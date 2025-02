Industrie technologique - comment investir dans la transformation numérique ?

Les centres de données sont comme des entrepôts ou des structures d’intelligence artificielle. Toutes les baies de serveurs ou les unités de traitement graphique (GPU) avancées s’y trouvent. Non seulement l’IA, mais aussi le cloud computing favorisent la demande au sein de l’ensemble de ce secteur. Nous répondons ci-après à la question de savoir ce que sont exactement les centres de données et quels types d’entreprises peuvent bénéficier de leur expansion. En savoir plus

La transformation numérique (ou transition numérique ou encore e-transformation) redessine le paysage des entreprises et la technologie y joue un rôle central. Dans la mesure où de plus en plus d’entreprises adoptent des technologies de rupture, les investisseurs se voient ainsi offrir de nouvelles opportunités de prendre part à la croissance de ce secteur dynamique. La transition mondiale vers l’IA, l’informatique en nuage (cloud computing) ou l’Internet industriel des objets pourrait venir bouleverser des modèles économiques et favoriser l’émergence de nouveaux gagnants sur les marchés actions. Cet article examine comment investir dans la transformation numérique, en abordant l’impact des technologies de rupture, les raisons de la performance du Nasdaq, les avantages et les inconvénients d’un investissement dans la technologie, ainsi que les facteurs et les risques importants. Notre objectif est de fournir une perspective impartiale et instructive, utile tant aux investisseurs débutants qu’expérimentés. Points clés La transformation numérique désigne l’intégration de la technologie numérique dans tous les domaines d’activité, en modifiant radicalement la façon dont les entreprises fonctionnent et servent les intérêts de leurs clients.

désigne l’intégration de la technologie numérique dans tous les domaines d’activité, en modifiant radicalement la façon dont les entreprises fonctionnent et servent les intérêts de leurs clients. Les technologies de rupture (ou dites disruptives) comme l’IA, le cloud et les semi-conducteurs figurent au cœur de la transformation numérique et offrent des opportunités aux investisseurs.

comme l’IA, le cloud et les semi-conducteurs figurent au cœur de la transformation numérique et offrent des opportunités aux investisseurs. Ces technologies peuvent être à l’origine de profonds changements dans les prix des actifs en créant de nouveaux marchés et en bouleversant les marchés existants.

Investir dans la transformation numérique implique d’identifier les secteurs et les entreprises qui sont les éléments moteurs de l’innovation et de la croissance. Les technologies de rupture et la transition numérique Source de l’image : Adobe Stock Les technologies disruptives sont des innovations qui modifient ou remplacent en profondeur les méthodes et pratiques existantes, en créant souvent de nouveaux marchés et réseaux de valeur. La transformation numérique désigne l’intégration des technologies numériques dans tous les aspects d’une activité, en modifiant radicalement la façon dont les organisations fonctionnent et fournissent leurs produits/services à leurs clients. Cette transformation va au-delà de la simple adoption de nouvelles technologies ; elle implique de repenser et de redéfinir les processus métiers, la culture d’entreprise et les expériences clients afin de répondre à l’évolution des demandes du marché et de mettre à profit des moyens numériques. L’objectif de la transformation numérique est d’améliorer l’efficacité, d’enrichir l’expérience client, de servir de moteur à l’innovation et d’acquérir un avantage concurrentiel. Les principales technologies de rupture favorisant la transformation numérique sont : L’intelligence artificielle (IA) Définition : l’IA consiste à simuler les processus de l’intelligence humaine par des machines, en particulier des systèmes informatiques. Ces processus comprennent l’apprentissage, le raisonnement et l’autocorrection.

: l’IA consiste à simuler les processus de l’intelligence humaine par des machines, en particulier des systèmes informatiques. Ces processus comprennent l’apprentissage, le raisonnement et l’autocorrection. Impact sur les prix des actifs : l’IA peut permettre d’améliorer la productivité, réduire les coûts et créer de nouvelles sources de revenus. Les entreprises qui intègrent avec succès l’IA peuvent voir le cours de leurs actions s’apprécier substantiellement grâce à l’amélioration de leur efficacité opérationnelle et à l’innovation. Le cloud Définition : l’informatique en nuage (cloud computing) consiste en la fourniture de services informatiques - dont notamment des serveurs, du stockage, des bases de données, des réseaux, des logiciels et des analyses - via Internet (« le nuage »).

