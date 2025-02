Investir dans les grandes et les petites entreprises

Temps de lecture: 15 minute(s)

Investir est plus complexe qu'il n'y paraît. Les investisseurs avisés comparent les petites entreprises au potentiel de rentabilité élevé, mais à la croissance volatile et incertaine, aux grandes entreprises offrant une plus grande stabilité et un risque moindre. Il est important de mettre en balance les risques avec les performances potentielles. Notre analyse détaillée vous aide à prendre une décision d’investissement éclairée.

Points clés

Le potentiel de croissance : les petites entreprises offrent souvent un potentiel de croissance plus élevé, mais comportent un risque plus important. Les grandes entreprises offrent des performances stables et un risque moindre. Toutefois, il existe certaines grandes entreprises dont l’activité est en croissance et qui surperforment de nombreuses petites entreprises. La volatilité : les actions des petites capitalisations sont généralement plus volatiles que les actions des grandes capitalisations. Au cours de la dernière décennie, de 2014 à 2024, les grandes entreprises américaines ont nettement surperformé leurs concurrentes de petite taille, en particulier dans le secteur des technologies. La liquidité : les grandes entreprises sont généralement plus liquides, ce qui facilite l’achat et la vente de leurs actions. Toutefois, pour les investisseurs particuliers qui investissent généralement des sommes plus modestes, la moindre liquidité peut ne pas être un problème majeur. Les dividendes : les grandes entreprises sont plus susceptibles de verser des dividendes, tandis que les petites entreprises sont davantage enclines à réinvestir leurs bénéfices pour financer leur croissance. D’un autre côté, il existe un certain nombre de grandes entreprises en croissance qui réinvestissent leurs bénéfices ou financent des programmes de rachat d’actions.

Imaginez que vous naviguiez sur le vaste océan du marché actions, où chaque choix d’investissement est comme la sélection d’un navire pour votre voyage. Devriez-vous monter à bord du grand et stable yacht de croisière représentant les grandes entreprises, offrant stabilité et dividendes fiables ? Ou bien le hors-bord agile et rapide qui représente les petites entreprises, avec son potentiel de croissance trépidant mais ses eaux plus agitées, est-il plus à votre goût ? Ce guide explore les différences intéressantes entre un investissement dans les grandes et les petites entreprises, et vous aide à élaborer une stratégie qui correspond à vos objectifs financiers et à votre tolérance au risque.

Investir dans les petites et les grandes entreprises

Le potentiel de croissance

Les petites entreprises : souvent appelées « petites capitalisations », ces entreprises ont généralement une capitalisation boursière comprise entre 300 millions et 2 milliards de dollars. Elles possèdent un potentiel de croissance important car elles en sont aux premiers stades de leur développement ou cherchent à s’implanter sur de nouveaux marchés. Toutefois, ce potentiel de croissance élevé a pour corollaire un degré de risque et de volatilité plus important.

Les grandes entreprises : connues sous le nom de « grandes capitalisations », ces entreprises ont une capitalisation boursière de plus de 10 milliards de dollars. Elles sont bien implantées et ont témoigné de bénéfices et de dividendes stables et croissants depuis de nombreuses années. En théorie, leur potentiel de croissance à long terme est généralement inférieur à celui des petites entreprises, mais les progrès technologiques peuvent toutefois offrir de nombreuses opportunités de monétisation, même pour des grandes entreprises telles qu'Apple, Amazon, Microsoft ou Nvidia.

La volatilité

Les petites entreprises : leurs actions peuvent être très volatiles sous l’effet de leur sensibilité aux conditions de marché et de leur stabilité financière généralement moins assurée. Elles peuvent offrir de substantielles performances en période de hausse des marchés, mais peuvent accuser de lourdes chutes en période de baisse.

Les grandes entreprises : leurs actions ont tendance à être moins volatiles. Présentes de longue date sur leur marché et financièrement stables, les grandes entreprises sont ainsi mieux à même de se prémunir contre les fluctuations du marché et représentent de ce fait un investissement plus sûr en période d'incertitude économique.

La liquidité

Les petites entreprises : les actions des petites entreprises peuvent présenter des volumes d’échange plus faibles, d’où une moindre liquidité. Cela peut ainsi rendre plus difficile l’achat ou la vente d’actions sans affecter le cours de l’action de manière sensible.

Les grandes entreprises : les actions des grandes capitalisations sont généralement très liquides en raison des volumes échangés plus importants. Il est par là même plus facile d'entrer et de sortir d'une position sans que cela ait un impact substantiel sur le cours de l'action.

