plus faibles. Les meilleurs ETF IA Les ETF qui abordent le thème de l'IA sont les suivants : iShares Nasdaq100 UCITS ETF

Wisdom Tree Artificial Intelligence UCITS ETF

iShares Information technology ETF UCITS

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF

iShares S&P 500 Information technology sector UCITS ETF

iShares Electric Vehicles and Driving technology UCITS ETF

xTrackers Artificial intelligence and Big Data UCITS ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF

L&G Artificial intelligence UCITS ETF

iShares Automation and Robotics UCITS ETF

VanEck Semiconductor UCITS ETF Ces ETF proposent une exposition diversifiée à une gamme de sociétés cotées en bourse impliquées dans les actions d'intelligence artificielle et les technologies connexes, liées à des secteurs tels que : Logiciels technologiques et centres de données

Cloud et technologie de l'information

Semi-conducteurs et équipements

Publicité numérique et médias

Robotique et automatisation

Voitures autonomes Tous les secteurs mentionnés ci-dessus sont liés d'une manière ou d'une autre à l'Intelligence Artificielle. Le développement de l'IA pourrait modifier chacun d'entre eux. Certaines des plus grandes entreprises technologiques telles que Nvidia, Alphabet ou Microsoft sont présentes dans presque tous les ETF mentionnés. Pour en savoir plus sur l'un ou l'autre des ETF mentionnés, la meilleure source d'information est le site officiel de ces ETF. Il convient de garder à l'esprit que la "pondération" des entreprises dans chaque portefeuille d'ETF peut jouer un rôle essentiel. Le plus populaire est l'iShares Nasdaq100, qui permet aux investisseurs de s'exposer aux actions de 100 sociétés issues de secteurs américains à forte composante technologique et les plus importants au monde. Avantages et inconvénients Comme chaque investissement, les ETF sur l'IA comportent également une part de risques. Les principaux risques sont la volatilité du marché et les changements réglementaires, qui pourraient avoir un impact sur le secteur de l'IA et, par conséquent, sur la performance des ETF d'IA. Les ETF liés à l'IA ont toutefois la capacité d'ajuster leur allocation d'actifs pour favoriser les investissements qui devraient bien performer pendant les périodes de volatilité du marché. Cependant, les avantages potentiels d'un investissement dans les ETF AI sont très importants, notamment la diversification, l'adaptabilité aux nouvelles données du marché et la capacité à tirer parti de la croissance du secteur de l'IA. Les ETF sur l'IA offrent une exposition à un large éventail de sociétés d'IA, donnant aux investisseurs la possibilité de bénéficier de la croissance potentielle du secteur. Analysons les avantages et les inconvénients des investissements dans les ETF AI, pour les investisseurs qui considèrent que la diversification diminue généralement le rendement des investissements, mais limite également les risques inhérents à un investissement non diversifié. Avantages Diversification - le plus grand nombre d'actions au sein de l'ETF limite le risque lié à l'investissement dans une seule ou un petit groupe d'actions.

Exposition au vaste secteur de la technologie - les nouvelles technologies sont réputées pour leur très forte performance boursière au cours des dernières décennies. La tendance de l'IA semble être une confirmation et un signe, que les décennies futures pourraient ne pas être différentes (même s'il existe toujours un risque).

- les nouvelles technologies sont réputées pour leur très forte performance boursière au cours des dernières décennies. La tendance de l'IA semble être une confirmation et un signe, que les décennies futures pourraient ne pas être différentes (même s'il existe toujours un risque). Une exposition au secteur très vaste des nouvelles technologies - Les investisseurs dans les ETF, comme tout autre investisseur, doivent faire des recherches, mais il s'agit de produits prêts à investir (mais pas sans risque), et l'analyse des performances de chaque entreprise parmi une centaine ou plus dans le portefeuille n'a pas de sens.