: l’informatique en nuage (cloud computing) consiste en la fourniture de services informatiques - dont notamment des serveurs, du stockage, des bases de données, des réseaux, des logiciels et des analyses - via Internet (« le nuage »). Impact sur les prix des actifs : le cloud permet aux entreprises de se développer rapidement et de réduire leurs coûts informatiques. Les entreprises qui fournissent des services cloud ou qui tirent parti des infrastructures cloud peuvent enregistrer une appréciation sensible de leur valorisation, en témoignage de l’augmentation de la demande en faveur de leurs services et de l’amélioration de leur adaptabilité opérationnelle. Les semi-conducteurs Définition : les semi-conducteurs sont des matériaux dont les propriétés se situent entre celles des conducteurs et des isolants. Ils sont essentiels pour les appareils et systèmes électroniques modernes.

: les semi-conducteurs sont des matériaux dont les propriétés se situent entre celles des conducteurs et des isolants. Ils sont essentiels pour les appareils et systèmes électroniques modernes. Impact sur les prix des actifs : l’industrie des semi-conducteurs est cruciale pour le développement de diverses technologies, notamment l’IA, l’IdO et la 5G. Les sociétés qui conçoivent des semi-conducteurs avancés peuvent bénéficier d’une appréciation du cours de leurs actions à la faveur de la forte demande de composants technologiques de pointe. Et d’autres, tels que : L’analyse des mégadonnées (big data) : elle permet aux entreprises d’analyser de vastes ensembles de données afin de découvrir des modèles, des tendances et des informations qui facilitent la prise de décision.

: elle permet aux entreprises d’analyser de vastes ensembles de données afin de découvrir des modèles, des tendances et des informations qui facilitent la prise de décision. La blockchain : elle permet des transactions sécurisées et transparentes, ce qui est particulièrement utile dans les secteurs de la finance, de la chaîne d’approvisionnement et d’autres nécessitant confiance et vérification.

: elle permet des transactions sécurisées et transparentes, ce qui est particulièrement utile dans les secteurs de la finance, de la chaîne d’approvisionnement et d’autres nécessitant confiance et vérification. L’automatisation des processus robotiques : elle permet l’automatisation des tâches répétitives et de libérer ainsi des ressources humaines pour des activités plus complexes.

: elle permet l’automatisation des tâches répétitives et de libérer ainsi des ressources humaines pour des activités plus complexes. Les technologies de cybersécurité : elles permettent de protéger les données et les systèmes contre les cybermenaces qui se font de plus en plus nombreuses dans un monde numérique. Les technologies mentionnées ci-dessus ne sont pas seulement des innovations. Il s’agit de profonds changements qui changent, tant positivement que négativement, la donne pour les entreprises. Pour les investisseurs, il est essentiel de comprendre l’impact de ces technologies sur les différents secteurs afin de pouvoir identifier les possibles risques et opportunités dont elles sont à l’origine. Les technologies de rupture ont un impact sur les prix des actifs Les technologies de rupture peuvent influencer les prix des actifs via plusieurs mécanismes : Création de marchés : les technologies telles que l’IA et le cloud créent des marchés entièrement nouveaux et, ce faisant, offrent un potentiel de croissance significatif aux investisseurs précurseurs. Efficacité opérationnelle : les entreprises qui adoptent des technologies de rupture peuvent accroître leur efficacité opérationnelle, d’où une amélioration de leurs marges bénéficiaires et, par voie de conséquence, une appréciation de la valorisation de leur action. Avantage concurrentiel : les entreprises qui innovent et intègrent efficacement les nouvelles technologies peuvent se forger un avantage concurrentiel, attirer davantage d’investisseurs et favoriser une augmentation de leur capitalisation boursière. Risque et volatilité : tout en offrant un potentiel de croissance élevé, les technologies disruptives peuvent également s’accompagner de volatilité et de risque dans la mesure où les marchés et les technologies peuvent évoluer rapidement. Comment investir dans la transformation numérique Identifier les secteurs clés : privilégiez les secteurs qui sont en première ligne de la transformation numérique, tels que la technologie, la santé, la finance et l’industrie manufacturière. Analyser les entreprises : investissez dans des entreprises qui sont à la pointe de l’adoption et de la conception de technologies de rupture. Recherchez des entreprises dotées de solides capacités de R&D, de partenariats stratégiques et d’une longue tradition d’innovation. Diversifier ses investissements : répartissez vos investissements entre différentes technologies et différents secteurs afin d’atténuer les risques. Envisagez d’utiliser des ETF ou des fonds communs axés sur la technologie pour bénéficier d’une exposition encore plus diversifiée. Suivre les risques et les tendances : restez informé des progrès technologiques et des tendances de marché. Si vous êtes un professionnel qui vise à surperformer le marché, réexaminez régulièrement votre portefeuille financier et ajustez-le en fonction des nouvelles sources d’opportunité et de risque. Technologie - Pourquoi le Nasdaq a-t-il surperformé les indices de référence américains ? Source de l’image : Adobe Stock Connu pour accueillir de nombreuses entreprises du secteur de la technologie, l’indice Nasdaq Composite a surperformé ces dernières années d’autres indices de référence américains tels que le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average. Plusieurs facteurs contribuent à cette performance : Une croissance fondée sur l’innovation : les entreprises cotées au Nasdaq, telles qu’Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia et Alphabet, sont à la pointe de l’innovation et développent constamment de nouveaux produits et services. Cette innovation favorise ainsi une croissance substantielle de leurs chiffres d’affaires et de leurs bénéfices.