Les dividendes

Les petites entreprises : ces entreprises réinvestissent souvent leurs bénéfices afin de financer leur croissance et leur développement plutôt que de verser des dividendes. Les investisseurs dans les actions de petite capitalisation recherchent généralement des plus-values plutôt qu’un revenu.

Les grandes entreprises : les grandes sociétés sont plus susceptibles de verser des dividendes réguliers, ce qui permet aux investisseurs de bénéficier d'un flux de revenus régulier. Cela peut être particulièrement intéressant pour ceux qui recherchent la stabilité des revenus.

Le graphique ci-dessus illustre l’évolution, de janvier 2016 à juin 2024, des cours des actions des plus grandes entreprises technologiques américaines connues sous le nom de « 7 Magnifiques » (Microsoft, Nvidia, Apple, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Tesla). L’histoire moderne de l’indice S&P 500 prouve qu’il est parfois plus rentable d’investir dans les grandes entreprises que de rechercher des sociétés de petite ou moyenne taille. Veuillez ne pas oublier que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les arguments pour et contre

Pour investir sur le marché actions, il peut être important de comprendre les avantages et les inconvénients offerts par les petites et les grandes capitalisations afin de pouvoir prendre une décision. Voici un aperçu plus détaillé des pour et contre d’un investissement dans les deux types de valeurs.

Les petites entreprises

Les pour :

Fort potentiel de croissance : les petites capitalisations jouissent souvent d’un potentiel de croissance important dans la mesure où elles s’emploient à élargir leur part de marché et développer de nouveaux produits. Elles peuvent générer de substantiels bénéfices si elles réussissent. Opportunités sous-évaluées : ces entreprises sont parfois négligées par les grands investisseurs institutionnels, ce qui peut se traduire par une sous-évaluation du cours de leurs actions. Les investisseurs avisés peuvent ainsi identifier des opportunités d’achat précoces avant que ne le fasse l’ensemble du marché. Innovation et agilité : les petites entreprises sont généralement plus agiles et innovantes, capables de s’adapter rapidement aux changements de marché et de tirer parti des nouvelles tendances. Marché de niche : elles opèrent souvent sur des marchés de niche où la concurrence est moindre, ce qui leur permet de se tailler une place de choix et de se développer rapidement.

Les contre :

Forte volatilité : les actions de petite capitalisation sont plus volatiles et peuvent enregistrer des fluctuations de cours importantes, d’où un plus grand risque pour les investisseurs. Ressources limitées : ces entreprises peuvent disposer de ressources financières et opérationnelles limitées, ce qui les rend plus vulnérables aux ralentissements économiques et aux pressions concurrentielles. Liquidité moindre : les petites capitalisations ont tendance à faire l’objet de volumes d’échange plus modestes, ce qui peut rendre l’achat et la vente d’actions plus difficiles et possiblement influer sur le cours de l’action. Risque élevé : le taux de faillite des petites entreprises est généralement plus élevé que celui des grandes capitalisations. Elles peuvent ne pas avoir l’expérience et la stabilité financière nécessaires pour faire face à des périodes difficiles.

Les grandes entreprises

Les pour :

Stabilité et fiabilité : les grandes entreprises sont bien implantées et ont témoigné de bénéfices et de résultats stables depuis de nombreuses années. Cela en fait un investissement plus sûr, en particulier en période de ralentissement économique. Dividendes réguliers : les grandes sociétés sont plus susceptibles de verser des dividendes réguliers, ce qui permet aux investisseurs de bénéficier d’un flux de revenus régulier. Grande liquidité : les grandes capitalisations font généralement l’objet de volumes d’échange élevés, ce qui facilite l’achat et la vente d’actions sans pour autant fortement influer sur le cours de l’action. Reconnaissance de la marque : les grandes entreprises bénéficient souvent d’une forte reconnaissance de leur marque et d’une solide présence sur le marché, ce qui contribue à leur stabilité et à leur profil de risque plus faible. Diversification : ces entreprises ont tendance à diversifier leurs sources de revenus, ce qui réduit leur dépendance à l’égard d’un seul et unique produit ou marché.

