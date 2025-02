Investir dans Nvidia : innovation en matière d’IA et transformation numérique

Temps de lecture: 13 minute(s)

Nvidia figure au nombre de ces géants technologiques qui sont en train de fondamentalement changer l’avenir de l’innovation numérique. Initialement une société fabricant des cartes graphiques pour les jeux et les centres de recherche, Nvidia s’est hissée au tout premier plan de l’informatique haute performance. Avec une part de marché de près de 90 % sur les marchés des processeurs graphiques (GPU), elle est l’élément moteur des capacités mondiales en matière d’intelligence artificielle (IA). Les cartes graphiques de Nvidia ne sont plus réservées aux joueurs maniaques. En 2023 et 2024, les plus grandes entreprises du monde se sont ruées sur les GPU de Nvidia. Mais, cela va-t-il durer éternellement ? Aujourd’hui encore, les technologies de Nvidia sont présentes dans tous les grands secteurs d’activité, depuis l’IA dans les centres de données jusqu’aux jeux, en passant par la conduite autonome et la robotique. Nul doute que la transition numérique, stimulée par l’automatisation due aux LLM et autres produits d’IA, est là et en marche. Le présent article fournit une vue d’ensemble des principales innovations de Nvidia et montre comment elles peuvent avoir des répercussions sur la vie des ménages et des entreprises. Examinons comment investir dans Nvidia et expliquons son rôle dans l’économie mondiale, ainsi que dans la chaîne d’approvisionnement technologique. Investir dans l’action Nvidia fait des adeptes sans cesse plus nombreux depuis le lancement de ChatGPT en 2022. Mais, la croissance du titre est-elle sans limite ? Lisez l’article pour le savoir.

Points clés

Nvidia : un leader de l’IA et de la transformation numérique

Nvidia est à l’avant-garde de l’intelligence artificielle (IA) et révolutionne toutes les industries, du secteur du jeu à celui de la santé. Les GPU de Nvidia alimentent les systèmes d’IA les plus avancés au monde, faisant ainsi d’eux une première étape dans la transformation IA des centres de données mondiaux.

La frontière de Nvidia est ici

La limite naturelle de la croissance de Nvidia est le déséquilibre de la demande et le risque d’un excédent d’offre dans la mesure où les entreprises achètent de plus en plus de GPU de Nvidia, ce qui entraîne une augmentation des stocks de GPU au niveau mondial.

Des fondamentaux solides étayés par l’innovation

L’excellence des résultats financiers de Nvidia est due à sa position dominante sur le marché, à sa technologie de pointe et à son innovation continue dans les domaines de l’IA, des jeux, des centres de données et des véhicules autonomes. Tous ces facteurs lui assurent un potentiel de croissance à long terme. Dans le monde moderne, les entreprises numériques ont de plus en plus besoin de l’assistance de l’IA compte tenu de l’essor de l’IA générative.

Le boom de l’IA et la demande de centres de données

L’augmentation de la demande de solutions et d’infrastructures d’IA pour les centres de données fait de Nvidia un bénéficiaire clé de ces tendances transformatrices et, ce faisant, une opportunité d’investissement attractive. Toutefois, comme le démontre le passé, les investisseurs se doivent d’être attentifs au risque de « surévaluation ».

Des sources de chiffre d’affaires diversifiées

Au-delà de l’IA, Nvidia prospère dans les secteurs des jeux, de la visualisation professionnelle et de l’automobile, lui conférant ainsi une base diversifiée pour assurer la pérennité de sa croissance. L’entreprise est présente non seulement sur l’innovation en matière d’IA, mais aussi sur la robotique et l’informatique quantique.

Les facteurs d’investissement à prendre en considération

Les investisseurs doivent évaluer la valorisation de Nvidia, les conditions de marché et les perspectives de croissance à long terme, tout en gardant un œil sur la concurrence et les tendances du marché des semi-conducteurs qui sont généralement cycliques et liées à la conjoncture économique mondiale.