: les entreprises cotées au Nasdaq, telles qu’Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia et Alphabet, sont à la pointe de l’innovation et développent constamment de nouveaux produits et services. Cette innovation favorise ainsi une croissance substantielle de leurs chiffres d’affaires et de leurs bénéfices. L’adoption de la transformation numérique : les entreprises de divers secteurs investissant dans leur transformation numérique, la demande de produits et de services technologiques s’est envolée, ce qui n’a pas manqué de profiter aux sociétés cotées au Nasdaq.

: les entreprises de divers secteurs investissant dans leur transformation numérique, la demande de produits et de services technologiques s’est envolée, ce qui n’a pas manqué de profiter aux sociétés cotées au Nasdaq. Une envergure mondiale : de nombreux géants de la technologie ont une forte présence internationale, ce qui leur permet de tirer profit de différents marchés et de diversifier leurs sources de chiffre d’affaires. La révolution technologique, rendue possible par les grandes entreprises technologiques, est devenue la composante la plus importante de l’économie et des exportations américaines.

: de nombreux géants de la technologie ont une forte présence internationale, ce qui leur permet de tirer profit de différents marchés et de diversifier leurs sources de chiffre d’affaires. La révolution technologique, rendue possible par les grandes entreprises technologiques, est devenue la composante la plus importante de l’économie et des exportations américaines. La confiance des investisseurs : les entreprises technologiques suscitent souvent l’intérêt des investisseurs en raison de leur potentiel de croissance et bénéficient ainsi d’une appréciation de leurs valorisations. En outre, la baisse des taux d’intérêt a facilité la croissance des actifs « risqués » et volatils tels que les valeurs technologiques. La performance du Nasdaq s’est certes avérée solide, mais il est toutefois important que les investisseurs n’oublient pas que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et que les conditions de marché peuvent changer. Les pour et contre d’un investissement dans la technologie Source de l’image : Adobe Stock Investir dans le secteur technologique présente à la fois des avantages et des inconvénients que les investisseurs se doivent d’examiner attentivement. Il est vrai que la technologie peut bouleverser des modèles économiques en créant ainsi de nouveaux gagnants, mais d’un autre côté, les entreprises technologiques peuvent perdre des parts de marché en raison de la nature disruptive de la technologie. Des entreprises comme Kodak ou Nokia en sont un bon exemple. Tels sont les pour et contre de l’investissement dans la technologie : Pour : Le potentiel de croissance : les meilleures entreprises technologiques enregistrent souvent une croissance rapide grâce à l’innovation et à l’expansion de leurs marchés. La diversification : les investissements technologiques peuvent permettre de diversifier un portefeuille, en particulier lorsque les industries traditionnelles rencontrent des difficultés. Une demande soutenue : la e-transformation en cours crée une forte demande de produits et de services technologiques. Une augmentation des marges et des taux de rentabilité des capitaux investis (ROIC) : les éditeurs de logiciels sont à même d’enregistrer des marges plus élevées, notamment grâce à des coûts d’exploitation plus faibles que dans l’industrie manufacturière ou d’autres secteurs. Des tendances générationnelles : les avancées technologiques cristallisent l’attention des nouvelles générations, ce qui pourrait être le signe que le secteur des technologies est porté par une « super tendance » à long terme. Contre : La volatilité : les entreprises technologiques peuvent être plus volatiles que celles d’autres secteurs et ainsi témoigner de substantielles fluctuations de cours. La cyclicité : le secteur technologique est exposé à des cycles en dents de scie qui sont souvent liés aux conditions économiques et aux cycles d’innovation. Les risques d’offre excédentaire : les entreprises d’équipements informatiques, en particulier, peuvent voir le cours de leur action concéder du terrain durant les périodes où l’offre sur le marché est excédentaire. L’exemple de l’histoire de Cisco, qui remonte à la bulle Internet (routeurs et commutateurs), illustre bien ce phénomène. De plus, il est très difficile de déterminer où se situe l’équilibre entre une offre justifiée et une offre excédentaire. Les risques réglementaires : à mesure que la technologie s’intègre dans la vie quotidienne, les entreprises peuvent faire l’objet d’une surveillance et réglementation accrues, ce qui peut avoir un impact négatif sur leurs activités et leur rentabilité. Les entreprises concurrentes : certaines entreprises technologiques peuvent voir le cours de leur action être orienté à la baisse au cours des décennies, alors même que des concurrentes ou de toutes nouvelles sociétés ont quant à elles le vent en poupe (c’est ce qui est précisément arrivé à Kodak, Polaroid, Intel ou Cisco Systems). 