Les contre :

Moindre potentiel de croissance : les grandes capitalisations présentent généralement un potentiel de croissance plus faible que leurs consœurs de plus petite taille. L’importance de leur taille rend plus difficile d’atteindre le même degré de rapidité en matière de croissance. Marché saturé : elles peuvent déjà posséder une part de marché importante, d’où un moindre potentiel de croissance exponentielle que les petites entreprises. Moindre souplesse : les grandes entreprises peuvent être moins flexibles et plus lentes à innover en raison de leur taille et de la lourdeur de leurs processus, d’où le risque de rester à l’écart de nouvelles opportunités ou tendances. Dilution des résultats : le grand nombre d’actions en circulation des grandes entreprises peut parfois entraîner une dilution des résultats, ce qui a un impact sur la valeur actionnariale globale.

La compréhension des risques

Investir dans des actions impose de bien comprendre les risques spécifiques associés aux différents types d’entreprises. Les petites et les grandes capitalisations présentent des risques qui leur sont propres. Voici ci-après un examen plus détaillé des risques liés à un investissement dans les deux types de valeurs. Investir est toujours risqué, ce qu’illustrent clairement tant les petites que les grandes entreprises.

Les risques liés à un investissement dans les petites entreprises

1. Forte volatilité :

Explication : les petites entreprises ont tendance à être plus volatiles en raison de leur taille et de la plus grande modestie de leurs volumes échangés sur le marché. Ce faisant, le cours de leurs actions peut témoigner d’importantes fluctuations sur de courtes périodes, ce qui rend psychologiquement plus difficile d’y investir dans une perspective à long terme qu’à court terme.

Impact : la plus grande volatilité des cours peut donner lieu à des gains substantiels, mais aussi à des pertes importantes, ce qui rend les investissements dans les petites capitalisations plus imprévisibles et risqués. Lors des périodes marquées par de fortes fluctuations des cours, la confiance des investisseurs dans leur croissance future est constamment mise à l'épreuve.

2. Ressources limitées et concurrentes :

Explication : les petites entreprises disposent souvent de moins de ressources financières et opérationnelles que les grandes. Cela peut nuire à leur capacité à investir dans de nouveaux projets, à gérer leur dette et à résister aux ralentissements économiques. De plus, beaucoup de petites entreprises ont des concurrentes de plus grande taille, ce qui leur complique beaucoup de choses sur le plan opérationnel.

Impact : des ressources limitées peuvent rendre les petites entreprises plus vulnérables aux pressions du marché et aux cycles économiques, ce qui peut se traduire par des taux de défaut ou de faillite plus élevés. En outre, des sociétés concurrentes puissantes et importantes peuvent avoir pour effet de peser sur l'activité, les marges et les flux de trésorerie.

3. Liquidité moindre :

Explication : compte tenu de volumes d’échange plus modestes, les actions des petites entreprises peuvent être plus difficiles à acheter et à vendre sans que cela n’ait d’incidence sur leur cours. Ce manque de liquidité peut rendre difficile l’entrée ou la sortie rapide de positions importantes. Ce facteur signifie également qu’un nombre relativement faible de transactions institutionnelles est susceptible d’entraîner une baisse ou une hausse rapide du cours des actions.

Impact : les investisseurs pourraient ainsi devoir faire face à des fourchettes de prix d'achat/de vente plus larges, des coûts de transaction plus élevés et des difficultés pour vendre leurs actions aux prix souhaités, en particulier durant les périodes de tensions sur les marchés. Pour les investisseurs particuliers, l'aspect des investisseurs institutionnels est particulièrement important dans la mesure où ces derniers peuvent rendre les actions moins liquides plus vulnérables et plus volatiles.

4. Risque élevé de faillite :

Explication : les petites sociétés en sont souvent aux premiers stades de leur cycle de vie, ce qui les rend plus vulnérables aux faillites dues à la concurrence, à une mauvaise gestion ou à la conjoncture économique. Toutefois, certaines d’entre elles peuvent être financièrement très solides, mais l’échec de leur modèle économique ou de leurs plans d’expansion est susceptible d’entraîner une lourde chute du cours de leur action.

Impact : le risque de faillite de l'entreprise ou de problèmes opérationnels importants est plus élevé, pouvant aller jusqu'à la perte totale de l'investissement pour les actionnaires.

5. Asymétrie des informations :

Explication : les petites entreprises font l’objet d’une moindre couverture de la part des analystes et des médias, ce qui se traduit par moins d’informations accessibles au public. Cette difficulté d’obtenir des informations importantes représente un catalyseur tout autant haussier que baissier.

Impact : les investisseurs peuvent éprouver des difficultés à procéder à des analyses approfondies, ce qui accroît le risque de prendre des décisions d'investissement mal étayées. Les investisseurs particuliers ont tout intérêt à se tourner vers des entreprises dotées de services de relations avec les investisseurs de grande qualité afin d'être à même de mieux analyser leurs activités.