Un potentiel de croissance à long terme

​​​​​​​Le leadership technologique de Nvidia la positionne comme un choix possible pour les investisseurs à long terme à la faveur de la transformation de l’économie mondiale induite par l’IA et la transition numérique. Mais, rien n’est jamais garanti sur le marché actions, raison pour laquelle les investisseurs doivent approfondir leurs connaissances afin de prendre des décisions éclairées. Il est encore difficile de prédire l’avenir de Nvidia.

Comprendre l’IA et investir dans Nvidia

Source de l’image : Adobe Stock

Nvidia est la plus importante société de semi-conducteurs au monde et un pionnier de la révolution technologique, en particulier dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). Fondée en 1993, l’entreprise s’est d’abord fait connaître en produisant des unités de traitement graphique (GPU) pour l’industrie du jeu. Aujourd’hui, ces GPU sont devenus l’épine dorsale de l’innovation en matière d’IA, en alimentant tout, des modèles d’apprentissage profond aux systèmes autonomes.

Grâce à son avantage concurrentiel sans égal, à un pilotage de grande qualité de la part de son CEO Jensen Huang et de son équipe, ainsi qu’aux relations parfaites avec son sous-traitant Taiwan Semiconductor, la nature « précurseuse » de Nvidia lui a permis de dominer un secteur clé pour les centres de données et les capacités d’IA - le marché mondial des GPU, avec plus de 90 % de parts de marché dans les puces d’IA en 2024. Les puces de Nvidia sont nécessaires à la tendance de l’IA, un peu comme le pétrole l’est au secteur des transports. Plus les puces d’IA sont puissantes, plus la puissance de calcul peut être élevée et permet ainsi d’utiliser de grands modèles de langage (LLM) avancés.

La thèse d’investissement dans Nvidia

La thèse d’investissement de Nvidia est simple : sans une augmentation des dépenses d’infrastructure et des dépenses d’investissement en IA, les entreprises technologiques mondiales ne disposeront pratiquement pas d’une IA suffisamment puissante pour faire tourner leurs activités. L’IA pourrait être la clé de la future e-transformation de chaque secteur d’activité.

En 2024, les GPU d’intelligence artificielle de Nvidia n’auront pratiquement aucun concurrent majeur. Il est donc facile de conclure que les entreprises qui souhaitent investir dans l’IA à grande échelle n’ont qu’à s’asseoir à la table des négociations avec Nvidia et commander des GPU tels que le H100, le H200 ou le Blackwell . Plus l’IA sera puissante, plus elle pourra faire de choses.

. Plus l’IA sera puissante, plus elle pourra faire de choses. Les investisseurs estiment que l’avenir de Nvidia repose sur l’IA, l’informatique quantique et la robotique, chacun de ces segments constituant un énorme catalyseur commercial pour l’avenir. Toutefois, selon les critiques, cette façon de penser peut-être risquée et conduire à un optimisme excessif et à une surévaluation, semblable à la bulle de l’indice Nifty 50 des années 60 et 70 aux États-Unis (Kodak, Polaroid, Xerox, IBM, etc.).

Les principaux segments d’activité de Nvidia

Nvidia opère dans plusieurs segments d’activité à fort impact, dont chacun contribue à sa croissance et à sa position de leader dans l’industrie. Le plus important est celui de l’intelligence artificielle, les centres de données.

Les centres de données : éléments moteurs de la révolution de l’IA, les GPU pour centres de données de Nvidia, tels que les A100 et H100, sont essentiels à l’apprentissage automatique, la formation à l’IA et le cloud computing. Ce segment est crucial dans la mesure où les industries adoptent de plus en plus les technologies de l’IA.