- Les investisseurs dans les ETF, comme tout autre investisseur, doivent faire des recherches, mais il s'agit de produits prêts à investir (mais pas sans risque), et l'analyse des performances de chaque entreprise parmi une centaine ou plus dans le portefeuille n'a pas de sens. Une stratégie efficace en termes de timing - Les investisseurs en ETF, comme tout autre investisseur, doivent faire des recherches, mais il s'agit de produits prêts à investir (mais pas du tout sans risque), et analyser les performances de chaque entreprise parmi une centaine ou plus dans le portefeuille ne présente aucun intérêt.

- Les investisseurs en ETF, comme tout autre investisseur, doivent faire des recherches, mais il s'agit de produits prêts à investir (mais pas du tout sans risque), et analyser les performances de chaque entreprise parmi une centaine ou plus dans le portefeuille ne présente aucun intérêt. Rentabilité et éventail de propositions d'investissement - par rapport aux fonds communs de placement, les ETF constituent généralement un moyen beaucoup moins onéreux d'obtenir une exposition au marché boursier. Comme nous l'avons indiqué plus haut, l'IA va toucher de nombreux secteurs du marché et l'offre actuelle d'ETF est assez large.

- par rapport aux fonds communs de placement, les ETF constituent généralement un moyen beaucoup moins onéreux d'obtenir une exposition au marché boursier. Comme nous l'avons indiqué plus haut, l'IA va toucher de nombreux secteurs du marché et l'offre actuelle d'ETF est assez large. Produit stratégique - Si l'investissement paraît simple, il n'est pas pour autant évident. En tout cas, les ETF sont assez faciles à comprendre. Ce sont des produits d'investissement qui s'adressent aussi bien aux investisseurs professionnels qu'aux amateurs et qui sont largement utilisés dans les stratégies d'investissement passif. Inconvénients Risque de sous-performance - un groupe d'ETF IA peut sous-performer le marché boursier. Les résultats futurs sont toujours incertains, et les transactions les plus "encombrées" peuvent conduire à des "éclatements de bulles".

un groupe d'ETF IA peut sous-performer le marché boursier. Les résultats futurs sont toujours incertains, et les transactions les plus "encombrées" peuvent conduire à des "éclatements de bulles". Mauvaise allocation - l'ETF choisi peut être composé de sociétés faibles ou d'actions surévaluées de sociétés de grande qualité. Cela pourrait aboutir à un scénario similaire à la "bulle Nifty-50" des années 70, où des actions comme Polaroid, Kodak ou General Electric ont largement bénéficié de valorisations élevées.

- l'ETF choisi peut être composé de sociétés faibles ou d'actions surévaluées de sociétés de grande qualité. Cela pourrait aboutir à un scénario similaire à la "bulle Nifty-50" des années 70, où des actions comme Polaroid, Kodak ou General Electric ont largement bénéficié de valorisations élevées. Tomber dans le piège de la diversification - une diversification trop poussée d’un portefeuille peut entraîner de faibles résultats, car les investissements négativement corrélés limiteront les rendements de chaque investissement. Par exemple, acheter des actions technologiques peut être compensé par l'investissement dans des sociétés pétrolières lors de tensions géopolitiques. Mais ce type de diversification peut entraîner des rendements inférieurs à la moyenne si la vente des actions technologiques est plus importante que les rendements des performances pétrolières.

Par exemple, acheter des actions technologiques peut être compensé par l'investissement dans des sociétés pétrolières lors de tensions géopolitiques. Mais ce type de diversification peut entraîner des rendements inférieurs à la moyenne si la vente des actions technologiques est plus importante que les rendements des performances pétrolières. Potentiel de croissance limité - si vous détenez 100 actions, vous pouvez être sûr que vos rendements d'investissement ne seront pas aussi bons que ceux d'un investisseur qui détient des actions des "gagnants" de Wall Street. Mais il est vraiment difficile de prédire quelles actions surpasseront le marché. Les investisseurs en ETF acceptent que leurs rendements soient juste moyens (ce qui ne signifie pas "insatisfaisants").