10 éléments importants à prendre en considération Lorsque vous investissez dans le secteur technologique, il est important de tenir compte des éléments suivants : Les fondamentaux des entreprises : évaluez la santé financière, la qualité de la gestion et le modèle économique des sociétés technologiques. Le potentiel d’innovation : recherchez des entreprises qui jouissent d’une solide tradition d’innovation et d’investissement dans la R&D. Analysez des facteurs tels que la rentabilité des capitaux investis (ROIC) et la structure d’endettement. La position sur le marché : examinez la part de marché de l’entreprise et son paysage concurrentiel. Comparez sa valorisation, ses bénéfices, son chiffre d’affaires et sa capitalisation boursière à ceux de ses concurrentes. La valorisation : évaluez si le cours de l’action de l’entreprise reflète bien le potentiel de croissance et le risque de cette dernière. Les cycles économiques : soyez attentif à l’environnement économique global dans la mesure où les valeurs technologiques peuvent être sensibles à l’évolution de la conjoncture économique. La diversification : évitez une concentration excessive autour du seul secteur de la technologie ou d’une seule et même entreprise. Veillez à diversifier les secteurs et les classes d’actifs. N’oubliez pas que des événements inattendus peuvent frapper les entreprises et les marchés dans leur ensemble. L’environnement réglementaire : restez informé des changements réglementaires susceptibles d’avoir un impact sur les entreprises technologiques. Les changements technologiques : gardez un œil sur les nouvelles technologies qui pourraient bien venir bouleverser les modèles économiques existants. Analysez les entreprises qui pourraient en bénéficier et celles qui, au contraire, pourraient en être victimes. Les facteurs géopolitiques : prenez en considération l’impact des politiques commerciales au niveau mondial et des relations internationales sur les entreprises technologiques. Analysez la localisation des entreprises et la dépendance des fournisseurs. L’adoption d’un horizon à long terme : investir dans la technologie nécessite souvent une perspective à long terme afin de résister à la volatilité et tirer profit de la croissance. <h2> Les entreprises de la transformation numérique Investir dans la transition numérique peut consister à privilégier les actions d’entreprises leaders en matière d’innovation technologique. Ces entreprises peuvent opérer dans des secteurs tels que le cloud, la cybersécurité, l’IA et l’IdO. En voici quelques exemples : Le cloud : des entreprises comme Microsoft (Azure), Amazon (AWS) et Alphabet (Google Cloud) sont des acteurs majeurs des infrastructures cloud. La cybersécurité : des entreprises comme Palo Alto Networks, Fortinet et CrowdStrike fournissent des solutions de sécurité essentielles dans un monde toujours plus numérique. L’intelligence artificielle : NVIDIA et Alphabet sont connues pour leurs avancées dans les technologies et les applications de l’IA. Les semi-conducteurs : des entreprises comme Intel, AMD et TSMC sont cruciales pour fournir les équipements qui permet de faire progresser la transformation numérique. Même si toutes ces entreprises jouissent d’un potentiel, il est toutefois important d’étudier et de comprendre les activités, les conditions de marché et les risques propres à chacune d’entre elles. Les risques liés à un investissement dans la technologie Source de l’image : Adobe Stock Investir dans la technologie s’accompagne de risques spécifiques qui peuvent avoir un impact sur les performances et doivent être minutieusement gérés. La volatilité du marché : les valeurs technologiques peuvent être extrêmement sensibles au sentiment du marché et à l’actualité économique et, ce faisant, témoigner d’importantes fluctuations de cours. Les pressions concurrentielles : le secteur technologique est très concurrentiel et les entreprises doivent sans cesse innover afin de conserver leur position sur le marché. La sensibilité à la conjoncture économique : les investissements dans la technologie peuvent être cycliques et bien se comporter en période de croissance économique, mais éprouver des difficultés en période de récession. Un excédent d’offre : les progrès technologiques rapides peuvent se traduire par une offre excédentaire sur certains marchés, d’où des répercussions négatives sur les prix et la rentabilité. L’obsolescence : compte tenu de sa rapidité, l’innovation peut conduire des produits à vite devenir obsolètes et ainsi pénaliser les entreprises qui ne parviennent pas à suivre le rythme. Les risques réglementaires : l’intensification de la surveillance et de la réglementation, en particulier en ce qui concerne la confidentialité des données et les questions antitrust, peut entraver l’activité des entreprises technologiques. Les tensions géopolitiques : les sociétés technologiques qui opèrent à l’échelle mondiale peuvent être affectées par des conflits commerciaux, des tarifs douaniers et d’autres problématiques géopolitiques. Synthèse Investir dans la transformation numérique offre aux investisseurs la possibilité de tirer profit de la croissance tirée par les technologies de rupture telles que l’IA, le cloud et les semi-conducteurs. Toutefois, cela peut s’avérer risqué, surtout si le moment choisi par l’investisseur est malheureux et que l’économie entre dans une période de récession ou de surabondance de l’offre. En comprenant l’impact des technologies sur les prix des actifs et en adoptant des approches d’investissement stratégiques, les investisseurs peuvent naviguer entre les écueils du paysage dynamique de la transition numérique et générer de substantielles performances. Restez informé, diversifiez votre portefeuille et privilégiez les secteurs clés pour tirer le meilleur parti de cette tendance transformatrice de l’industrie technologique. Source de l’image : Adobe Stock