: éléments moteurs de la révolution de l’IA, les GPU pour centres de données de Nvidia, tels que les A100 et H100, sont essentiels à l’apprentissage automatique, la formation à l’IA et le cloud computing. Ce segment est crucial dans la mesure où les industries adoptent de plus en plus les technologies de l’IA. Les jeux : les GPU GeForce de Nvidia restent la référence pour les joueurs du monde entier, en offrant des performances graphiques inégalées et un ray tracing en temps réel. Les jeux représentent l’une des principales sources de chiffre d’affaires de Nvidia, grâce à des innovations telles que le super échantillonnage d’apprentissage profond (Deep Learning Super Sampling, DLSS).

: les GPU GeForce de Nvidia restent la référence pour les joueurs du monde entier, en offrant des performances graphiques inégalées et un ray tracing en temps réel. Les jeux représentent l’une des principales sources de chiffre d’affaires de Nvidia, grâce à des innovations telles que le super échantillonnage d’apprentissage profond (Deep Learning Super Sampling, DLSS). L’automobile : la plateforme DRIVE de Nvidia fournit des solutions alimentées par l’IA pour les véhicules autonomes et les systèmes d’aide à la conduite. En collaborant avec des constructeurs automobiles internationaux, Nvidia contribue à l’avenir de la mobilité.

: la plateforme DRIVE de Nvidia fournit des solutions alimentées par l’IA pour les véhicules autonomes et les systèmes d’aide à la conduite. En collaborant avec des constructeurs automobiles internationaux, Nvidia contribue à l’avenir de la mobilité. La visualisation professionnelle : de l’architecture à la réalisation de films, les GPU Quadro et la plateforme Omniverse de Nvidia permettent aux professionnels de créer facilement des simulations, des effets visuels et des modèles 3D très détaillés.

: de l’architecture à la réalisation de films, les GPU Quadro et la plateforme Omniverse de Nvidia permettent aux professionnels de créer facilement des simulations, des effets visuels et des modèles 3D très détaillés. L’informatique quantique : Nvidia ouvre la voie à l’informatique quantique avec ses outils cuQuantum conçus pour accélérer la recherche quantique à l’aide de GPU classiques, et ce, afin d’aider les scientifiques et les chercheurs à résoudre des problèmes complexes.

: Nvidia ouvre la voie à l’informatique quantique avec ses outils cuQuantum conçus pour accélérer la recherche quantique à l’aide de GPU classiques, et ce, afin d’aider les scientifiques et les chercheurs à résoudre des problèmes complexes. L’omnivers et les métavers : Nvidia est un pionnier du métavers en fournissant des outils de collaboration et de simulation virtuelles via sa plateforme Omniverse qui s’adresse aux créateurs, aux concepteurs et aux développeurs de tous les secteurs.

Qu’est-ce qui rend Nvidia si unique ?

La force de Nvidia réside dans sa capacité à concevoir des équipements, mais aussi des solutions logicielles (CUDA) qui favorisent l’informatique à haute performance. Les processeurs graphiques de la société, en particulier les GeForce et les séries A100 et H100 destinées aux centres de données, sont hautement optimisés pour les tâches liées à l’IA. Le logiciel CUDA de Nvidia a rendu son activité encore plus résiliente et n’a fait que renforcer encore un peu plus ses avantages concurrentiels, notamment en matière de traitement du langage naturel, de reconnaissance d’images et de prise de décision autonome, qui sont essentiels dans des secteurs tels que la santé, l’automobile et la finance. Les plus importants clients de Nvidia sont des entreprises telles que Meta, Alphabet (Google), Amazon, les super micro-ordinateurs de Tesla et de X - deux propriétés d’Elon Musk.

Le rôle de Nvidia dans l’innovation en matière d’IA

La découverte décisive de Nvidia a été de mesurer tout le potentiel des GPU au-delà des seuls jeux. Les GPU excellent dans le traitement parallèle, ce qui leur permet de traiter simultanément des quantités massives de données. Ils sont donc parfaits pour l’entraînement et l’exécution de modèles d’intelligence artificielle. La plateforme logicielle CUDA de Nvidia renforce encore un peu plus son écosystème, en permettant aux développeurs de créer des applications d’IA plus efficacement.