- si vous détenez 100 actions, vous pouvez être sûr que vos rendements d'investissement ne seront pas aussi bons que ceux d'un investisseur qui détient des actions des "gagnants" de Wall Street. Mais il est vraiment difficile de prédire quelles actions surpasseront le marché. Les investisseurs en ETF acceptent que leurs rendements soient juste moyens (ce qui ne signifie pas "insatisfaisants"). Plus coûteux que les actions - détenir un ETF signifie que les investisseurs devront "payer" une commission à l'émetteur de l'ETF (iShares, Vanguard, VanEck, GlobalX, etc.). Habituellement, le TER (total expense ratio) est de 0,01 % à 1 % par an, mais en comparaison, détenir des actions est presque gratuit. Le portefeuille d'investissement des ETF IA Plusieurs stratégies peuvent être envisagées par les investisseurs lorsqu'ils intègrent des ETF sur l'IA dans leur portefeuille d'investissement. Il s'agit notamment de : Utiliser l'IA pour définir une stratégie d'investissement globale

Se diversifier avec des ETF axés sur l'IA

Explorer les ETF thématiques pour une approche plus concentrée sur les entreprises spécialisées dans l'IA.

Maintenir une combinaison diversifiée d'ETF dans différents secteurs et classes d'actifs. Le niveau de tolérance au risque est un élément important à prendre en compte lors de l'intégration d'ETF IA dans un portefeuille d'investissement. Les investisseurs ayant une tolérance au risque plus élevée peuvent trouver les ETF IAAI particulièrement intéressants en raison de leur potentiel de rendement accru et de leur exposition au risque appropriée. Pour pouvoir avoir un portefeuille diversifié entre différentes classes d'actifs, secteurs et régions, il est essentiel d’équilibrer son portefeuille avec des ETF IA et d'autres types d'investissements. ETFs IA ou Actions ? Les investisseurs qui s'intéressent à la technologie de l'intelligence artificielle se demandent souvent s'ils doivent opter pour des ETF ou pour des actions individuelles dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les ETF sur l'IA offrent aux investisseurs la possibilité de s'exposer à une variété d'actions d'IA, ce qui permet une diversification. Quant à l'investissement dans des actions individuelles d'IA, il consiste à acheter des actions de sociétés particulières engagées dans le développement de l'IA. Une exposition à une sélection variée de sociétés d'IA de premier plan, éliminant la nécessité de rechercher et de sélectionner des actions individuelles.

L'utilisation de stratégies de gestion des risques telles que l'optimisation et la diversification du portefeuille pour atténuer les risques.

Une approche d'investissement spécialisée, mais diversifiée dans le secteur de la technologie en offrant un accès à une variété de sociétés d'IA, aidant à répartir le risque d'investissement entre plusieurs entités Comme nous pouvons le constater, depuis l'automne 2022 jusqu'en avril 2024, certaines des plus grandes valeurs liées à l'IA (centres de données, semi-conducteurs, logiciels, publicités numériques) ont surperformé les rendements du Nasdaq 100, mais Oracle et Intel ont sous-performé l'indice de référence américain à forte composante technologique. N'oubliez pas que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Source : XTB Research, Bloomberg Finance LP L'avenir de l'IA et son impact sur l'investissement Si l'on se projette dans l'avenir, on peut s'attendre à ce que l'IA exerce une influence considérable sur les stratégies d'investissement. Capable de stimuler l'expansion économique, de renforcer les capacités technologiques et de révolutionner les processus d'investissement, l'IA offre de nombreuses opportunités aux investisseurs. Toutefois, les risques potentiels associés à l'investissement dans l'IA doivent également être pris en compte. Il s'agit notamment des risques suivants : La perpétuation ou l'amplification involontaire de préjugés sociétaux

Le manque de transparence et d'explication

Les pertes d'emploi dues à l'automatisation de l'IA

La manipulation sociale par les algorithmes de l'IA Les progrès futurs de l'IA pourraient avoir un impact sur la performance des ETF IA en leur donnant la capacité de : Utiliser des techniques avancées de gestion des risques, telles que l'optimisation et la diversification des portefeuilles, afin d'atténuer les risques