FAQ Qu’est-ce que la transformation numérique ? La transformation numérique (ou transition numérique ou encore e-transformation) désigne l’intégration de la technologie numérique dans tous les domaines d’activité, en modifiant radicalement la façon dont les entreprises fonctionnent et servent les intérêts de leurs clients. Pourquoi les semi-conducteurs sont-ils importants pour la transformation numérique ? Les semi-conducteurs sont essentiels à l’élaboration et à l’exploitation de diverses technologies, dont notamment l’IA, l’IdO et la 5G, ce qui en fait des composantes cruciales de la transition numérique. Comment l’IA peut-elle influer sur le cours de l’action d’une entreprise ? L’IA peut améliorer la productivité d’une entreprise, réduire ses coûts et lui créer de nouvelles sources de chiffre d’affaires. Ce faisant, l’entreprise peut témoigner d’un regain de productivité et d’une plus grande innovation, ce dont pourrait bénéficier le cours de son action. Quel est le rôle du cloud dans la e-transformation ? L’informatique en nuage permet aux entreprises de se développer rapidement, de réduire leurs coûts informatiques et d’améliorer leur flexibilité et efficacité, ce qui en fait un moteur essentiel de la transformation numérique. Comment les investisseurs peuvent-ils atténuer les risques lorsqu’ils investissent dans des technologies de rupture ? Les investisseurs peuvent atténuer les risques en diversifiant leurs investissements entre différentes technologies et différents secteurs, en se tenant informés des tendances de marché et en réévaluant régulièrement leurs portefeuilles.