Les applications d’IA optimisées par Nvidia

Les centres de données : les GPU Nvidia sont le choix privilégié pour faire fonctionner les services d’IA basés sur le cloud proposés par des géants comme AWS, Microsoft Azure et Google Cloud.

: les GPU Nvidia sont le choix privilégié pour faire fonctionner les services d’IA basés sur le cloud proposés par des géants comme AWS, Microsoft Azure et Google Cloud. Les véhicules autonomes : la plateforme DRIVE de Nvidia permet aux voitures autonomes de reconnaître leur environnement et de prendre des décisions en temps réel.

: la plateforme DRIVE de Nvidia permet aux voitures autonomes de reconnaître leur environnement et de prendre des décisions en temps réel. La santé : de la découverte de médicaments à l’imagerie médicale, les solutions d’IA de Nvidia révolutionnent la façon dont les professionnels de la santé travaillent.

: de la découverte de médicaments à l’imagerie médicale, les solutions d’IA de Nvidia révolutionnent la façon dont les professionnels de la santé travaillent. Les jeux et la réalité virtuelle : Nvidia continue d’innover dans le domaine des jeux, où les applications d’IA en temps réel améliorent les graphismes et l’expérience des utilisateurs.

La révolution de l’IA a créé une demande sans précédent pour les produits de Nvidia. Alors que les industries sont de plus en plus nombreuses à intégrer l’IA dans leurs activités, la technologie de Nvidia ne va pas manquer de demeurer indispensable. Sa capacité à anticiper et à tirer parti de ces tendances fait de l’entreprise un acteur clé de la construction de l’avenir. Investir dans Nvidia, c’est accompagner une entreprise qui ne se contente pas de prendre part à la révolution de l’IA, mais qui en est le moteur.

Comprendre les contributions de Nvidia à l’IA permet d’appréhender son potentiel de croissance future et les secteurs qu’elle pourrait bouleverser. Que vous soyez un investisseur expérimenté ou néophyte, Nvidia et l’IA est une saga qui mérite au moins d’être suivie. Mais, l’histoire des marchés financiers prouve que même les actions des plus grandes entreprises, qui détiennent une part de marché importante, peuvent s’effondrer. L’exemple par excellence est celui de Cisco Systems qui, après avoir dominé le marché des produits liés à l’internet, a sombré à la suite de l’éclatement de la bulle Internet et dans le sillage de l’entrée en récession de l’économie mondiale et du relèvement par la Fed de ses taux d’intérêt. Les investisseurs doivent comprendre le risque.

Source : https://www.barchart.com/my/compare-stocks

Le leader du calcul informatique IA

Nvidia se positionne comme un acteur clé du calcul informatique IA grâce à ses processeurs graphiques (GPU) qui permettent d’effectuer des calculs complexes plus rapidement que les processeurs traditionnels. Cette capacité est devenue la pierre angulaire d’une série d’applications d’IA - depuis l’apprentissage automatique jusqu’aux simulations complexes.

Le supercalculateur de xAI et sa contribution

L’un des projets les plus avancés de Nvidia est le superordinateur de xAI. Ce supercalculateur, qui utilise le réseau Ethernet de Nvidia, permet aux universités, à l’industrie et aux start-ups de développer plus rapidement de nouvelles applications. Le supercalculateur de xAI peut être utilisé pour la recherche médicale, l’analyse prédictive pour les entreprises et les applications d’assistants intelligents.

Le supercalculateur de xAI est susceptible de pouvoir accélérer la recherche et l’innovation dans plusieurs domaines. En médecine, par exemple, il peut réduire le temps nécessaire pour mettre au point de nouveaux traitements ou prédire l’évolution des maladies. Dans le monde des affaires, il peut aider les entreprises à analyser les mégadonnées (big data) et à prévoir le comportement des clients, permettant ainsi une plus grande personnalisation des services et des produits.