Les risques liés à un investissement dans les grandes entreprises

1. Moindre potentiel de croissance :

Explication : les grandes entreprises sont souvent bien implantées et possèdent déjà une part de marché importante, d’où un moindre potentiel de croissance rapide et à long terme qui, au bout du compte, pourrait se traduire par une baisse de leurs multiples de valorisation.

Impact : bien qu'elles offrent une rentabilité stable, la possibilité d'une substantielle appréciation du capital est limitée par rapport aux petites entreprises, d'où des performances globales potentiellement plus modestes pour des investisseurs à long terme et privilégiant les valeurs de croissance.

2. Marché saturé :

Explication : les grandes capitalisations peuvent opérer sur des marchés matures où les opportunités d’expansion sont limitées. À l’inverse, les petites entreprises, en particulier dans les pays émergents, peuvent bénéficier d’opportunités économiques liées à la croissance organique du pays.

Impact : la saturation du marché peut freiner la croissance du chiffre d'affaires et la rentabilité, et ainsi finir par peser sur la performance du cours de l'action de l'entreprise. Pour autant, rien ne dit qu'une grande entreprise ne prendra pas pied sur des marchés en croissance, en atténuant ainsi sa dépendance à l'égard de marchés saturés.

3. Surveillance réglementaire accrue :

Explication : en raison de leur taille et de leur influence, les grandes entreprises font souvent l’objet d’une surveillance plus stricte de la part des autorités de réglementation et d’une plus grande attention de la part du grand public.

Impact : les changements réglementaires, les coûts de mise en conformité et les questions juridiques peuvent représenter des risques pour les activités et la rentabilité des grandes entreprises.

4. Moindre flexibilité :

Explication : les grandes entreprises peuvent être moins flexibles dans le cadre de leur adaptation aux changements de marché et à l’innovation en raison de la lourdeur de leurs structures et processus. Il est également plus difficile de gérer une organisation comptant des milliers d’employés

Impact : une adaptation plus lente aux nouvelles tendances et technologies peut freiner leur croissance et les rendre vulnérables face à des concurrentes plus réactives. D'un autre côté, les entreprises plus grandes et efficaces peuvent escompter des primes de valorisation.

5. Dilution des résultats :

Explication : les grandes capitalisations peuvent avoir un nombre important d’actions en circulation, ce qui peut avoir pour effet de diluer les bénéfices et les dividendes par action.

Impact : cette dilution peut affecter la performance globale d'un investissement en rendant difficile la perspective de bénéficier d'une plus-value ou d'une croissance des dividendes importante.

6. Risques liés à une présence mondiale :

Explication : de nombreuses grandes entreprises opèrent à l’échelle mondiale, ce qui les expose aux risques géopolitiques, aux fluctuations de change et à la conjoncture économique internationale. Par exemple, nombre de grandes entreprises technologiques américaines sont totalement liées aux expéditions de semi-conducteurs en provenance de Taïwan.

Impact : l'instabilité politique, la géopolitique, les tensions commerciales et l'évolution des réglementations étrangères peuvent avoir un impact négatif sur les activités internationales et la rentabilité des grandes entreprises.

Conclusion

Les investissements dans les petites et les grandes capitalisations s’accompagnent de risques distincts qu’il convient d’examiner attentivement. Les petites sociétés offrent un potentiel de croissance élevé, mais vont de pair avec une plus grande volatilité, une moindre liquidité et un risque de faillite plus important. Les grandes entreprises offrent une stabilité et des performances régulières, mais peuvent être confrontées à un potentiel de croissance plus faible, à une surveillance réglementaire et à des risques liés à leur présence mondiale. En comprenant ces risques, les investisseurs peuvent mieux orienter leurs choix d’investissement et construire un portefeuille équilibré et ajusté au risque qui correspond à leurs objectifs financiers et à leur tolérance au risque.

Synthèse

Investir dans les petites entreprises plutôt que dans les grandes implique de mettre en balance le potentiel de performance élevé avec le risque et la stabilité de vos investissements. Source d’un potentiel de croissance élevé, les petites entreprises s’accompagnent toutefois d’une plus grande volatilité et d’une moindre liquidité. Quant aux grandes entreprises, elles offrent des performances stables, une plus grande liquidité et des dividendes réguliers, faisant ainsi d’elles un choix plus sûr pour les investisseurs prudents. En comprenant ces différences, vous pouvez prendre des décisions éclairées et alignées sur vos objectifs d’investissement et votre tolérance au risque.