Améliorer les processus de prise de décision et les stratégies d'investissement

Analyser rapidement et avec précision de grandes quantités de données afin d'identifier des tendances et des modèles

Automatiser les transactions et de réduire les erreurs humaines. Par ailleurs, les performances des ETF sur l'IA ont considérablement varié. Les stratégies thématiques les plus performantes ont enregistré des rendements impressionnants. Résumé En conclusion, les ETF sur l'IA représentent une opportunité d'investissement intéressante pour ceux qui cherchent à capitaliser sur la croissance et le potentiel du secteur de l'IA. En comprenant les différents types d'ETF sur l'IA, les investisseurs seront en mesure de choisir les meilleurs outils pour réaliser leur stratégie d'investissement. L'évaluation des facteurs clés à prendre en compte lors d'un investissement consiste à comprendre les risques et les bénéfices potentiels. Les investisseurs doivent tenir compte des coûts d'investissement et choisir les bons actifs pour atteindre leurs objectifs d'investissement à long terme. L'impact global de l'IA sur l'investissement devrait s'accroître, mais les investisseurs doivent également savoir que si les valorisations sont très élevées, les tendances de l'IA ne suffiront peut-être pas à les faire grimper encore plus. Un risque majeur pour tout ETF IA est un éventuel ralentissement économique. Les investisseurs doivent être conscients de l'importance de comprendre et d'intégrer les ETF dans les portefeuilles d'investissement.

FAQ Quel est le meilleur ETF pour l'IA ? L'analyse des données sur les ETF AI permet de déterminer le meilleur ETF pour l'IA en comparant le rendement et la performance. Toutefois, les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Lorsque vous recherchez le meilleur ETF pour l'IA, considérez celui qui a le meilleur rendement et la meilleure performance. Examinez également l'intérieur des ETF, pour rechercher les principales positions de chaque ETF (les entreprises du portefeuille) et le poids de chaque action. Le Nasdaq a-t-il un ETF sur l'intelligence artificielle ? Non, le Nasdaq n'a pas d'ETF dédié à l'intelligence artificielle. Toutefois, les ETF du Nasdaq 100 comprennent une certaine exposition à l'IA, en raison des sociétés technologiques américaines qui font partie de l'indice Nasdaq 100. Quelle est la meilleure IA dans laquelle investir ? Il est difficile d'identifier la meilleure opportunité d'investissement dans l'IA. Les investisseurs doivent faire leurs propres recherches et accepter le risque élevé de ces investissements. On peut consulter les sociétés d'IA, liées à la tendance de l'IA, telles que NVIDIA Corporation (NVDA.US) et AMD (AMD.US) pour leur développement de GPU haut de gamme et leur expansion dans les capacités d'IA, ainsi que Arista Networks (ANET.US) ou SuperMicro Computer (SMCI.US) qui peuvent développer leurs activités en raison de l'augmentation des dépenses d'investissement dans le secteur des centres de traitement des données. Cependant, il est très important de faire ses propres recherches. Comment investir dans les actions du secteur de l'IA au Royaume-Uni ? Pour investir dans des actions d'IA au Royaume-Uni, ouvrez un compte de courtage sur une plateforme en ligne proposant des actions et des fonds axés sur l'IA. Diversifiez vos investissements et tenez-vous au courant des tendances du secteur de l'IA pour prendre des décisions éclairées. Les investisseurs peuvent choisir des courtiers disposant d'une équipe d'analystes de recherche et d'un flux d'informations sur le marché, afin d'étayer leur propre analyse des entreprises technologiques. Qu'est-ce qu'un ETF IA et comment fonctionne-t-il ? Les ETF AI sont des fonds d'investissement qui se concentrent sur les entreprises impliquées dans le développement de l'IA, offrant ainsi une diversification et une exposition au secteur croissant de l'IA.