L’IA générative : une création de contenu plus rapide grâce à Nvidia NIM

L’IA générative et Nvidia NIM

L’IA générative révolutionne la création de contenu. Elle permet aux entreprises de produire rapidement et efficacement de grandes quantités de matériel visuel et textuel. Nvidia, avec les Nvidia NIM, fournit une plate-forme qui facilite considérablement cette création. Avec Nvidia NIM, les entreprises peuvent générer des contenus visuels et textuels de grande qualité, qu’il s’agisse de photos, de vidéos ou de textes.

Cela est particulièrement utile pour les sociétés de marketing numérique et de médias qui doivent créer un contenu personnalisé à grande échelle et réagir rapidement aux changements. Les équipes marketing peuvent utiliser Nvidia NIM pour créer du contenu dynamique pour les réseaux sociaux ou les campagnes en ligne, tandis que les sociétés de commerce électronique peuvent utiliser l’IA pour optimiser les descriptions de leurs produits et les visuels sur leurs plateformes.

Nvidia dans la finance et la robotique

Source de l’image : Adobe Stock

L’adaptation à des segments clés

L’automobile : la plateforme DRIVE de Nvidia fournit des solutions basées sur l’IA pour les véhicules autonomes, permettant la perception, la cartographie et la prise de décision en temps réel. Elle collabore avec les principaux constructeurs automobiles pour intégrer les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et l’autonomie complète. La visualisation professionnelle : grâce à ses GPU Quadro et à sa plateforme Omniverse, Nvidia apporte son concours à des secteurs tels que l’architecture, le cinéma et l’ingénierie. Elle permet un rendu photoréaliste, une collaboration en temps réel et des simulations immersives pour les professionnels. L’informatique quantique : Nvidia fait progresser la recherche quantique avec cuQuantum, son kit d’outils (SDK) pour la simulation accélérée de circuits quantiques. Ce kit comble le fossé entre l’informatique classique et l’informatique quantique, aidant ainsi les chercheurs à résoudre des problèmes complexes.

La finance : données et modélisation en temps réel

Le secteur financier est très exigeant en matière d’analyse en temps réel de grands volumes de données. Les technologies de Nvidia aident à créer des modèles avancés de prédiction de marché qui permettent aux analystes de réagir en temps réel aux changements intervenant sur les marchés. Les puissants GPU de Nvidia permettent aux sociétés de services financiers de modéliser rapidement et avec précision des scénarios complexes, un élément essentiel pour optimiser les risques.

Les banques, les sociétés de gestion d’actifs et les startups fintech utilisent la technologie Nvidia pour améliorer leurs modèles financiers. La puissance de calcul des GPU de Nvidia leur permet d’analyser le marché avec une grande précision et de concevoir des stratégies plus compétitives et efficaces.

La robotique

Dans le domaine de la robotique, Nvidia propose des technologies qui permettent de développer des systèmes robotiques avancés. Ces systèmes sont utilisés dans l’industrie pour optimiser la production, ainsi que dans la domotique où ils contribuent à rendre les activités quotidiennes plus pratiques et plus efficaces.

Par exemple, dans l’industrie automobile, les systèmes robotiques équipés de puces de Nvidia permettent d’améliorer la qualité de la production et d’accélérer les processus de fabrication. La technologie est également utilisée dans des secteurs tels que la santé, où des systèmes robotiques aident à soigner les personnes âgées ou à réaliser des fonctions d’assistance à domicile.

L’importance pour les pays émergents

Les pays émergents peuvent accélérer leur transformation numérique grâce aux technologies de Nvidia, et ce, en accroissant leur compétitivité et en créant de nouveaux emplois. Grâce à l’IA et à la robotique, ces pays peuvent s’employer à améliorer leurs services de santé, à optimiser leurs processus agricoles ou à moderniser leurs transports en commun.

Nvidia participe activement la transformation numérique dans les pays en développement, en particulier en Inde. Là-bas, ses technologies aident dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la finance et des infrastructures d’IA. Cette collaboration permet de mettre en place des solutions innovantes qui améliorent la qualité de vie et créent de nouvelles opportunités pour les talents locaux en matière d’intelligence artificielle.